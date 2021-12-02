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Неудачные взаимодействия человека с&nbsp;техникой

Неудачные взаимодействия человека с техникой (16 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   люди   неудача   подборка   прикол   техника   фото   
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Подборка фотографий, которые служат неоспоримым доказательством того, что с техникой необходимо обращаться очень аккуратно.

В наше время мы так привыкли к тому, что техника служит нашим главным помощником в решении многих задач, что когда она даёт сбой, мы будто бы остаёмся без рук. И тогда нет ничего удивительного в том, что поломка необходимого девайса может как следует испортить человеку настроение. Особенно если она произошла так внезапно, что владельцы гаджетов были совсем не готовы к этому. Именно такие случаи и приключились с героями нашей сегодняшней подборки.


Не успел заметить, как в моём телефоне вместо батареи оказалась подушечка

×
×


Этого не должно было случиться

Я очень аккуратно вытаскивал провод, и всё же вот, что случилось.

Вернулся домой из отпуска и обнаружил, что мой холодильник сломан


Судя по запаху уже дней 10 как…

Вот в каком виде принтер вернул мне бумагу

Мой WiFi-модем сломался

Он перегрелся и просто расплавил собственный корпус.

Видимо, нагрузка оказалась слишком высокой

Вернулся с работы домой в дождливый день и обнаружил это

Оказалось, что у меня протекает крыша, и именно в том месте, где лежал мой ноутбук!

А вы пробовали просто перезагрузить компьютер?

Наш холодильник сломался и сошёл с ума

Стиральная машинка сломалась, и теперь я не могу открыть дверцу

Внутри моя униформа, которая мне нужна.

Моя кошка любит поохотиться на мой ноутбук, и вот, к чему это привело

Я не пользовался своим ноутбуком уже несколько недель, и вот он наконец понадобился мне для выполнения одного задания

Дверь моего холодильника просто отвалилась

После пяти месяцев экономии я наконец купил подержанный игровой компьютер

Вчера на него упала полка и разломила его напополам…

Купил новый принтер, но старый не сдаётся без боя

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Метки: забавно   люди   неудача   подборка   прикол   техника   фото   
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Игорь Михайлов Полчаса назад

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