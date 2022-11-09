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В мэрии Красноярска отчитались о новой остановке, прифотошопив котика

В мэрии Красноярска отчитались о новой остановке, прифотошопив котика

Автор:
09 ноября 2022 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   котики   красноярск   милота   мэрия   остановка   фото   чиновник   
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Мэрия Красноярска прифотошопила кошку к фотографиям новой автобусной остановки, чтобы показать, какая остановка удобная. Фотошоп был таким очевидным, что Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов не удержался и показал ещё больше фотографий с кошечкой по кличке Лиля: она приняла участие в общественно-политических процессах и съездила на шашлыки.

Котиков любят все. С этим согласны журналисты мэрии Красноярска. В отчет о новой остановке они прифотошопили (очень криво) кошечку по кличке Лиля и предложили жителям города полежать на лавочке. Говорят, очень удобно!

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Если приглядеться поближе, можно понять, что кошечка Лиля никогда не лежала на этой остановке. Корявая работа редакторов насмешила жителей и чиновников.

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов подхватил тренд с кошечкой и показал, как Лиля участвует общественно-политических процессах.

Котейка посетила заседания и даже съездила с Тереховым на шашлыки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   интересное   котики   красноярск   милота   мэрия   остановка   фото   чиновник   
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4  комментария
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49k
dima423 Полчаса назад
Ну лучше прифотошопить кошечку к остановке, чем остановку к кошечке))
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19k
nobody® 11 минут назад
У нас подглядели. Есть котик, который частенько лежит на лавке у остановки. А за павильоном остановки мисочки с едой.
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20k
babuby 23 минуты назад
Да пусть хоть единорога фотошопят, главное чтобы остановки и пр. были реальными!
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<они прифотошопили (очень криво) кошечку...>>
"очень криво" это еще очень мягко сказано ))))))
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