Город, в котором нельзя умирать, и от которого зависит будущее планеты

Лонгйир – самое северное в мире поселение, находящееся на норвежском архипелаге Шпицберген. Место прославилось двумя не связанными на первый взгляд фактами. Здесь практически у границ поселения бродят белые медведи и даже существуют специальные знаки, предупреждающие об этом. А ещё в Лонгйире запрещено умирать.
Исторически это связано с тем, что тела в вечной мерзлоте и на таком морозе не разлагаются, привлекая внимание тех самых медведей – в случае их захоронения или случайной смерти на улице.
Говорят, также существовал запрет на выход людей на улицу без ружья (хотя судя по современным фотографиям, как минимум с туристом этого не требуют). А также запрет на то, чтобы держать дома кошек – видимо, мелкие животные тоже привлекают белого хищника.
Ещё существует понятное в этом контексте ограничение на алкоголь – здесь есть запрет на количество, продаваемое в одни руки в течение месяца. Народу не так много (население Лонгйира – около 2 тысяч человек), так что отслеживать легко.
Понятно, что человек запрещает, а Бог располагает – так что случиться может всякое. Но в любом случае всех местных покойников везут для захоронения на "большую землю", так же поступают с тяжело больными людьми. Это закреплено законодательно.
Сам город назван в честь американского предпринимателя Джона Лонгйира, который основал здесь в начале 20-го века угольный рудник и посёлок для рабочих. Буквально через 10 лет, в 1916-м году, всё это вместе было продано норвежской компании Store Norske.
К концу века угля осталось мало – сейчас его хватает только для местной электростанции. Государство вложилось в развитие туризма и научно-исследовательской деятельности.
Как один из результатов – именно здесь под эгидой ООН было построено подземное Всемирное семенохранилище, цель которого – сохранить семена различных растений на случай глобальной катастрофы. Видимо, считается, что в вечной мерзлоте семенам ничего не будет. Так что именно от этого города зависит будущее планеты в случае чего.
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