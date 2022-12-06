В школе Нижневартовска восьмиклассник ударил сверстника ножом

Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш также прокомментировал случившееся:

«Конфликт произошел в тамбуре, между входом в школу и рамками, поэтому до металлоискателя никто не дошел. Нападавший нанес товарищу несколько ударов ножом. Пострадавший подросток, по нашим данным, находится в тяжелом состоянии. Нападавший также ранен, он повредил руку — самопорез. Сейчас пострадавшего оперируют. На учете школьники не состояли. Судя по тому, что дошло до поножовщины, конфликт затяжной. Будем прорабатывать по линии комиссии по делам несовершеннолетних, где недоработали педагоги. Место происшествия оцеплено, сотрудники работают на месте. Внутрь заходят только дети и учителя. Занятия продолжаются».