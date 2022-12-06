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В школе Нижневартовска восьмиклассник ударил сверстника ножом

В школе Нижневартовска восьмиклассник ударил сверстника ножом

Автор:
06 декабря 2022 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нижневартовск   видео   конфликт   криминал   новости   поножовщина   школа   
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Перед уроками у мальчишек произошёл конфликт, который завершился поножовщиной.


Сегодня утром, 6 декабря, в школе №21 г. Нижневартовска произошло ЧП: ученик 8-го класса набросился с ножом на своего сверстника.


По словам учеников, потасовка произошла прямо в тамбуре школы.



По официальной информации раненый ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу - сейчас за его жизнь борются врачи.

Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш также прокомментировал случившееся:
«Конфликт произошел в тамбуре, между входом в школу и рамками, поэтому до металлоискателя никто не дошел. Нападавший нанес товарищу несколько ударов ножом. Пострадавший подросток, по нашим данным, находится в тяжелом состоянии. Нападавший также ранен, он повредил руку — самопорез. Сейчас пострадавшего оперируют. На учете школьники не состояли. Судя по тому, что дошло до поножовщины, конфликт затяжной. Будем прорабатывать по линии комиссии по делам несовершеннолетних, где недоработали педагоги. Место происшествия оцеплено, сотрудники работают на месте. Внутрь заходят только дети и учителя. Занятия продолжаются».


Источник:

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Метки: Ynews   Нижневартовск   видео   конфликт   криминал   новости   поножовщина   школа   
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22  комментария
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Uganda Час назад
причем педагоги и родители скорее всго знали про затяжной конфликт, но непонятно чего ждали.
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10k
Zемляк 46 секунд назад
Есть люди, в том числе дети, которые ну очень напрашиваются на радикальные меры.
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9k
Maddy8 4 минуты назад
с родителей спросить надо.
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714
Denis Rogut 10 минут назад
Думаю если малого довели до того, что он взял с собой нож в школу, имеет место быть издевательство над ребенком со стороны сверстников. Я как человек учившийся в школе в 90, прекрастно видел игнорирование, а то и поддержку старших над так сказать приколами с учениками. Ребенок мог быть просто воспитан нормально, и просто сдерживался. Скорее всего родители учили, что все можно решить словами. Вот в голове и перемкнула вселенская несправедливость и сорвало пацана.
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2k
Dema 11 минут назад
Что-то на Нижневартовск хрень какая-то навалилась.
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7k
Zhora 13 минут назад
Наверняка из тех, чью национальность нельзя называть
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4k
alex 20 минут назад
чурбан 100%
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3k
александр 43 минуты назад
сейчас, как обычно, будет виноват классный руководитель, а ублюдок окажется несчастной жертвой равнодушия взрослых.
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8k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Я надеюсь, что теперь-то законодатель ужесточит оборот ножей? По крайней мере, в случае с гражданским огнестрельным оружием реакция законодателя всегда однозначна, незамедлительна и предсказуема.
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4k
Горожанин 55 минут назад
Ага, педагоги виноваты? А может законы виноваты, что никакой ответственности нет до 14 лет, да и после этого "они же дети". Может нужна неотвратимость наказания, а не то что с детства все видят и воспитываются в атмосфере, что воры и мошенники живут прекрасно, а честные люди нет. Может полиции реагировать на сиггалы о насилии в семьях, насилии в отношении женщин,. Может как-то реагировать на то, что везде, на каждом заборе, открыто рекламируются наркотики и их сбыт через интернет. Может на все это и намного другое реагировать, а не искать, в чем педагоги виноваты. А, господа присяжные заседатели?
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32k
Fat Lynx 57 минут назад
Тут надо обе стороны выслушать... может так статься, что тот, кто чей час в больничке заслуживает наказания даже в большей мере, чем ток, кто отправил его туда.
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5k
salim777 Час назад
Да что ж такое? Недавно только один одноклассник другого ножом истыкал и вот опять? Я понимаю что они туповатые ещё в силу возраста, но ножом до тяжёлого состояния? Чего добиться хотел, на что рассчитывал? Ни на один шаг вперёд не думают, растения какие-то чесслово.
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4k
Николаевич Час назад
"где недоработали педагоги" и ...только?
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