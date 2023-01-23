Не нужно нам плодить государственную собственность -- российский олигарх Потанин высказался против национализации и конфискации в стране

«Не надо конфискации, не надо национализации. Нужно замещать иностранные активы отечественными и из дружественных стран», — подытожил Потанин.

Как мы уже не раз писали, попадание в американский санкционный список фактически означает «черную метку», именно поэтому «Норникель» переориентирует инвестиционную политику с акцентом на внутренний рынок. Остается вопросом, почему один из самых богатых россиян не инвестировал в таких объемах ранее? Как верно подметил сам олигарх, мир сейчас находится на этапе разрушения старых правил, поэтому не нужно слепо соблюдать те нормы, что уже не работают. Что касается инвестиционного климата, о котором так много говорил Владимир Потанин, и без того нарушен именно из-за западных санкций. Введение ответных мер по конфискации и национализации имущества иностранных компаний, поддержавших антироссийские санкции, не несет в себе никакой угрозы для инвестиционной привлекательности. Это ответные меры на сугубо политическое решение.