Фотограф, очарованный небом

Много лет фотограф Алекс Фрост снимает небо - дневное и ночное, летнее и зимнее, звездное и затянутое тучами. За это время он научился снимать то, что практически никогда не видно человеческому глазу. «Год назад я решил модифицировать сенсор моей камеры. Модификация расширяет световой спектр, что позволяет видеть эмиссионные туманности на ночном небе», - говорит он.

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