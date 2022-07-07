Невероятные женщины со всего мира

Автор:
07 июля 2022 14:13
В каждой женщине есть своя тайна. Фотографы, сделавшие снимки, попытались эту тайну разгадать. Как вам кажется, у них получилось?
"Моя бабушка с новой подружкой", Салаи Ван Лиан Манг (Мьянма)
"Батик", Лиза Лети, Индонезия
"Эти женщины дружат 67 лет!" Тунг Пэнг Аунг, Мьянма
Старуха из племени Чин, живущего на границе Бангладеша и Мьянмы
Это Сапа из племени Чампа, она живет в городе Фан Ранг. У всей ее семьи либо голубые, либо карие глаза, а ей достались и те, и другие
На карнавале в Кендари, Индонезия
Женщины Аргентины вышли на демонстрацию, требуя право на аборт
"Моя бабушка", Энди Лам, Вьетнам
"Королева", Хуанг Ди, Китай
"Один леденец на троих", Рустам Ават, Индонезия
"Темнота: Лес в Коджори", Ника Паилодзе, Грузия
"Уверенность", Исмаэль Амузу-Квайду, Гана
"Женские разговоры", Марсель ван Балкен, Нидерланды
"Спрятанная красота", Адиль Чишти, Пакистан
"Два поколения: женщины-жирафы из Мьянмы". Они носят кольца, удлиняющие шею, с 8 лет
"Пожилая леди", Данди Рахман, Индонезия
"Море сетей", Ли Мумфорд, Великобритания
"Женщина", Каан Тернер, Турция
Искусница традиционной лаковой росписи из Мьянмы
"Красотки из Раджастана", Эйман Уйгун, Турция
Будущее принадлежит женщинам
"Скрипачка в Центральном парке Нью-Йорка", Рафаэль Гранадос, Испания
Индонезийская фермерша за работой
"Художница", Фио Мо, Мьянма
"Композиция", Вибово Рахарджо, Индонезия
"Счастье материнства", Пранам Басак, Индия
"Женщина", Монте Ферре, Испания
Традиции: мать и дочь надевают народную яванскую одежду, готовясь к традиционной танцевальной церемонии
Художница из Западной Бенгалии, Индия
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— переведено специально для fishki.net
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