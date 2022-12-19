В старинном захоронении найдены ювелирные инструменты 4000-летней давности

На женщине, похороненной рядом с ним, было ожерелье из полированных сланцевых бусин и тонкое сланцевое кольцо на руке. В их могиле также находились три полированных кремневых топора и боевой топор из черного долерита. Сегодня они выставлены в Уилтширском музее в Девайзесе.

Главной загадкой захоронения стало то, что сами тела и артефакты относятся к периоду неолита, а место захоронения датируется периодом между 1850 и 1700 годами до нашей эры, то есть, к моменту захоронения телам было уже около двух тысяч лет. Захоронение расположено на вершине хребта, возвышающегося над речной долиной, которая ведет прямиком к монолитам Стоунхенджа.