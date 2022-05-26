19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде

Предлагаю фото, показывающие бразильский колорит во всей его красе. Наверняка, после увиденного, вы занесёте Бразилию в список мест отдыха, которые нужно обязательно посетить, чтобы получить незабываемые впечатления.
Что вы знаете о Бразилии? Эта удивительное государство славится безумной страстью к футболу и развлечениям. Однако это не единственные факты, которые определяют его. Бразилия — страна контрастов, где есть место чувству юмора, необъяснимой логике, неиссякаемому оптимизму. Только здесь вы можете увидеть собственными глазами неповторимые пейзажи, множество диких животных, а также прекрасных людей.
Оригинальный дизайн машины истинного болельщика или футболиста
Футбол для бразильцев — в какой-то степени священный вид спорта. Его история началась в 1872-1873 годах. Тогда священники колледжа в Сан-Луисе начали организовать первые футбольные соревнования среди своих учеников. С того времени жители Бразилии уделяли много времени развитию игры. При этом стоит сказать, что бразильцы не являются родоначальниками футбола.
Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах
Когда сказали надеть маску, но забыли уточнить, какую именно
Ежегодный бразильский карнавал — это настоящее чудо света
Карнавал — главный праздник для каждого бразильца. Ежегодно в конце февраля вся страна погружается в безумное веселье, сопровождающееся зажигательной самбой и громкой музыкой. Конечно, не обходится без главного зрелища — невероятных костюмов ручной работы. К несчастью, как только празднование подходит к концу, их нещадно выбрасывают на ближайшей помойке.
После завершения карнавала бразильцы сразу начинают готовиться к следующему празднику. В течение целого года они отрабатывают танец и придумывают новые костюмы.
Попугай ждёт, когда хозяин договорит по телефону, чтобы продолжить беседу
На отдыхе в Бразилии можно получить самые яркие впечатления
Заправочная станция находится прямо на воде
Футбол в Бразилии — страсть почти каждого жителя
Телефон водителя Uber носит эффектную соломенную шляпу
Так выглядят писсуары Рио-де-Жанейро
В бразильский университет прибыл новый студент
Животный мир Бразилии очень разнообразен. Здесь проживает множество редких видов млекопитающих и птиц. Многих зверьков можно встретить прямо на улицах города. Они нисколечко не боятся местных жителей и с удовольствием идут на контакт.
Почти противоугонная сигнализация
В Бразилии достаточно распространено воровство. Чтобы противостоять преступникам, жители придумывают различные приспособления, которые позволят уберечь имущество от кражи.
Коллега путешествовал по Бразилии. Его решил поприветствовать местный ара
Продавцы сладкой ваты встретились на одном из бразильских пляжей
Вы только посмотрите, какие гигантские лягушки водятся в Бразилии
Бразильцы — отважные ребята
На фото дренажная дамба,которая находится в Агуас-Вермельяс, Бразилия. Дети перепрыгивают через ограждение, чтобы искупаться.
У бразильских болельщиков отличное чувство юмора
Рождество в Бразилии праздную, прямо лежа на пляже. Ёлку здесь устанавливают на воде
Желаете пирожок в виде капибары?
Каждая страна по-своему восхитительна и необычна.
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АНТИФИШКИ
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