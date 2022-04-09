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Канада — одно большое чудо чудное

Канада — одно большое чудо чудное (16 фото)

Автор:
09 апреля 2022 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Канада   забавно   люди   подборка   фото   
1589
16

Каждая страна имеет свои особенности, которые делают её индивидуальной и не похожей на другие государства. Не исключение и Канада.

Одно из крупнейших государств мира известно холодным климатом и разнообразной фауной. Однако это далеко не всё, чем может удивить страна. Оказавшись в Канаде, люди то и дело сталкиваются с необычными штуками, которые не встретишь больше ни в одной точке мира.


Полиция отказывается носить рабочие штаны

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Погода в Канаде удивляет своей изменчивостью

Ежегодно в Канаде проходит конкурс замороженных причёсок. Иногда они выглядят нереально круто

Конкурс проходит в горячих бассейнах. Участникам необходимо создать смешные и креативные причёски за счёт естественного контраста температур. Для этого им нужно лишь окунуть голову в теплую воду, вынырнуть и подождать, пока волосы охладятся на воздухе (мороз на улице в это время достигает примерно минус 30 градусов). Можно попробовать дополнительно руками придать волосам необычную форму. 


Паспорта канадцев светятся под ультрафиолетовыми лучами

Ничего особенного, просто мужчина прогуливается по городу вместе с двумя снежными козочками

Зимы в Канаде снежные и ветреные, но температура редко опускается ниже -17°C

Канадцы настолько без ума от хоккея, что делают ледовые катки прямо у своего дома

Роботы-помощники помогают следить за больными и пожилыми людьми

Лоси, повсюду бродят лоси. Некоторые даже не прочь заглянуть к вам в гости

Нет, канадцы не сошли с ума. Эта необычная благотворительная акция помогла бездомным пережить зиму

Благотворительная акция проходила в городе Галифакс. Неравнодушные жители пожертвовали свои вещи бездомным, которые по различным причинам оказались на улице в холодную погоду. «Одеть» фонарные столбы решили дети. Получилось трогательно и искренне.


Канадским долларам не страшна вода

Всё дело в том, что валюта Канады изготовлена не из бумаги, а из пластика. Поэтому их можно помыть даже с мылом. С ними ничего не произойдёт.


Автобусная остановка в одном из городов Канады

Канады любят оригинальные номерные знаки

Гуси в Канаде привыкли жить рядом с людьми. Они постоянно передвигаются по улицам городов и давно никого не смущают


В Канаде существует единственная посадочная площадка для НЛО

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Канада   забавно   люди   подборка   фото   
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5  комментариев
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4k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Ещё одно канадское "чудо". Канада это бандеровское гнездо.
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1k
perekrestok 43 минуты назад
Село - оно и за океаном село.
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87k
Дмитрий 58 минут назад
В Канаде скучно - там нет драйва - это тихое село.
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4k
Tuskub 2 часа назад
"- Вы настолько прекрасно себя зарекомендовали, - говорит управляющий компании молодому сотруднику, - что совет директоров принял решение назначить вас менеджером в Торонто.
- Если можно, я бы воздержался, сэр. Видите ли, все канадское население, по моему убеждению, делится на хоккеистов и проституток.
- Молодой человек, я попросил бы вас! Моя жена - канадка.
- Правда? И за какую команду она играет?" (С)
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