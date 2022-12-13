Китайские аспиранты сделали плащ-невидимку

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Группа аспирантов Уханьского университета в Китае недавно представила инновационный «плащ-невидимку», который способен обмануть камеры безопасности с искусственным интеллектом.
Китай — одна из самых внимательно следящих за гражданами стран мира. Там камеры с искусственным интеллектом используются для всего: от наблюдения за туалетными привычками сотрудников фирм до присмотра за учащимися в классах. Но какими бы продвинутыми ни были эти системы наблюдения, они не идеальны. Группа китайских аспирантов недавно продемонстрировала невероятное изобретение, которое, по их утверждению, по сути представляет собой плащ-невидимку, защищающий от камер наблюдения с искусственным интеллектом.
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Своему изобретению китайцы дали название InvisDefense - "Невидимая защита". Это довольно обычный камуфляжный плащ, который, по словам изобретателей, позволит любому, кто его носит, пройти мимо камер наблюдения, не будучи замеченным. Индивидуальные камуфляжные принты обманывают камеры в дневное время, а встроенные тепловые устройства, которые излучают разные температуры, отвлекают инфракрасные тепловизионные датчики камер наблюдения ночью.
«Мы потратили много сил на дизайн и разработку этого продукта, — говорит Вэй Хуэй, аспирант компьютерных наук, который разработал основной алгоритм плаща-невидимки. - Нам пришлось использовать алгоритм для создания наименее заметного изображения, которое могло бы сделать зрение камеры неэффективным».
«Мы потратили много сил на дизайн и разработку этого продукта, — говорит Вэй Хуэй, аспирант компьютерных наук, который разработал основной алгоритм плаща-невидимки. - Нам пришлось использовать алгоритм для создания наименее заметного изображения, которое могло бы сделать зрение камеры неэффективным».
Студенты со своим изобретением заняли первое место на Кубке Huawei, конкурсе инноваций в области кибербезопасности, проводимом при поддержке китайского технологического гиганта Huawei. По их словам, одной из самых больших проблем проекта InvisDefense было создание системы, которая могла бы обмануть как человека, так и электронный глаз. Для этого они много работали над созданием нестандартных камуфляжных рисунков.
Хотя InvisDefense, на первый взгляд, кажется способом борьбы с репрессивной системой видеонаблюдения китайского правительства, Вэй Хуэй и его коллеги ясно дали понять, что их изобретение прямо противоположно по своим задачам.
Хотя InvisDefense, на первый взгляд, кажется способом борьбы с репрессивной системой видеонаблюдения китайского правительства, Вэй Хуэй и его коллеги ясно дали понять, что их изобретение прямо противоположно по своим задачам.
«Тот факт, что камеры видеонаблюдения не могут обнаружить плащ InvisDefense, означает, что в них есть уязвимость, — сказал молодой изобретатель. - Мы работаем над этим проектом, в первую очередь, чтобы стимулировать развитие существующей технологии машинного зрения. Мы находим лазейки, чтобы из можно было закрыть».
Интересно, что пальто InvisDefense стоит всего 500 юаней 71 доллар, что является смехотворно дешевым способом обвести вокруг пальца современные системы наблюдения.
Интересно, что пальто InvisDefense стоит всего 500 юаней 71 доллар, что является смехотворно дешевым способом обвести вокруг пальца современные системы наблюдения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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