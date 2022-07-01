Фотограф, очарованный небом

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Много лет фотограф Алекс Фрост снимает небо - дневное и ночное, летнее и зимнее, звездное и затянутое тучами. За это время он научился снимать то, что практически никогда не видно человеческому глазу. «Год назад я решил модифицировать сенсор моей камеры. Модификация расширяет световой спектр, что позволяет видеть эмиссионные туманности на ночном небе», - говорит он.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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