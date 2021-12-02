В наше время мы так привыкли к тому, что техника служит нашим главным помощником в решении многих задач, что когда она даёт сбой, мы будто бы остаёмся без рук. И тогда нет ничего удивительного в том, что поломка необходимого девайса может как следует испортить человеку настроение. Особенно если она произошла так внезапно, что владельцы гаджетов были совсем не готовы к этому. Именно такие случаи и приключились с героями нашей сегодняшней подборки.

Не успел заметить, как в моём телефоне вместо батареи оказалась подушечка