Подозрение ученых вызвали три книги, найденные в гарвардской библиотеке. Это были сочинения о римской поэзии, французской философии и трактат о средневековом испанском праве. Внутри последнего, называвшегося Practicarum quaestionum circa leges regias также имелась надпись, которая гласила: «Обложка этой книги — это все, что осталось от моего дорогого друга Джонаса Райта, с которого заживо содрал кожу Вавума четвертого дня августа 1632 года. Король Мбесе дал мне эту книгу, самую важную для Джонаса вещь во всем его имуществе, вместе с достаточным количеством его кожи, чтобы переплести ее. Покойся с миром». Эта книга привлекла большое внимание благодаря этой надписи. Гарвардские ученые проверили ее - но оказалось, что ее обложка была сделана из кожи крупного рогатого скота и свиней.