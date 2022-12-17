20 потрясающих фотографий из жизни авиации

Некоторые люди любят самолеты, другие не могут жить без фотографии. А есть те, кто совмещает и то, и другое хобби. Благодаря им мы можем посмотреть эту впечатляющую подборку снимков, посвященных авиации.

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Тяжелый бомбардировщик В-2, вид сверху 0 Источник:

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"Антонов-225" - летающий автобус 0 Источник:

Boeing-747 - первый и последний 0 Источник:

Семья 0 Источник:

Camo Tarragon 0 Источник:

"Конкорд" авиакомпании British Airlines 0 Источник:

Самолет авиакомпании Aloha Airlines, приземлившийся после аварии в воздухе 0 Источник:

Два вертолета 0 Источник:

Самое время для селфи! 0 Источник:

Смешной малыш 0 Источник:

Как выглядит самолет после столкновения с заправщиком на взлетной полосе? Примерно так 0 Источник:

Передний конус МиГа 0 Источник:

Легкомоторный самолет после аварии запутался в проводах 0 Источник:

Ку-ку! 0 Источник:

Сбрная Польши по футболу летит в Катар в сопровождении F-16 0 Источник:

F-22 Raptor в небе Невады 0 Источник:

Аварийный самолет Singapore airlines 0 Источник:

SR-71 Blackbird над горами 0 Источник:

Потому что мы банда! 0 Источник: