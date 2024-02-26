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Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали

Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали

Автор:
26 февраля 2024 18:44
Сообщество : Криминал
Метки: Челябинск   Юрий Антипов   завод   задержание   миллиардер   олигарх   предприятие   
2488
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Прокуратура заявила, что эти заводы были приватизированы незаконно.

Юрий Антипов - его называют самым богатым человеком в Челябинске:

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Вместе со своей женой Людмилой, он владел АО «Компания Эталон». В неё входили металлургические заводы в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. В том числе АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». При этом Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - крупнейший производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.

В начале февраля прокуратура заявила, что предприятия были приватизированы незаконно. И потребовала вернуть их в собственность государства. Суд с этим согласился и все активы заводов национализировали.

Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью.

Также сообщают, что экс-владельца металлургических компаний и миллиардера Юрия Антипова задержали.

Юрий Антипов - владелец Челябинского электрометаллургического комбината - задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Делом занимаются сразу два ведомства - МВД и ФСБ.

Источник:

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Метки: Челябинск   Юрий Антипов   завод   задержание   миллиардер   олигарх   предприятие   
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46  комментариев
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8k
Alex 2 часа назад
Еще отберите заводы у Усманова, Дерипаски и Арамовича.
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426
Alex Roland 2 минуты назад
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9k
vasilykopkov 5 минут назад
Когда у государства практически закончилась собственность, начался новый передел.
Давно ожидаемо. Вскоре по-тихому опять приватизируют, но уже с новым владельцем.
Умные "приватизаторы" предприятия уничтожали, распродавали по частям или застраивали жилой недвижимостью. Это уже отнять не получится, там люди живут. Именно поэтому был цинично уничтожен ЗИЛ. А ведь это был военный завод, который помимо грузовиков ещё и БТР-ы делал...
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549
Александр Поляков 7 минут назад
владельцем станет такой же ублюдок
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17k
Марина 10 минут назад
Мда, история сначала случается как трагедия, а потом повторяется как фарс. Было уже подобное отжатие собственности в пользу "народа", в истории нашей страны. Но сдается мне, что "народу" здесь достанется ещё меньше, чем в прошлом веке.
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18k
Сергей 22 минуты назад
Давайте подождем что будет дальше. Посмотрим кто возглавит национализированные предприятие, какую зарплату себе положит и как это предприятие дальше работать будет.
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41
Без Паники Сергей 19 минут назад
И главный вопрос. Как долго оно останется национализированным? Сдаётся мне, что это просто передел собственности.
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
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1k
K_II_T Полчаса назад
Вот не люблю,
когда в конце новости идут советы как реагировать.

Вот мне абсолютно плевать на классовую борьбу.
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
По сути, абсолютно всё на постсоветском пространстве - приватизировано незаконно.
Да, даже квартиры.. с одной стороны конечно людям надо было где-то жить, но с другой стороны это было сделано так, что ветеран-фронтовикам\афганцам, ударникам труда, учёным, врачам, ликвидаторам ЧАЭС и прочим лохам - в основном достались хрущёвки, а людям кто способствовал разрушению социалистической экономике перепало по по несколько квартир, и те - в элитных сталинках.
И вроде - хорошо, что хоть что-то возвращается в лоно государства, но, строй то капиталистический сейчас, и доходы с этого предприятия осядут по карманам причастных чиновников, а не в кармане олигарха. На деле - мы видим лишь небольшое перераспределение материальных ценностей внутри ОПГ, которое тусит у руля страны с 91 года. Просто одного "чушпана" отшили, и он теперь не при делах, а его пожитки в общак ушли.
Я бы не обольщался, что это ради народа и улучшения качества жизни обычных людей.
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92k
sapér Vodička 38 минут назад
Ссылка coub.com
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9k
alex9845 39 минут назад
Оно и понятно,частному лицу не могут принадлежать такие активы, и уж купить он их честно когда то тоже не мог. Я тоже одного знал, он целое рыбное хозяйство"приватизировал", а до этого работал там всего лишь старшим по разведению рыбы.Был никем и враз стал богатым и влиятельным человеком в маленькой коррумпированной европейской стране.Мне до сих пор не понятно как обычный человек мог в те времена "приватизировать" целый колхоз/завод и прочее.
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16k
Дядюшка Ау 42 минуты назад
"Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - крупнейший производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка." (с)

А еще этот комбинат гнал ферросплавы нашим западным партнерам. С учетов того, что ферросплавы широко применяются при производстве вооружения и военной техники, данный бизнес в нынешних условиях стал весьма сомнительным. Руководство ЧЭМК, видимо, посчитали себя этакими гражданами мира. Не срослось.

P.S. Вот это вот все и есть результат гайдаро - чубайщины. Это даже не пятая колонна, а вражеская армия в тылу.
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2k
KE2646 43 минуты назад
Предвыборная кампания Солнцеликого в самом разгаре. То ли еще будет...
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6k
livaneth 52 минуты назад
Пошел за Михаилом Ходорковским.
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3k
РАТНИК 55 минут назад
Так же поступить с заводами которые принадлежат западным вводильщикам санкций - ввести санкции на все их активы.
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67
Рокер РАТНИК 42 минуты назад
вот просто так из за обиды от миллиардов отказаться предлагаете?
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40k
Седой Час назад
Да ничего же нового не открыли, народ всегда знал что они украли эти заводы, путем хитрых схем. Вспомните как люди работали месяцами не получая зарплат. Потом еще выставляли себя спасителями. Вот я только вспоминаю слова темнейшего, когда он пытался этих нуворишей убедить вкладывать деньги в родную страну, а не в замки за кордоном. Что пересмотра приватизации не будет, но и вы давайте работайте на страну. Наверное слова убеждения закончились и они потеряли берега...
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51k
Элек Мек Час назад
Ну слава Богу,что остальные всё сделали по закону...
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67
Рокер Элек Мек 50 минут назад
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8k
Allmaster Час назад
Так у нас так полстраны выкуплено. Рыжий вовремя прочуял и свалил. Копните в любую сторону и удивитесь ))
Но вот эта движуха мне нравится...
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6k
Дмитрий ! Час назад
Похоже, что-то против сказал. Все же знают, что только в таком случае приватизация незаконная! Да 100500% всего государственного имущества приватизировано в 90-е незаконно!
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Интересно было бы узнать мнение по этому поводу, от навальнят и небратьев!
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67
Рокер roman-delisov 37 минут назад
я москвич. не вижу человечности особо
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67
Рокер roman-delisov 19 минут назад
а вообще я букву р пропустил. но так даже глубже
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