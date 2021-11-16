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25 рабочих мест в ожидании неминуемой катастрофы

25 рабочих мест в ожидании неминуемой катастрофы (26 фото)

Автор:
16 ноября 2021 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: Безопасность превыше всего   безопасность   и такое бывает   ну и ну   правила   правила безопасности   правила безопасности веселые картинки   
1418
26
Безопасность на рабочем месте всегда должна быть во главе угла... если только вы не из секты "Да гори оно всё синим пламенем, и так сойдёт".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Безопасность превыше всего   безопасность   и такое бывает   ну и ну   правила   правила безопасности   правила безопасности веселые картинки   
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30k
ACU900 2 часа назад
Аварийный выход в будущее. Это вход в машину времени...

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6k
Константин Безумов 2 часа назад
14е напомнило "Путеводитель путешествующего автостопом по Галактике"
Don't panic!


2е-а как ещё менять на шнеке срезные болты? Понятно что пока меняешь никто не должен его запускать, за этим похоже второй чел и следит
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30k
ACU900 2 часа назад
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