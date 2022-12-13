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Китайские аспиранты сделали плащ-невидимку

Китайские аспиранты сделали плащ-невидимку

Автор:
13 декабря 2022 15:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   аспиранты   изобретение   не на камеру   новости   плащ-невидимка   скрыться   
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Группа аспирантов Уханьского университета в Китае недавно представила инновационный «плащ-невидимку», который способен обмануть камеры безопасности с искусственным интеллектом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   аспиранты   изобретение   не на камеру   новости   плащ-невидимка   скрыться   
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4  комментария
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43k
Карандаш 2 часа назад
Ухань очередной геморрой выпускает в мир.
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32k
gfjhtgfjhf Полчаса назад
На что нейросеть натаскали, то она и видит.
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72k
Viktor 40 минут назад
Лучше бы лекарство от COVIDа изобрели (кстати тоже из Уханя/и)!
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6k
Copycat 2 часа назад
я помню футболки кто то печатал с картинкой где толпа людей что бы запутать камеру которая лица распознает
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