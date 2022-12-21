17 примеров, когда люди не смогли найти общий язык с техникой и испортили её

Чтобы устройства служили нам дольше, мы стараемся ухаживать за ними, своевременно относить их в ремонт и менять необходимые запчасти.

Однако некоторые люди воспринимают технику в качестве бездушных кусков металла и пластика, поэтому относятся к ней соответствующим образом. Совсем неудивительно, что в скором времени их устройства превращаются в настоящих мучеников, которым приходится переносить самые невероятные испытания в виде падений с высоты, погружения в воду и закаливания огнём.

Парень по неосторожности пробил свой телефон гвоздомётом