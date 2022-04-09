Канада — одно большое чудо чудное

Одно из крупнейших государств мира известно холодным климатом и разнообразной фауной. Однако это далеко не всё, чем может удивить страна. Оказавшись в Канаде, люди то и дело сталкиваются с необычными штуками, которые не встретишь больше ни в одной точке мира.

Полиция отказывается носить рабочие штаны