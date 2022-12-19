20 напоминаний о том, как важно сначала думать и только потом делать

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Интернет-сообщество Idiots At Work каждой своей фотографией напоминает о том, как важны правила безопасности. А также о том, что было бы неплохо хоть иногда включать голову!
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2. Стажер: Что это за красный индикатор на коробке заземления? Инженер: Что?! Пришли-ка фотографию
7. Водитель грузовика потерял часть груза по дороге, вызвал аварию и сбежал с места происшествия
9. "Мне пришла посылка. Теперь я сижу и представляю, как кто-то потратил полчаса на то, чтобы ее вот так упаковать"
14. Какая-то дама решила полежать на травке прямо под домом, где идет строительство. Вроде обошлось и сверху на нее ничего не упало, но о чем она вообще думала?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Безопасность превыше всего Юмор забавно и такое бывает идиоты ну и ну ну тупыыые правила безопасности смешные фотографии тупицы
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Да и сварщик он хреновый. Он без маски варит.
Ни автор, ни копипастер никада не знали как работают погрузчики или рохли.