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Фотограф, очарованный небом

Фотограф, очарованный небом

Автор:
01 июля 2022 14:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Алекс Фрост   звезды и туманности   красота   небеса   небо   фото   фотограф   фотографии   
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Много лет фотограф Алекс Фрост снимает небо - дневное и ночное, летнее и зимнее, звездное и затянутое тучами. За это время он научился снимать то, что практически никогда не видно человеческому глазу. «Год назад я решил модифицировать сенсор моей камеры. Модификация расширяет световой спектр, что позволяет видеть эмиссионные туманности на ночном небе», - говорит он.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Алекс Фрост   звезды и туманности   красота   небеса   небо   фото   фотограф   фотографии   
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1  комментарий
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антискакуас 3 часа назад
Уфффф....
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