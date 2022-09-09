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Конкурс фото, сделанных с дронов, объявил победителей

Конкурс фото, сделанных с дронов, объявил победителей

Автор:
09 сентября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: дроны   красота   снимки с дронов   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотомир   
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В последние десять лет дроны становятся все более популярны как у профессиональных фотографов, так и у любителей. Предоставляя уникальную воздушную перспективу, дроны позволяют фотографам расширить свои творческие возможности и с легкостью подняться в небо. А благодаря конкурсу Drone Photo Awards каждый фотограф может продемонстрировать всему миру свои лучшие фото с дронов. На конкурс 2022 года работы представили 2624 фотографа из 116 стран.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дроны   красота   снимки с дронов   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотомир   
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