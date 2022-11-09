В мэрии Красноярска отчитались о новой остановке, прифотошопив котика

Мэрия Красноярска прифотошопила кошку к фотографиям новой автобусной остановки, чтобы показать, какая остановка удобная. Фотошоп был таким очевидным, что Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов не удержался и показал ещё больше фотографий с кошечкой по кличке Лиля: она приняла участие в общественно-политических процессах и съездила на шашлыки.
Котиков любят все. С этим согласны журналисты мэрии Красноярска. В отчет о новой остановке они прифотошопили (очень криво) кошечку по кличке Лиля и предложили жителям города полежать на лавочке. Говорят, очень удобно!
Если приглядеться поближе, можно понять, что кошечка Лиля никогда не лежала на этой остановке. Корявая работа редакторов насмешила жителей и чиновников.
Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов подхватил тренд с кошечкой и показал, как Лиля участвует общественно-политических процессах.
Котейка посетила заседания и даже съездила с Тереховым на шашлыки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"очень криво" это еще очень мягко сказано ))))))