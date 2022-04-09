Канада — одно большое чудо чудное

Каждая страна имеет свои особенности, которые делают её индивидуальной и не похожей на другие государства. Не исключение и Канада.
Одно из крупнейших государств мира известно холодным климатом и разнообразной фауной. Однако это далеко не всё, чем может удивить страна. Оказавшись в Канаде, люди то и дело сталкиваются с необычными штуками, которые не встретишь больше ни в одной точке мира.
Полиция отказывается носить рабочие штаны
Погода в Канаде удивляет своей изменчивостью
Ежегодно в Канаде проходит конкурс замороженных причёсок. Иногда они выглядят нереально круто
Конкурс проходит в горячих бассейнах. Участникам необходимо создать смешные и креативные причёски за счёт естественного контраста температур. Для этого им нужно лишь окунуть голову в теплую воду, вынырнуть и подождать, пока волосы охладятся на воздухе (мороз на улице в это время достигает примерно минус 30 градусов). Можно попробовать дополнительно руками придать волосам необычную форму.
Паспорта канадцев светятся под ультрафиолетовыми лучами
Ничего особенного, просто мужчина прогуливается по городу вместе с двумя снежными козочками
Зимы в Канаде снежные и ветреные, но температура редко опускается ниже -17°C
Канадцы настолько без ума от хоккея, что делают ледовые катки прямо у своего дома
Роботы-помощники помогают следить за больными и пожилыми людьми
Лоси, повсюду бродят лоси. Некоторые даже не прочь заглянуть к вам в гости
Нет, канадцы не сошли с ума. Эта необычная благотворительная акция помогла бездомным пережить зиму
Благотворительная акция проходила в городе Галифакс. Неравнодушные жители пожертвовали свои вещи бездомным, которые по различным причинам оказались на улице в холодную погоду. «Одеть» фонарные столбы решили дети. Получилось трогательно и искренне.
Канадским долларам не страшна вода
Всё дело в том, что валюта Канады изготовлена не из бумаги, а из пластика. Поэтому их можно помыть даже с мылом. С ними ничего не произойдёт.
Автобусная остановка в одном из городов Канады
Канады любят оригинальные номерные знаки
Гуси в Канаде привыкли жить рядом с людьми. Они постоянно передвигаются по улицам городов и давно никого не смущают
В Канаде существует единственная посадочная площадка для НЛО
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Если можно, я бы воздержался, сэр. Видите ли, все канадское население, по моему убеждению, делится на хоккеистов и проституток.
- Молодой человек, я попросил бы вас! Моя жена - канадка.
- Правда? И за какую команду она играет?" (С)