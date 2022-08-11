Это еще один захватывающий снимок Корну, на этот раз сделанный в австралийском городе Хеленсбург. Он занял второе место в категории «Городская дикая природа». «Цивилизация светлячков заселила этот старый вокзал, освещая его красивыми огнями в дождливые дни, - рассказывает фотограф. - На этом месте была старая железная дорога, которая сейчас заброшена. Она была закрыта в начале ХХ века, после чего природа начала заселять это место. На этом фото можно увидеть миллионы светлячков. Чтобы сделать эту фотографию, мне пришлось отправиться на это место во время грозы, под настоящим водопадом». Фотограф добавляет, что через день после того, как было сделано это фото, туннель был затоплен.