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Город, в котором нельзя умирать, и от которого зависит будущее планеты

Город, в котором нельзя умирать, и от которого зависит будущее планеты

Автор:
18 декабря 2022 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Лонгйир   в мире   город   интересно   люди   медведи   фото   
530
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Лонгйир – самое северное в мире поселение, находящееся на норвежском архипелаге Шпицберген. Место прославилось двумя не связанными на первый взгляд фактами. Здесь практически у границ поселения бродят белые медведи и даже существуют специальные знаки, предупреждающие об этом. А ещё в Лонгйире запрещено умирать.

Исторически это связано с тем, что тела в вечной мерзлоте и на таком морозе не разлагаются, привлекая внимание тех самых медведей – в случае их захоронения или случайной смерти на улице.

Говорят, также существовал запрет на выход людей на улицу без ружья (хотя судя по современным фотографиям, как минимум с туристом этого не требуют). А также запрет на то, чтобы держать дома кошек – видимо, мелкие животные тоже привлекают белого хищника.

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Ещё существует понятное в этом контексте ограничение на алкоголь – здесь есть запрет на количество, продаваемое в одни руки в течение месяца. Народу не так много (население Лонгйира – около 2 тысяч человек), так что отслеживать легко.

Понятно, что человек запрещает, а Бог располагает – так что случиться может всякое. Но в любом случае всех местных покойников везут для захоронения на "большую землю", так же поступают с тяжело больными людьми. Это закреплено законодательно.

Сам город назван в честь американского предпринимателя Джона Лонгйира, который основал здесь в начале 20-го века угольный рудник и посёлок для рабочих. Буквально через 10 лет, в 1916-м году, всё это вместе было продано норвежской компании Store Norske.

К концу века угля осталось мало – сейчас его хватает только для местной электростанции. Государство вложилось в развитие туризма и научно-исследовательской деятельности.

Как один из результатов – именно здесь под эгидой ООН было построено подземное Всемирное семенохранилище, цель которого – сохранить семена различных растений на случай глобальной катастрофы. Видимо, считается, что в вечной мерзлоте семенам ничего не будет. Так что именно от этого города зависит будущее планеты в случае чего.

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Метки: Лонгйир   в мире   город   интересно   люди   медведи   фото   
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Евгений 3 часа назад
Автор, как понять фразу: "К концу века уголь ПЕРЕСТАТЬ почти перестали"?
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283
Pilot Drinkings Полчаса назад
Самое северное поселение в мире? Не самое северное: Лонгйир 78 13  с.ш. 15 38' в.д., Нагурское на Земле Франца-Иосифа 80 47'55" с.ш. 047 28'47"в.д., Алерт в Канаде 82 29 56  с.ш. 62 21 08  з.д. Я, конечно понимаю, что и Нагурское, и Алерт - это скорее форпосты, чем населенные пункты, но тем не менее...
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59k
Опиум для народа 58 минут назад
Будущее планеты и будущее одного вида млекопитающего - не одно и то же.
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102
npocto__Makc Опиум для народа Полчаса назад
Я бы даже сказал, пока пока человеки живут на этой планете, у неё нет будущего.
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