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10 виртуальных моделей, которых не существует, но они всё равно обзаводятся поклонниками и получают контракты

10 виртуальных моделей, которых не существует, но они всё равно обзаводятся поклонниками и получают контракты

Автор:
22 декабря 2022 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вертуальная модель   интересно   люди   модель   соцсети   фото   
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Сегодня виртуальные модели есть во многих странах мира. Однако похвастаться большой армией поклонников и успехом в карьере могут далеко не все. Предлагаю вам взглянуть, как выглядят наиболее успешные из них.

Пока мы с вами ждём будущее, оно уже наступило. Сегодня в мире моды и рекламы большой интерес вызывают так называемые виртуальные модели. Это персонажи, созданные с помощью компьютерной графики и дизайна. Их наделяют привлекательной внешностью, характером, и им в обязательном порядке придумывают увлекательную историю жизни. Эти «живые» блогеры рассказывают о своих повседневных буднях, общаются с подписчиками, делают яркие фото мест, которые они успели посетить.

Цифровые модели используются их создателями для различных целей. Как правило, это реклама продукции известных брендов. Однако некоторые компьютерные звёзды достигают и более впечатляющих высот. Например, некоторые из них участвуют в модных показах, выступают на сцене и становятся активистами.


Лил Микела (США)

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Впервые Лил Микела появилась в сети в 2016 году. Ей 19 лет, она обожает музыку, общение с друзьями и активный отдых. Сегодня является одной из самых популярных виртуальных моделей в Инстаграме*. У неё почти 3 миллиона подписчиков. Впечатляет, не так ли?


Бермуда (США)

Сногсшибательная красотка и лучшая подруга Микелы — Бермуда. Настоящая бунтарка и горячая штучка. Появилась в 2018 году, когда она взломала аккаунт Лил Микелы и удалила все её фотографии, заменив их своими снимками (отличный рекламный ход).


Нунуюри (Япония)

Нунуюри — олицетворение стиля и роскошного образа жизни. Модель появилась в феврале 2018 года. За несколько лет она смогла добиться поразительных успехов в шоу-бизнесе. Нунуюри успела поучаствовать в кампании Ким Кардашьян и её бренда косметики KKW, посотрудничать с Dior, Balenciaga и другими известными брендами.

Отличительная особенность Нунуюри — кукольная внешность, которая делает её достаточно нереалистичной. Однако в этом и заключается основная фишка модели.


Имма (Япония)

Имма — виртуальная модель, которую легко можно принять за настоящую девушку. Над её внешностью кропотливо поработали — Имма может похвастаться реалистичной мимикой, детализированным макияжем и плавными движениями (если речь идёт о видео). Модель обожает японскую культуру, кино и искусство. По сути Имма является лучшим воплощением японской поп-культуры. Она та ещё модница и тусовщица.

Блог Иммы насчитывает 406 тысяч подписчиков. Она уже успела посотрудничать с брендом роскошных автомобилей Porsche и даже снялась для обложки журнала CGWorld.


Зинн Пластикбой (Япония)

У Иммы есть брат по имени Зинн. Он заядлый тусовщик, который без ума от модных вещей и украшений. Любит собак и старается проводить побольше времени со своей сестрой.


Шуду Грэм (Англия)

Пожалуй, самой яркой виртуальной моделью можно считать африканскую красотку Шуду. Она имеет элегантную и запоминающуюся внешность, благодаря чему многие бренды желают заполучить её для рекламы своих проектов и продуктов.

Шуду часто появляется на красных дорожках музыкальных и кинопремий, учувствует в коллаборациях с молодыми и уже известными дизайнерами. Забавно, что однажды известная супермодель Тайна Бэнкс перепутала её с настоящей девушкой и очень удивилась, узнав правду.


Алиона Пол (Россия)

Алиона Пол — российская виртуальная модель. Она дизайнер цифровой одежды и художница. Алиона обожает общаться со своими подписчиками и не упускает возможности поделиться с ними размышлениями на любую, волнующую её тему.

Модель претерпела множество трансформаций. Когда она только появилась, её многие называли «GTA на минималках». Однако со временем технологии помогли сделать Алиону более реалистичной и почти живой.


Блавко (США)

Блавко — модель-загадка, а всё благодаря маскам, которые он постоянно носит на лице (такую фишку придумали создатели модели). Блавко известен своим уличным стилем, дерзким характером и татуировками на лице.


Таласья (Индонезия)

Таласья «родилась» в 2018 году и живёт как обычная реальная девушка. Она занимается музыкой, любит художественные выставки и обязательно посещает недели моды в качестве почётной гостьи. За повседневностью компьютерной девушки следят почти полмиллиона человек.


Риа (Япония)

Риа — современная японская девушка, которая привлекает своей красотой и утончённостью. Сотрудничала со многим известными брендами, среди которых Valentino, Clarins, Mercedes-Benz. Кстати, она также появлялась на обложке журнала Harper’s BAZAAR Arabia.


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Метки: в мире   вертуальная модель   интересно   люди   модель   соцсети   фото   
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10k
Vacony 2 часа назад
соревнования 3д дизайнеров в рендеринге ?
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6k
Copycat Час назад
в чем прикол этих "виртуальных моделей"
я понимаю виртуальные певцы - типа машин используя звуковые банки поет, а что бы поставить на заставку видоса с месенй на ютюбе рисуют какую то заставку персонажем

ну это то нафига, кто вообще может такой "ммм эта 3д модэль отрендрена хорошо! надо подписаться, хочу видеть больше рендеров этой модели"
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