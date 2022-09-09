Конкурс фото, сделанных с дронов, объявил победителей

В последние десять лет дроны становятся все более популярны как у профессиональных фотографов, так и у любителей. Предоставляя уникальную воздушную перспективу, дроны позволяют фотографам расширить свои творческие возможности и с легкостью подняться в небо. А благодаря конкурсу Drone Photo Awards каждый фотограф может продемонстрировать всему миру свои лучшие фото с дронов. На конкурс 2022 года работы представили 2624 фотографа из 116 стран.

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"Крыши района Картоффельраеккерне", Сергей Вовк. 1 место, категория "Город" 0 Источник:

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«Заброшенная метеостанция», Дмитрий Кох, 1 место, категория "Серия" 0 Источник:

«Сон в лодке», Аниндита Рой, 1 место, категория "Люди" 0 Источник:

«Сбор сухого красного перца чили», Танвир Хассан Рохан, специальный приз жюри, категория "Люди" 0 Источник:

«Единорог», Шуай Ву, специальный приз жюри, категория "Абстракция" 0 Источник:

«Работники соляной фермы собирают урожай»., Саураб Сирохия, 1 место, категория "Абстракция" 0 Источник:

«Солидарность», Мехди Мохебипур, 1 место, каткгория "Дикая природа" 0 Источник:

"Падающие лыжники", Даниэль Кошел, 1 место, категория "Спорт" 0 Источник:

«После песчаной бури», Юра Борщев, 2 место, категория "Город" 0 Источник:

«Глаз» Маттео Ориджинале, специальный приз жюри, категория "Свадьба" 0 Источник:

"Учиться жизни", Флориан Леду, 2 место, категория "Дикая природа" 0 Источник:

"Как на картине", Кшиштоф Кравчик, 1 место, категория "Свадьба" 0 Источник:

«Последствия извержения вулкана Ла-Пальма» Энрико Пескантини, 2 место, категория "Природа" 0 Источник:

«9 зданий уникальной формы», Димитар Караниколов, 2 место, категория "Серия" 0 Источник:

«Теневой баскетбол II», Катерина Полищук, специальный приз жюри, категория "Спорт" 0 Источник: