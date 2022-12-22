В библиотеке Гарварда нашли книгу из человеческой кожи

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Эксперты Гарварда выяснили, что книга XIX века, хранящаяся в одной из университетских библиотек, имеет обложку, сделанную из человеческой кожи.
Недавно сотрудники Гарвардской библиотеки обнаружили в архивах три книги с необычными обложками. Они были слегка гладкими и даже немного блестящими, заметно отличаясь от обычных книг в кожаных переплетах.
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Ученые и реставраторы провели серию тестов на экземпляре книги французского писателя Арсена Уссе «Des destinees de l’ame» («Судьбы сердца») , хранящейся в библиотеке Хоутона, и пришли к выводу, что с вероятностью 99,9% материалом для переплета и обложки стала кожа человека. Да, настоящая человеческая кожа!
Шокированные своим открытием ученые решили провести небольшое исследование. Они выяснили, что книги, переплетенные кожей, были довольно популярны в XVII веке. Она называется Это часто делалось в учебниках по анатомии. Эта практика называлась антроподермической библиопегией. Она стала особенно популярной в среде медиков, которые использовали кожу трупов после того, как препарировали их для исследований. Это был их способ обеспечить тщательное использование тела и не дать ничему пропасть даром.
Подозрение ученых вызвали три книги, найденные в гарвардской библиотеке. Это были сочинения о римской поэзии, французской философии и трактат о средневековом испанском праве. Внутри последнего, называвшегося Practicarum quaestionum circa leges regias также имелась надпись, которая гласила: «Обложка этой книги — это все, что осталось от моего дорогого друга Джонаса Райта, с которого заживо содрал кожу Вавума четвертого дня августа 1632 года. Король Мбесе дал мне эту книгу, самую важную для Джонаса вещь во всем его имуществе, вместе с достаточным количеством его кожи, чтобы переплести ее. Покойся с миром». Эта книга привлекла большое внимание благодаря этой надписи. Гарвардские ученые проверили ее - но оказалось, что ее обложка была сделана из кожи крупного рогатого скота и свиней.
Ученые из Гарварда решили проверить все подозрительные книги в университетских библиотеках и обнаружили, что по крайней мере одна из книг, найденных в их коллекции, действительно была переплетена в человеческую кожу. Директор Гарвардской лаборатории Билл Лейн сказал: «Результат варианты происхождения материала обложки, такие как свиньи, овцы, крупный рогатый скот и козы». Как сообщили исследователи, прежний владелец книги, доктор Людовик Буланд, переплел ее «кожей с невостребованного тела психически больной женщины, умершей от инсульта».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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