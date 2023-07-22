Канадский тролль уровня бог, вскрывший после смерти пороки общества

Жены, детей и прямых наследников у миллионера не было. Поэтому своими солидными накоплениями и бизнесом он распорядился, подготовив завещание. Немного денег получили его сотрудники.

Акции своей пивоварни бизнесмен завещал семёрке видных протестантских священников, выступавших против алкоголя. С оговоркой: использовать наследство можно только при условии участия в управлении компанией и получения дивидендов.

Ещё нескольким священнослужителям, которые были ярыми противниками скачек, шутник оставил акции жокей-клуба. А роскошный особняк на Ямайке поделил между тремя коллегами, которые люто ненавидели друг друга. Опять же с оговоркой: никакого разделения. Продать дом можно только после смерти последнего. Кстати, жадность пересилила, и враги прожили под одной крышей до конца жизни.

Но вишенкой на торте стал пункт завещания, после которого в Канаде началось масштабное и безумное мероприятие под названием «Большая аистовая гонка».