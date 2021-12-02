Подборка фотографий, которые служат неоспоримым доказательством того, что с техникой необходимо обращаться очень аккуратно.
В наше время мы так привыкли к тому, что техника служит нашим главным помощником в решении многих задач, что когда она даёт сбой, мы будто бы остаёмся без рук. И тогда нет ничего удивительного в том, что поломка необходимого девайса может как следует испортить человеку настроение. Особенно если она произошла так внезапно, что владельцы гаджетов были совсем не готовы к этому. Именно такие случаи и приключились с героями нашей сегодняшней подборки.
Не успел заметить, как в моём телефоне вместо батареи оказалась подушечка
Этого не должно было случиться
Я очень аккуратно вытаскивал провод, и всё же вот, что случилось.
Вернулся домой из отпуска и обнаружил, что мой холодильник сломан
Судя по запаху уже дней 10 как…
Вот в каком виде принтер вернул мне бумагу
Мой WiFi-модем сломался
Он перегрелся и просто расплавил собственный корпус.
Видимо, нагрузка оказалась слишком высокой
Вернулся с работы домой в дождливый день и обнаружил это
Оказалось, что у меня протекает крыша, и именно в том месте, где лежал мой ноутбук!
А вы пробовали просто перезагрузить компьютер?
Наш холодильник сломался и сошёл с ума
Стиральная машинка сломалась, и теперь я не могу открыть дверцу
Внутри моя униформа, которая мне нужна.
Моя кошка любит поохотиться на мой ноутбук, и вот, к чему это привело
Я не пользовался своим ноутбуком уже несколько недель, и вот он наконец понадобился мне для выполнения одного задания
Дверь моего холодильника просто отвалилась
После пяти месяцев экономии я наконец купил подержанный игровой компьютер
Вчера на него упала полка и разломила его напополам…
Купил новый принтер, но старый не сдаётся без боя
Источник:
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