<<Жених оригинальным предложением чуть не утопил невесту>>

Энтони и Стефани любят дайвинг. И вот, когда они отправились отдохнуть и понырять в Турцию, Энтони решил сделать возлюбленной предложение. Он хотел, чтобы этот момент запомнился им на всю жизнь, и поэтому решил сделать предложение оригинально - во время подводного заплыва на глубине около 10 метров.