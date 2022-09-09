Конкурс фото, сделанных с дронов, объявил победителей

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В последние десять лет дроны становятся все более популярны как у профессиональных фотографов, так и у любителей. Предоставляя уникальную воздушную перспективу, дроны позволяют фотографам расширить свои творческие возможности и с легкостью подняться в небо. А благодаря конкурсу Drone Photo Awards каждый фотограф может продемонстрировать всему миру свои лучшие фото с дронов. На конкурс 2022 года работы представили 2624 фотографа из 116 стран.
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«Сбор сухого красного перца чили», Танвир Хассан Рохан, специальный приз жюри, категория "Люди"
«Работники соляной фермы собирают урожай»., Саураб Сирохия, 1 место, категория "Абстракция"
«Последствия извержения вулкана Ла-Пальма» Энрико Пескантини, 2 место, категория "Природа"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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