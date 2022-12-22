10 виртуальных моделей, которых не существует, но они всё равно обзаводятся поклонниками и получают контракты

Пока мы с вами ждём будущее, оно уже наступило. Сегодня в мире моды и рекламы большой интерес вызывают так называемые виртуальные модели. Это персонажи, созданные с помощью компьютерной графики и дизайна. Их наделяют привлекательной внешностью, характером, и им в обязательном порядке придумывают увлекательную историю жизни. Эти «живые» блогеры рассказывают о своих повседневных буднях, общаются с подписчиками, делают яркие фото мест, которые они успели посетить.

Цифровые модели используются их создателями для различных целей. Как правило, это реклама продукции известных брендов. Однако некоторые компьютерные звёзды достигают и более впечатляющих высот. Например, некоторые из них участвуют в модных показах, выступают на сцене и становятся активистами.

Лил Микела (США)