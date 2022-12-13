Китайские аспиранты сделали плащ-невидимку

Студенты со своим изобретением заняли первое место на Кубке Huawei, конкурсе инноваций в области кибербезопасности, проводимом при поддержке китайского технологического гиганта Huawei. По их словам, одной из самых больших проблем проекта InvisDefense было создание системы, которая могла бы обмануть как человека, так и электронный глаз. Для этого они много работали над созданием нестандартных камуфляжных рисунков.

Хотя InvisDefense, на первый взгляд, кажется способом борьбы с репрессивной системой видеонаблюдения китайского правительства, Вэй Хуэй и его коллеги ясно дали понять, что их изобретение прямо противоположно по своим задачам.