В мэрии Красноярска отчитались о новой остановке, прифотошопив котика

Мэрия Красноярска прифотошопила кошку к фотографиям новой автобусной остановки, чтобы показать, какая остановка удобная. Фотошоп был таким очевидным, что Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов не удержался и показал ещё больше фотографий с кошечкой по кличке Лиля: она приняла участие в общественно-политических процессах и съездила на шашлыки.