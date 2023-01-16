<<Жених оригинальным предложением чуть не утопил невесту>>

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Энтони Тейлор хотел сделать запоминающееся предложение руки и сердца своей девушке Стефани Уокер. Но этот способ едва не привел к трагедии.
Энтони Тейлор и Стефани Уокер живут в британском Вулверхэмптоне. Они познакомились год назад на вечеринке и с тех пор не расставались.
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Энтони и Стефани любят дайвинг. И вот, когда они отправились отдохнуть и понырять в Турцию, Энтони решил сделать возлюбленной предложение. Он хотел, чтобы этот момент запомнился им на всю жизнь, и поэтому решил сделать предложение оригинально - во время подводного заплыва на глубине около 10 метров.
Но когда Энтони показал своей подруге табличку с вопросом: "Ты выйдешь за меня замуж?", чуть не случилась трагедия. Девушка ахнула от удивления и радости - и ее маска тут же наполнилась водой.
К счастью, инструктор, присутствовавший при этой сцене, мгновенно пришел на помощь и спас Стефани от утопления.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Счастливый конец влюбленные дайверы неожиданность несчастный случай новости предложение
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мож так и было задумано?
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А мож это был хитрый расчет, чисто английского убийства? А то ведь такую свиноматку в кризис прокормить сложновато будет