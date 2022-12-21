Найдена гробница повитухи Христа?

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Археологи предполагают, что в Израиле найдена гробница повитухи, принявшей у Марии роды Иисуса. Древние надписи и молитвенные светильники, найденные внутри 2000-летнего захоронения в Иерусалиме, доказывают, что это и есть гробница святой Саломеи, принявшей роды Марии и удостоверившей ее непорочность.
Погребальная пещера возрастом 2000 лет, найденная в лесистой местности в Иерусалиме, возможно, является могилой повитухи, которая помогла при рождении Иисуса. Она обнаружена в результате раскопок, в ходе которых были найдены надписи со ссылкой на «Саломею, которая была повивальной бабкой Марии». Управление древностей Израиля объявило, что резьбы на древнегреческом и арабском языках достаточно, чтобы доказать, что «это пещера святой Саломеи».
Ученые также обнаружили поблизости руины лавок, датируемых VIII-IX веками, в которых продавались масляные лампы, используемые при молитвах.
Ученые также обнаружили поблизости руины лавок, датируемых VIII-IX веками, в которых продавались масляные лампы, используемые при молитвах.
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У входа в гробницу были найдены сотни целых и разбитых светильников, которые, по мнению ученых, доказывают, что пещера была местом поклонения. Археолог Цви Фирер, участвовавший в раскопках, заявил: «Мы полагаем, что сюда приходили паломники, брали масляную лампу, совершали молитвы внутри и продолжали свой путь, - как сегодня, когда вы идете на могилу уважаемого раввина и ставите там свечу».
Роль Саломеи как повитухи при рождении Христа описана в Евангелии от Святого Иакова. Древнее неканоническоеЕвангелие от Иакова представляет собой текст II века, рассказывающее о зачатии Марии, ее воспитании и браке с Иосифом, а также о путешествии пары в Вифлеем и подробности о детстве Иисуса. Существует около ста тридцати греческих рукописей, содержащих Евангелие от Иакова, но большинство из них датируется Х веком и позже. Иаков упоминается в Новом Завете как сын Иосифа и брат Иисуса, однако он был сыном первой жены Иосифа.
«Имя Саломея (на иврите Шалом или Шломит) было распространенным еврейским именем в период Второго Храма, оно было популярно в семьях хасмонеев и иродиан, — говорится в заявлении Фирера. - Согласно христианскому преданию, Саломея была повивальной бабкой из Вифлеема, призванной участвовать в рождении Иисуса. Она не могла поверить, что ее попросили помочь в родах девственнице, и ее рука стала сухой и излечилась только тогда, когда она держала колыбель младенца».
В Библии Саломея оказывается второй акушеркой Марии. «И вышла повивальная бабка из пещеры, и встретила ее Саломея. И она сказала ей: Саломея, Саломея, новое имею сказать тебе, — говорится в Священном Писании. - Дева родила, чего не позволяет ее природа. И Саломея сказала: Господь, Бог мой, если я не испытаю ее природу, я не поверю, что дева родила».
Ее имя упоминается несколько раз после того, как Мария говорит Саломее никому не рассказывать об Иисусе, пока «он не войдет в Иерусалим».
Как оказалось, грабители обнаружили гробницу Саломеи еще в 1982 году и украли саркофаг. Только два года спустя здесь были проведены формальные раскопки.
Пещера состоит из нескольких камер с многочисленными вырубленными в скале кохимами (погребальными нишами) и разбитыми оссуариями (каменными ящиками), свидетельствующими о еврейскомй традиции погребения.
Еврейская традиция вторичного захоронения в каменных оссуариях хорошо известна в археологических записях. Главной неожиданностью стало превращение пещеры в христианскую часовню в более позднее время. «Судя по крестам и десяткам надписей, выбитых на стенах пещеры в византийский и раннеисламский периоды, часовня была посвящена святой Саломее», — говорится в заявлении Управления древностей Израиля.
Ее имя упоминается несколько раз после того, как Мария говорит Саломее никому не рассказывать об Иисусе, пока «он не войдет в Иерусалим».
Как оказалось, грабители обнаружили гробницу Саломеи еще в 1982 году и украли саркофаг. Только два года спустя здесь были проведены формальные раскопки.
Пещера состоит из нескольких камер с многочисленными вырубленными в скале кохимами (погребальными нишами) и разбитыми оссуариями (каменными ящиками), свидетельствующими о еврейскомй традиции погребения.
Еврейская традиция вторичного захоронения в каменных оссуариях хорошо известна в археологических записях. Главной неожиданностью стало превращение пещеры в христианскую часовню в более позднее время. «Судя по крестам и десяткам надписей, выбитых на стенах пещеры в византийский и раннеисламский периоды, часовня была посвящена святой Саломее», — говорится в заявлении Управления древностей Израиля.
Хотя пещера была обнаружена ранее, тщательно продуманный передний двор пещеры можно увидеть только сейчас, впервые за более чем 2000 лет. Двор площадью 350 квадратных метров окружен стенами из тесаного камня, представляющими собой квадраты из отдельных камней.
Археологи также нашли и расчистили мозаичный пол, который когда-то украшал передний двор, вскрыли входы, ведущие в пещеру, и внутреннюю часовню. На некоторых камнях во дворе были вырезаны тонкие декоративные растительные узоры, в том числе розетки, гранаты и вазы с акантами, характерные для еврейской традиции.
«Внешний двор и пещера свидетельствуют о том, что гробница принадлежала богатой еврейской семье, которая приложила много усилий для ее убранства, — говорится в заявлении Упрвления древностей. - Примечательно, что передний двор, ведущий в погребальные пещеры, обычно вырубался в скале, а не тщательно строился из тесаного камня, как в этом случае».
Объявление о находке было сделано в тот момент, когда христианскому миру осталось всего несколько дней до празднования Рождества Христова. Название «Рождество» происходит от Мессы Христа, но этот термин не встречается в христианской Библии. Эта дата не праздновалась ранней церковью; обычай отмечать Рождество появился в IV веке в Римско-католической церкви, и лишь затем распространился на другие конфессии христианства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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