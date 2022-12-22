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В библиотеке Гарварда нашли книгу из человеческой кожи

В библиотеке Гарварда нашли книгу из человеческой кожи

Автор:
22 декабря 2022 11:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Гарвард   библиотека   книга   кожа   новости   обложка   переплет   
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Эксперты Гарварда выяснили, что книга XIX века, хранящаяся в одной из университетских библиотек, имеет обложку, сделанную из человеческой кожи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Гарвард   библиотека   книга   кожа   новости   обложка   переплет   
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4  комментария
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94
Mountain Fox Час назад
"По мнению исследователей, в мире наверняка есть и другие книги в переплете из человеческой кожи" - видимо исследователи как-то не знакомы с поделками фрау Ильзы Кох. Она помимо книг и более практичные вещи делала, например, бумажники для офицеров и знакомых, но больше всего она тяготела к абажурам для ламп.
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9k
Летучий Мыш 7 минут назад
."Директор Гарвардской лаборатории Билл Лейн сказал: «Результат варианты происхождения материала обложки, такие как свиньи, овцы, крупный рогатый скот и козы"

Што ш, исследования показали, что Джонас Райт был порядочной свиньёй, а жена его не отличалась верностью
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8k
au3 41 минуту назад
"... книги, переплетенные кожей, были довольно популярны в XVII веке. .....Это был их способ обеспечить тщательное использование тела и не дать ничему пропасть даром."

Надо так понимать, что другое шло на котлеты и холодец?
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159
Хухрмухр 45 минут назад
Пирдосы и не на такое способны.Так что ничего удивительного.И отмазки пойдут,типа я не я.
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