20 потрясающих фотографий из жизни авиации

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Некоторые люди любят самолеты, другие не могут жить без фотографии. А есть те, кто совмещает и то, и другое хобби. Благодаря им мы можем посмотреть эту впечатляющую подборку снимков, посвященных авиации.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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