Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали

Прокуратура заявила, что эти заводы были приватизированы незаконно.
Юрий Антипов - его называют самым богатым человеком в Челябинске:
Вместе со своей женой Людмилой, он владел АО «Компания Эталон». В неё входили металлургические заводы в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. В том числе АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». При этом Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) - крупнейший производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.
В начале февраля прокуратура заявила, что предприятия были приватизированы незаконно. И потребовала вернуть их в собственность государства. Суд с этим согласился и все активы заводов национализировали.
Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью.
Также сообщают, что экс-владельца металлургических компаний и миллиардера Юрия Антипова задержали.
Юрий Антипов - владелец Челябинского электрометаллургического комбината - задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.
Делом занимаются сразу два ведомства - МВД и ФСБ.
Источник:
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Давно ожидаемо. Вскоре по-тихому опять приватизируют, но уже с новым владельцем.
Умные "приватизаторы" предприятия уничтожали, распродавали по частям или застраивали жилой недвижимостью. Это уже отнять не получится, там люди живут. Именно поэтому был цинично уничтожен ЗИЛ. А ведь это был военный завод, который помимо грузовиков ещё и БТР-ы делал...
когда в конце новости идут советы как реагировать.
Вот мне абсолютно плевать на классовую борьбу.
Да, даже квартиры.. с одной стороны конечно людям надо было где-то жить, но с другой стороны это было сделано так, что ветеран-фронтовикам\афганцам, ударникам труда, учёным, врачам, ликвидаторам ЧАЭС и прочим лохам - в основном достались хрущёвки, а людям кто способствовал разрушению социалистической экономике перепало по по несколько квартир, и те - в элитных сталинках.
И вроде - хорошо, что хоть что-то возвращается в лоно государства, но, строй то капиталистический сейчас, и доходы с этого предприятия осядут по карманам причастных чиновников, а не в кармане олигарха. На деле - мы видим лишь небольшое перераспределение материальных ценностей внутри ОПГ, которое тусит у руля страны с 91 года. Просто одного "чушпана" отшили, и он теперь не при делах, а его пожитки в общак ушли.
Я бы не обольщался, что это ради народа и улучшения качества жизни обычных людей.
А еще этот комбинат гнал ферросплавы нашим западным партнерам. С учетов того, что ферросплавы широко применяются при производстве вооружения и военной техники, данный бизнес в нынешних условиях стал весьма сомнительным. Руководство ЧЭМК, видимо, посчитали себя этакими гражданами мира. Не срослось.
P.S. Вот это вот все и есть результат гайдаро - чубайщины. Это даже не пятая колонна, а вражеская армия в тылу.
Но вот эта движуха мне нравится...
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