Город, в котором нельзя умирать, и от которого зависит будущее планеты

Ещё существует понятное в этом контексте ограничение на алкоголь – здесь есть запрет на количество, продаваемое в одни руки в течение месяца. Народу не так много (население Лонгйира – около 2 тысяч человек), так что отслеживать легко.



Понятно, что человек запрещает, а Бог располагает – так что случиться может всякое. Но в любом случае всех местных покойников везут для захоронения на "большую землю", так же поступают с тяжело больными людьми. Это закреплено законодательно.