25 рабочих мест в ожидании неминуемой катастрофы

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Безопасность на рабочем месте всегда должна быть во главе угла... если только вы не из секты "Да гори оно всё синим пламенем, и так сойдёт".
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5. "Аварийное отключение электроэнергии для механического цеха находится за книжной полкой"
10. "Супервайзер попросил меня удалить фотографию. Ни на одном из них нет ремня безопасности"
14. "Не паникуйте. Если ручка отвалилась, просто поднимите ее с пола и вставьте на место до щелчка"
17. "Открыл аптечку в нашей лаборатории, потому что обжегся, вот и все ее содержимое. Аспирин и нюхательная соль"
20. "Стоп! Не отключать! Это электроэнергия для соседнего офиса. Удлинитель на шесть гнезд"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Безопасность превыше всего безопасность и такое бывает ну и ну правила правила безопасности правила безопасности веселые картинки
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2е-а как ещё менять на шнеке срезные болты? Понятно что пока меняешь никто не должен его запускать, за этим похоже второй чел и следит