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Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса

Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса

Автор:
08 ноября 2022 17:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Mangrove Photography Awards   красота   мангровые леса   мангры   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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На ежегодном конкурсе Mangrove Photography Awards фотографы со всего мира демонстрируют красоту и раскрывают тайные миры мангровых зарослей. Это прекрасная возможность привлечь внимание к мангровым лесам планеты и оценить ценность, которую они приносят нашим экосистемам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Mangrove Photography Awards   красота   мангровые леса   мангры   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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1  комментарий
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cfhfwby 2 часа назад
Нам бы свою тайгу спасти от доморощенных лесорубов-хапуг!
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