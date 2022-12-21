FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7715 постов • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 примеров, когда люди не смогли найти общий язык с техникой и испортили её

17 примеров, когда люди не смогли найти общий язык с техникой и испортили её

Автор:
21 декабря 2022 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   забавно   испортили   люди   поломали   техника   фото   
538
18

Сегодня в доме среднестатистического человека можно найти уйму разнообразной техники и гаджетов. Представить свой обычный день без их использования довольно сложно, ведь они упрощают нашу жизнь и делают её значительно комфортней.

Чтобы устройства служили нам дольше, мы стараемся ухаживать за ними, своевременно относить их в ремонт и менять необходимые запчасти.

Однако некоторые люди воспринимают технику в качестве бездушных кусков металла и пластика, поэтому относятся к ней соответствующим образом. Совсем неудивительно, что в скором времени их устройства превращаются в настоящих мучеников, которым приходится переносить самые невероятные испытания в виде падений с высоты, погружения в воду и закаливания огнём.


Парень по неосторожности пробил свой телефон гвоздомётом

×
×

Кажется, просто перезагрузить не поможет

Есть предположения, что кто-то просто решил повеселиться с гидроабразивным резаком.


«Клиент принёс мне MacBook Air с этим кабелем. Боже мой, я удивлен, что их дом не сгорел»


Этот компьютер принесли в сервис, чтобы узнать по какой причине он не включается


Вероятно, это сочетание курения и шерсти домашних животных (даже, наверное, шерсти нескольких животных).


Как думаете, можно ли восстановить данные с этого жёсткого диска?


Как и зачем?

По крайней мере, винты здесь вкручены просто идеально.


Вентиляционные отверстия компьютера, забитые кошачьей шерстью

Кажется, кому-то стоит приобрести щётку и наконец-то вычесать своего кота.


Уронили совершенно новый ноутбук


Оптимистично с твоей стороны подключить зарядное устройство…


Телефон просто расплавился. Наверное, есть какие-то проблемы с батареей

Телефон похож на жареный бутерброд с сыром.


Когда телефон имеет тенденцию перегреваться во время зарядки, но при этом является водонепроницаемым

Водонепроницаемость сохраняется недолго. Защитное уплотнение со временем изнашивается, пропуская воду.


Это искусство, вы просто не понимаете

«Телефон моего друга»

Кажется, тут нужна тотальная чистка

Телевизор моей бабушки после того, как уборщицы почистили её телевизор загадочной жидкостью

Бабушка попыталась вскипятить чайник на огне

Это с каким усилием нужно было давить на тачпад?

Видеокарта, поджарившаяся до румяной корочки

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Жизнь   забавно   испортили   люди   поломали   техника   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
И каждый раз одни и те же фото...
А нет, здесь 2 ранее не мелькавшие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Шапкин 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1314460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов
В Челябинске задержали  кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу...
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Набирающие популярность в сообществах
Три сестры, не считая четвертой: почему все так любили сериал «Зачарованные»
Три сестры, не считая четвертой: почему все так любили сериал «Зачарованные»
Спам-звонкам закручивают гайки
Спам-звонкам закручивают гайки
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно!

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#факты#полиция#дтп#аварии#авто аварии#кино#соцсети#Мемы
#Юмор#Прикол#Ynews#животные#фотографии#автомобили#автомир#креатив#задержание#новый год
#интересно#история#интересное#люди#подборка#картинки#в мире#Приколы#истории#познавательно
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год 15 жизненных карикатур от иранского художника 15 жизненных карикатур от иранского художника Канада — одно большое чудо чудное Канада — одно большое чудо чудное Как проходит обычный день в нашей необъятной стране Как проходит обычный день в нашей необъятной стране Неудачные взаимодействия человека с&nbsp;техникой Неудачные взаимодействия человека с техникой Обычный день в России: 17 колоритных фотографий Обычный день в России: 17 колоритных фотографий

На что жалуетесь?

Вернуться