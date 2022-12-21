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Найдена гробница повитухи Христа?

Найдена гробница повитухи Христа?

Автор:
21 декабря 2022 12:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   гробница   дева мария   иерусалим   иисус   новости   повитуха   святая Саломея   
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Археологи предполагают, что в Израиле найдена гробница повитухи, принявшей у Марии роды Иисуса. Древние надписи и молитвенные светильники, найденные внутри 2000-летнего захоронения в Иерусалиме, доказывают, что это и есть гробница святой Саломеи, принявшей роды Марии и удостоверившей ее непорочность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   гробница   дева мария   иерусалим   иисус   новости   повитуха   святая Саломея   
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4  комментария
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Kostick 43 минуты назад
"принявшей роды Марии и удостоверившей ее непорочность." - это как? действительно, девственная плева не герметична, и иногда рвется именно при родах. но после оных утверждать о девственности? большего бреда, на самом деле, придумать невозможно.
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184
Хухрмухр 38 минут назад
Для того ,чтобы пи.з.дежь выглядел правдободобно,его необходимо периодически подтверждать.Ну а как иначе,бабло само не заработается.
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