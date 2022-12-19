Конкурс фотографий северного сияния объявил победителей

Те, кто хоть раз видел северное сияние, уверены, что более прекрасного и величественного зрелища на нашей планете не найти. И эта подборка фотографий - тому доказательство. Конкурс фотографий северного сияния представил снимки-лауреаты 2022 года.

0

Наггет-Пойнт, маяк "Аврора" - Дуглас Торн 0 Источник:

×

×

В погоне за светом - Дэвид Эриксен 0 Источник:

Мичиган, ночной дозор - Мэрибет Киченски 0 Источник:

Начало - Джулио Кобьянки 0 Источник:

Под северным небом - Рэйчел Джонс Росс 0 Источник:

Духи зимы - Унаи Ларрайя 0 Источник:

Красные небеса - Руслан Мерзляков 0 Источник:

Волшебный лес - Елена Ермолина 0 Источник:

Капитан Крюк - Маттиа Френгелли 0 Источник:

Изумрудный крик - Итай Монникендам 0 Источник:

Дом эльфов - Асьер Лопес Кастро 0 Источник:

Взрыв цвета - Винсент Бодес 0 Источник:

Небесный взрыв - Каван Чай 0 Источник:

Кетцаль севера - Луис Солано Почет 0 Источник:

Поолярная фантазия - Нико Ринальди 0 Источник:

Аврорtверс - Тор-Ивар Нэсс 0 Источник:

Ледяная башня - Вирджил Реглиони 0 Источник:

Свет на Керлаугаре - Яннес Краузе 0 Источник:

Хранитель фьордов - Филип Гребенда 0 Источник:

Волшебная ночь - Анастасия и Алексей Р 0 Источник:

Мост к мечте - Джаби Санс 0 Источник:

Зеленые шары - Хосе Д. Рикельме 0 Источник:

Королева Севера - Пьерпаоло Сальваторе 0 Источник:

Отражение во льду - Лена Петтерсен 0 Источник: