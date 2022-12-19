В старинном захоронении найдены ювелирные инструменты 4000-летней давности

718
15
1
Удивительные полированные камни обнаружили ученые в погребальном в кургане возле Стоунхенджа. Камни содержат следы золота и, впо мнению экспертов, вероятно, 4000 лет назад входили в набор инструментов древнего ювелира.
В древнем захоронении возле Стоунхенджа археологи обнаружили необычные отполированные камни. По мнению ученых, могли быть частью набора инструментов древнего ювелира. Возраст находки - около 4000 лет.
Археологи из Университета Лестера обнаружили на поверхности камней следы золота, указывающие на то, что когда-то они использовались в качестве молотков или наковальни для обработки металлов.
Артефакты были захоронены в могиле бронзового века в деревне Аптон-Ловелл в Уилтшире, недалеко от Стоунхенджа. Первые раскопки прошли здесь в 1801 году.
В погребальном кургане были похоронены два человека, которые, по мнению ученых, при жизни были шаманом и его женой.
Выводы о том, что речь идет о шамане, ученые сделали, исходя из того, что один из наборов скелетных останков был одет в сложно украшенный костюм, включающий церемониальный плащ, ожерелья из бус и кусочки обработанной кости животных. В некоторых из этих костей были отверстия, что позволяет предположить, что когда-то они были бахромой наряда или ожерелья.
В раннем бронзовом веке шаманы считались людьми, способными взаимодействовать с миром духов. А поскольку кости, по древним поверьям, были связаны со смертью и возрождением, они символизировали силу шамана.
В раннем бронзовом веке шаманы считались людьми, способными взаимодействовать с миром духов. А поскольку кости, по древним поверьям, были связаны со смертью и возрождением, они символизировали силу шамана.
Рядом с останками также лежал боевой топор из зеленого камня и мешочек, украшенный клыками кабана, в котором находились инструменты для татуировки. У ног шамана находился набор молотков и шлифовальных камней, которые, по мнению ученых, использовались для полировки золота. Это позволило исследователем предположить, что шаман также был и ювелиром.
Лиза Браун, куратор Уилтширского музея, рассказала о находке подробнее: «Человек, погребенный в Аптон-Ловелле, недалеко от Стоунхенджа, был высококвалифицированным мастером, специализировавшимся на изготовлении золотых изделий. Его церемониальный плащ, украшенный костями животных, также намекает на то, что он был духовным лидером и одним из немногих людей раннего бронзового века, которые понимали магию обработки металлов».
На женщине, похороненной рядом с ним, было ожерелье из полированных сланцевых бусин и тонкое сланцевое кольцо на руке. В их могиле также находились три полированных кремневых топора и боевой топор из черного долерита. Сегодня они выставлены в Уилтширском музее в Девайзесе.
Главной загадкой захоронения стало то, что сами тела и артефакты относятся к периоду неолита, а место захоронения датируется периодом между 1850 и 1700 годами до нашей эры, то есть, к моменту захоронения телам было уже около двух тысяч лет. Захоронение расположено на вершине хребта, возвышающегося над речной долиной, которая ведет прямиком к монолитам Стоунхенджа.
Главной загадкой захоронения стало то, что сами тела и артефакты относятся к периоду неолита, а место захоронения датируется периодом между 1850 и 1700 годами до нашей эры, то есть, к моменту захоронения телам было уже около двух тысяч лет. Захоронение расположено на вершине хребта, возвышающегося над речной долиной, которая ведет прямиком к монолитам Стоунхенджа.
Золото, которое было впервые обнаружено на одном из предметов захоронения еще в 2000-х годах, позволило предположить, что когда-то они использовались для расплющивания драгоценного металла в листы. Тем не менее, ученые хотели использовать более современные методы, взглянув на другие артефакты из камня и медных сплавов, чтобы подтвердить результаты исследования.
Исследователи провели анализ микроизноса, используя мощные микроскопы для осмотра следов на поверхности инструментов, чтобы лучше понять, как они были изготовлены и использовались. При этом было обнаружено, что еще четыре артефакта имеют следы золота, которое было подтверждено как доисторическое и имело примеси, соответствующие золотым изделиям бронзового века, найденным в разных местах Великобритании.
Износ инструментов показал, что каждый из них использовался для разных целей. Среди них нашлись молотки, наковальни и инструменты для сглаживания листов. Они также использовались для придания формы другим материалам, помимо, золота, - таким как янтарь, дерево, медь, гагат и сланец.
Находки добавляют веса идее о том, что похороненный в кургане шаман был известен своими навыками работы с металлом, а также своими духовными силамии, и сообщество считало важным похоронить его вместе с его инструментами.
«Это действительно захватывающая находка для нашего проекта, - говорит ведущий автор, доктор Рэйчел Креллин. - Наша работа позволила обнаружить скромные каменные инструменты, которые использовались для изготовления золотых изделий тысячи лет назад
Соавтор, доктор Оливер Харрис, добавил: «Наше исследование показывает, насколько больше мы можем узнать о том, как изготавливались и использовались предметы прошлого, когда мы смотрим на них с помощью передового современного оборудования».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера"
- Британцы построили первую домашнюю баню 1500 лет назад
- Археологи нашли мумию, чье молчание - золото
- Пара нашла на бразильском пляже руку «инопланетянина»
- Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса
Новости партнёров
реклама