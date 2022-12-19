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Конкурс фотографий северного сияния объявил победителей

Конкурс фотографий северного сияния объявил победителей

Автор:
19 декабря 2022 16:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: Чудеса природы   красота   лауреаты   северное сияние   фото   фотографии   фотоконкурс   фотомир   
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Те, кто хоть раз видел северное сияние, уверены, что более прекрасного и величественного зрелища на нашей планете не найти. И эта подборка фотографий - тому доказательство. Конкурс фотографий северного сияния представил снимки-лауреаты 2022 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Чудеса природы   красота   лауреаты   северное сияние   фото   фотографии   фотоконкурс   фотомир   
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1  комментарий
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!ГЕНнадий 58 минут назад
А мне, больше сияние нравится...

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