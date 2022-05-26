19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде

Карнавал — главный праздник для каждого бразильца. Ежегодно в конце февраля вся страна погружается в безумное веселье, сопровождающееся зажигательной самбой и громкой музыкой. Конечно, не обходится без главного зрелища — невероятных костюмов ручной работы. К несчастью, как только празднование подходит к концу, их нещадно выбрасывают на ближайшей помойке.

После завершения карнавала бразильцы сразу начинают готовиться к следующему празднику. В течение целого года они отрабатывают танец и придумывают новые костюмы.

Попугай ждёт, когда хозяин договорит по телефону, чтобы продолжить беседу