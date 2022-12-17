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20 потрясающих фотографий из жизни авиации

20 потрясающих фотографий из жизни авиации

Автор:
17 декабря 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: авиация   красота   небо   самолеты   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
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Некоторые люди любят самолеты, другие не могут жить без фотографии. А есть те, кто совмещает и то, и другое хобби. Благодаря им мы можем посмотреть эту впечатляющую подборку снимков, посвященных авиации.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиация   красота   небо   самолеты   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
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7  комментариев
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4k
Frank Borman 43 минуты назад
"Антонов-225" - летающий автобус
Был. Его уже декоммунизировали.
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1k
Роман 9 минут назад
Ничего потрясающего, от слова совсем.......
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1k
iKrek 42 минуты назад
Просрали Антонова, балбесы. И это был не летающий автобус, а целый ангар с крыльями, туда можно было этих автобусов загнать целый парк и ещё несколько грузовиков по углам распихать.
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10k
Леонович 51 минуту назад
Поляки чего так серанули, что истребители с собой прихватили? Ещё бы самолёт с войском польским отправили.
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