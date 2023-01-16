FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9878 постов • 1381 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Жених оригинальным предложением чуть не утопил невесту

Жених оригинальным предложением чуть не утопил невесту

Автор:
16 января 2023 17:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Счастливый конец   влюбленные   дайверы   неожиданность   несчастный случай   новости   предложение   
1137
6
Энтони Тейлор хотел сделать запоминающееся предложение руки и сердца своей девушке Стефани Уокер. Но этот способ едва не привел к трагедии.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Счастливый конец   влюбленные   дайверы   неожиданность   несчастный случай   новости   предложение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Tim_G 38 минут назад
дык ээээ...
мож так и было задумано?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 10 секунд назад
<<Жених оригинальным предложением чуть не утопил невесту>>
----------------------
А мож это был хитрый расчет, чисто английского убийства? А то ведь такую свиноматку в кризис прокормить сложновато будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Григорий Бабкин 8 минут назад
Е*бать, свинья... Да он, по ходу, её утопить хотел, а какая-то падла спасла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Ростислав Дмитриев 18 минут назад
Свиноматка ,вряд ли ,утонула,говно и жир не тонут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85852



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
Набирающие популярность в сообществах
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#позитив#автомобили#кино#автомир#дети#Россия#соцсети
#Юмор#СССР#забавно#картинки#дтп#Приколы#интересное#познавательно#в мире#шоу бизнес
#история#Прикол#люди#Фотографии#животные#США#аварии#подборка#страна#улыбнуло
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Японцы создали полудрагоценное кресло Японцы создали полудрагоценное кресло Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера" Водолазы нашли часть взорвавшегося "Челленджера" Найдена гробница повитухи Христа? Найдена гробница повитухи Христа? Испанку уволили за тверкинг на больничном Испанку уволили за тверкинг на больничном В библиотеке Гарварда нашли книгу из человеческой кожи В библиотеке Гарварда нашли книгу из человеческой кожи

На что жалуетесь?

Вернуться