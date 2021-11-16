25 рабочих мест в ожидании неминуемой катастрофы

Безопасность на рабочем месте всегда должна быть во главе угла... если только вы не из секты "Да гори оно всё синим пламенем, и так сойдёт".

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1. "Прямо над унитазом. Хорошо, что мой рост ниже 185 см" 0 Источник:

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2. "Ну да, так и надо было сделать" 0 Источник:

3. "Аварийный «выход» в офисном здании" 0 Источник:

4. "Спасибо, Дейв, что произвел проверку огнетушителя в 1994 году" 0 Источник:

5. "Аварийное отключение электроэнергии для механического цеха находится за книжной полкой" 0 Источник:

6. "Единственный вход на мое сегодняшнее рабочее место" 0 Источник:

7. "Аварийный телефон не работает. Пожалуйста, не устраивайте здесь аварий" 0 Источник:

8. Открытый термостат 0 Источник:

9. Обогреватель на моем рабочем месте 0 Источник:

10. "Супервайзер попросил меня удалить фотографию. Ни на одном из них нет ремня безопасности" 0 Источник:

11. "Курение запрещено. Опасно. Горючий газ" 0 Источник:

12. "Схема эвакуации из здания. Выживут только сильнейшие" 0 Источник:

13. "Наша работа бывает совершенно безумной" 0 Источник:

14. "Не паникуйте. Если ручка отвалилась, просто поднимите ее с пола и вставьте на место до щелчка" 0 Источник:

15. "Мостик без ограждения шириной 20 сантиметров над 8-метровой ямой" 0 Источник:

16. "Что тут вообще происходит?" 0 Источник:

17. "Открыл аптечку в нашей лаборатории, потому что обжегся, вот и все ее содержимое. Аспирин и нюхательная соль" 0 Источник:

18. "Скорее, нужен дефибриллятор! У сотрудника сердечный приступ" 0 Источник:

19. "Это фильтр осушителя воздуха, который нужно чистить ежедневно" 0 Источник:

20. "Стоп! Не отключать! Это электроэнергия для соседнего офиса. Удлинитель на шесть гнезд" 0 Источник:

21. "Дверной стопор в комплекте с ржавым гвоздем" 0 Источник:

22. "В чрезвычайных ситуациях звоните 911". Пожар в здании? Операторы 911 помогут" 0 Источник:

23. "Подсобка бара. Как он еще не сгорел дотла?" 0 Источник:

24. "Контейнер для острых предметов? Никогда о нем не слышал" 0 Источник: