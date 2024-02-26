Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали

Вместе со своей женой Людмилой, он владел АО «Компания Эталон». В неё входили металлургические заводы в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. В том числе АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». При этом Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - крупнейший производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.