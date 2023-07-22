Канадский тролль уровня бог, вскрывший после смерти пороки общества

Вот живёт себе и живёт человек, который не особенно чем-то отличается от других. Кто о таком вспомнит после смерти? Но этот канадец придумал, как войти не только в историю своей страны, но заставить удивляться весь мир.
Чарльз Миллар был богат. И одинок. Почтенный житель Торонто и владелец доходных домов, сделавших его миллионером, скончался 31 октября 1926 года. И проводить его в последний путь собрался чуть ли не весь город. А всё дело в посмертной и очень забавной шутке почившего мистера Миллара.
Жены, детей и прямых наследников у миллионера не было. Поэтому своими солидными накоплениями и бизнесом он распорядился, подготовив завещание. Немного денег получили его сотрудники.
Акции своей пивоварни бизнесмен завещал семёрке видных протестантских священников, выступавших против алкоголя. С оговоркой: использовать наследство можно только при условии участия в управлении компанией и получения дивидендов.
Ещё нескольким священнослужителям, которые были ярыми противниками скачек, шутник оставил акции жокей-клуба. А роскошный особняк на Ямайке поделил между тремя коллегами, которые люто ненавидели друг друга. Опять же с оговоркой: никакого разделения. Продать дом можно только после смерти последнего. Кстати, жадность пересилила, и враги прожили под одной крышей до конца жизни.
Но вишенкой на торте стал пункт завещания, после которого в Канаде началось масштабное и безумное мероприятие под названием «Большая аистовая гонка».
Коварный Миллар распорядился выплатить 500 тыс. долларов той женщине, которая в течение 10 лет с момента открытия наследства родит максимальное количество детей от одного мужчины. Пара должна состоять в законном браке. И факт появления на свет каждого очередного малыша должен официально фиксироваться.
Великой гонке аистов суждено было начаться после публикации условий в местной газете. Правда, на сцену попытались вылезти какие-то дальние родственники бизнесмена и оспорить завещание. Но Чарльз был отличным юристом и составил документ таким образом, чтобы исключить любые возможные лазейки.
Власти и церковь взывали к благоразумию женщин и просили не вестись на провокацию. Но желающие принять участие в беби-гонке только фыркали и аргументировали свой выбор чем-то типа принципа «моё тело – моё дело».
Минул оговоренный в завещании срок. Претендующие на наследство многодетные матери прибыли в суд. Две кандидатки на этом этапе сошли с дистанции. Некая Полин родила 9 детей, но от разных мужей. А дама по имени Лилиан могла похвастаться целой дюжиной. Но, к сожалению, из них выжили только 7: остальные умерли младенцами. Женщины получили утешительный приз в размере 12,5 тыс. долларов.
Основной приз в итоге разделили четыре многодетных мамы: Кэтлин-Эллин Нагль, Изабель-Мари Маклин, Анна-Катрин Смит, Люси-Алис Тимлек, которые выполнили все условия и родили по 9 детей.
Мнения наблюдателей по этому вопросу разделились. Одни считали миллионера благодетелем, способствующим улучшению демографической ситуации, что было особенно важно на фоне Великой депрессии. Другие считали Миллара жестоким шутником. Ведь он мало того что заведомо ухудшил уровень жизни семей, претендующих на приз, так ещё и плюнул в лицо государству и церкви, стремившимся к контролю такой сферы жизни граждан как рождаемость. В общем, дискредитировать структуры у него получилось. Как и показать миру, что за деньги можно приобрести практически всё. Даже то, что, вроде бы, не покупается.
По мотивам шутки Миллара – садистской или благословенной – в 2002 году был снят фильм «Большая гонка аистов».
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