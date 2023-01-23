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Не нужно нам плодить государственную собственность — российский олигарх Потанин высказался против национализации и конфискации в стране

Не нужно нам плодить государственную собственность — российский олигарх Потанин высказался против национализации и конфискации в стране

Автор:
23 января 2023 22:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Национализация   Норникель   Потанин   интересно   конфискация   санкции   экономика   
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Владимир Потанин, против которого в декабре прошлого года были введены персональные санкции рассказал о своем отношении к вопросу национализации и приватизации в России.

Несмотря на то, что активы самого Потанина заблокированы на Западе, бизнесмен считает, что: «Конфискация является скрытой или явной формой воровства, поэтому это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит». Поэтому Владимир Потанин советует государству не повторять ошибок коллективного Запада, поскольку Россия уже получила «прививку 1917 года».

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Бизнесмен уверен, что не нужно отвечать на провокации, поскольку наивно рассчитывает, что есть шансы вернуть свои замороженные активы.В этом ему может помочь отсутствие ответных мер по приватизации. «На уважении к частной собственности строится предпринимательская активность, мотивация людей и лишение их такого рода мотивации это очень вредная вещь», — прокомментировал Потанин свое отношение к конфискации.

Также акционер приватизированного в 1997 году «Норникеля» выступил против национализации, считая, что иностранные инвестиции можно заместить российскими частными, тем более, что «паническое бегство компаний привело к тому, что такие компании можно приобрести отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях». Напомним, по данным Forbes Владимир Потанин заработал больше всех на приобретении иностранных активов, его состояние с начала СВО увеличилось на $800 млн по данным Bloomberg. Также российский олигарх заявил, что «российская экономика страдает от излишнего участия в ней государства, поэтому новая национализации идет вразрез в целом с государственно-экономической политикой нашего правительства. Поэтому не нужно нам плодить государственную собственность, особенно в таких областях как торговля, Hi-tech». Новоиспеченный владелец Тинькофф Банка считает, что его национализация показалась бы странной и не понятой публике. Между тем, скупка активов за бесценок ни коим образом не смущает бизнесмена.

«Не надо конфискации, не надо национализации. Нужно замещать иностранные активы отечественными и из дружественных стран», — подытожил Потанин.

Как мы уже не раз писали, попадание в американский санкционный список фактически означает «черную метку», именно поэтому «Норникель» переориентирует инвестиционную политику с акцентом на внутренний рынок. Остается вопросом, почему один из самых богатых россиян не инвестировал в таких объемах ранее? Как верно подметил сам олигарх, мир сейчас находится на этапе разрушения старых правил, поэтому не нужно слепо соблюдать те нормы, что уже не работают. Что касается инвестиционного климата, о котором так много говорил Владимир Потанин, и без того нарушен именно из-за западных санкций. Введение ответных мер по конфискации и национализации имущества иностранных компаний, поддержавших антироссийские санкции, не несет в себе никакой угрозы для инвестиционной привлекательности. Это ответные меры на сугубо политическое решение.

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Метки: Национализация   Норникель   Потанин   интересно   конфискация   санкции   экономика   
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8  комментариев
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21k
babuby Час назад
Опасается потерять монополию стричь бабло на критически важных поставках?
Предлагает доверить ему продавать ресурсы и продукцию, и всячески против того чтобы государство за этим присматривало?
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4k
Frank Borman 7 минут назад
Беседуют два пахана на малине:
- Лысый, ты как считаешь, прихватизация - это хорошо или плохо?
- В натуре, это очень хорошо. Раньше я кто был? Урка сраный. А теперь я уважаемый бизнесмен, меценат и покровитель сироток и искусств. Скоро буду баллотироваться в нашу местную думу, стану политиком.
- А национализация?
- Это очень плохо. Частная собственная неприкососновенна. На этом зиждется вся наша цивилизация.
- Но ты же все равно украл ее у народа.
- Это другое. Я подобрал то, что плохо лежало. Все равно лохи фраерские не смогли бы им хорошо распорядится. Зато теперь государсво должно меня защитить.
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52k
smakido 7 минут назад
Хитрый какой !
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32k
Юр21 Полчаса назад
Никогда не понимал, ну зачем ему иностранные инвестиции если он не знает куда девать деньги? Это что скрытая передача активов иностранцам?
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23k
Добрый Алабай 41 минуту назад
Что-то он вспоминает только 1917 год, а не воровскую приватизацию за копейки в 90-х. Очкует падла.
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187
Хухрмухр 59 минут назад
Судя по его хитрому ипальнику,эта та ещё крыса.
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41k
Франц Лефорт Час назад
Ага,ну да,ну да, пусть лучше сказку про ваучеры раскажет. А мы послушаем.
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5k
Fishki_surfer Час назад
>> Не нужно нам плодить государственную собственность -- российский олигарх Потанин высказался против национализации и конфискации в стране

Чой-та? Вот и первый кандидат - "российский олигарх Потанин".
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Александр Невский
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