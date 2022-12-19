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20 напоминаний о том, как важно сначала думать и только потом делать

20 напоминаний о том, как важно сначала думать и только потом делать

Автор:
19 декабря 2022 19:29
Сообщество : Юмор
Метки: Безопасность превыше всего   Юмор   забавно   и такое бывает   идиоты   ну и ну   ну тупыыые   правила безопасности   смешные фотографии   тупицы   
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Интернет-сообщество Idiots At Work каждой своей фотографией напоминает о том, как важны правила безопасности. А также о том, что было бы неплохо хоть иногда включать голову!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Безопасность превыше всего   Юмор   забавно   и такое бывает   идиоты   ну и ну   ну тупыыые   правила безопасности   смешные фотографии   тупицы   
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4  комментария
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4k
Suvar_ 51 минуту назад
так у чувака почасовая оплата
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14k
ss Минуту назад
"1. Сварщик, может быть, и неплохой. Но точно не гений"
---
Да и сварщик он хреновый. Он без маски варит.
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14k
Типа граф 20 минут назад
Комментарий к фото
Он просто нервы успокаивал.
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4k
Трям 38 минут назад
И что тут "не продумано"?

Ни автор, ни копипастер никада не знали как работают погрузчики или рохли.
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