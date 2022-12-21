Найдена гробница повитухи Христа?

В Библии Саломея оказывается второй акушеркой Марии. «И вышла повивальная бабка из пещеры, и встретила ее Саломея. И она сказала ей: Саломея, Саломея, новое имею сказать тебе, — говорится в Священном Писании. - Дева родила, чего не позволяет ее природа. И Саломея сказала: Господь, Бог мой, если я не испытаю ее природу, я не поверю, что дева родила».

Ее имя упоминается несколько раз после того, как Мария говорит Саломее никому не рассказывать об Иисусе, пока «он не войдет в Иерусалим».

Как оказалось, грабители обнаружили гробницу Саломеи еще в 1982 году и украли саркофаг. Только два года спустя здесь были проведены формальные раскопки.

Пещера состоит из нескольких камер с многочисленными вырубленными в скале кохимами (погребальными нишами) и разбитыми оссуариями (каменными ящиками), свидетельствующими о еврейскомй традиции погребения.

Еврейская традиция вторичного захоронения в каменных оссуариях хорошо известна в археологических записях. Главной неожиданностью стало превращение пещеры в христианскую часовню в более позднее время. «Судя по крестам и десяткам надписей, выбитых на стенах пещеры в византийский и раннеисламский периоды, часовня была посвящена святой Саломее», — говорится в заявлении Управления древностей Израиля.