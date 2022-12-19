Конкурс фотографий северного сияния объявил победителей

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Те, кто хоть раз видел северное сияние, уверены, что более прекрасного и величественного зрелища на нашей планете не найти. И эта подборка фотографий - тому доказательство. Конкурс фотографий северного сияния представил снимки-лауреаты 2022 года.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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