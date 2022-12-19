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В старинном захоронении найдены ювелирные инструменты 4000-летней давности

В старинном захоронении найдены ювелирные инструменты 4000-летней давности

Автор:
19 декабря 2022 13:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Англия   древнее ремесло   камни   находка   новости   стоунхендж   ювелирные инструменты   
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Удивительные полированные камни обнаружили ученые в погребальном в кургане возле Стоунхенджа. Камни содержат следы золота и, впо мнению экспертов, вероятно, 4000 лет назад входили в набор инструментов древнего ювелира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Англия   древнее ремесло   камни   находка   новости   стоунхендж   ювелирные инструменты   
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Владимир 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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63k
Татьяна Юсова 15 минут назад
Британские ученые опять что-то обнаружили?
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