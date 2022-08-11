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Конкурс фотографий о природе объявил победителей

Конкурс фотографий о природе объявил победителей

Автор:
11 августа 2022 17:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Nature TTL Photographer of the Year   животные   красота   природа   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Международный фотоконкурс Nature TTL Photographer of the Year 2022 собрал более 8000 работ фотографов со всех уголков мира. На днях профессиональное жюри объявило победителей. Каждая из победивших работ - настоящий шедевр!
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Источник:

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Метки: Nature TTL Photographer of the Year   животные   красота   природа   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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