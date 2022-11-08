Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса

На ежегодном конкурсе Mangrove Photography Awards фотографы со всего мира демонстрируют красоту и раскрывают тайные миры мангровых зарослей. Это прекрасная возможность привлечь внимание к мангровым лесам планеты и оценить ценность, которую они приносят нашим экосистемам.

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Победитель в категории "Подводный мир мангровых зарослей". Синий краб, автор - Мартин Броен, Мексика 0 Источник:

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Древо Жизни - Амар Хабиб, ОАЭ 0 Источник:

Победитель в категории "Мангровые леса и люди". Охотники за медом, автор - Мухаммад Мостафигур Рахман, Бангладеш 0 Источник:

Победитель в категории "Пейзажи мангровых лесов". Танцующие деревья валакири, автор - Лоик Дюпюи, Индонезия 0 Источник:

Победитель в категории "Подводный мир мангровых зарослей". На краю, автор - Джиллиан Э. Моррис, Багамы 0 Источник:

Хранитель мангровых зарослей - Таня Хоупперманс, Куба 0 Источник:

Победитель в категории "Мангровые леса и охрана природы". Мангровые заросли против пластика - Шрикант Маннепури, Индия 0 Источник:

Победитель в категории "Мангровые заросли и дикая природа". Птицы - Присцилла Фороне, Бразилия 0 Источник:

Афалины на кормлении - Марк Ян Кук, США 0 Источник:

Летающий крокодил - Альваро Эрреро Лопес-Блетран, Мексика 0 Источник:

Живое ископаемое - Фернандо Константино Мартинес Белмар, Мексика 0 Источник:

Победитель в категории "Пейзажи мангровых лесов". Мечты в мангровых зарослях - Мелоди Робертс, США 0 Источник:

За городом - Шиджит Каннур, ОАЭ 0 Источник:

Молния — Джахид Апу, Бангладеш 0 Источник:

Победитель в категории "Истории мангров". Проект восстановления мангровых лесов на Бонайре - Лоренцо Миттига, Нидерландские Антильские острова 0 Источник:

В мусоре есть надежда - Родриго Силва Кампанарио, Бразилия 0 Источник:

Рыбак - Юсуф Бин Мади, Малайзия 0 Источник:

Продолжение следует - Алекс Цао, Вьетнам 0 Источник:

Победитель в категории "Мангровые леса и охрана природы". Новая норма - Кей Миямото, Индонезия 0 Источник:

Победитель в категории "Мангровые леса и дикая природа". Взлет - Якумар Мн, ОАЭ 0 Источник:

Желтополосые ронки - Лоренцо Миттига, Нидерландские Антильские острова 0 Источник:

Туризм в мангровых зарослях - Янош Лео Г. Анданар, Филиппины 0 Источник:

Подводный лес — Марсело Йохан Огата, Индонезия 0 Источник:

Другая перспектива - Хамид Рад, Индонезия 0 Источник:

Малые источники - Мехараб Хоссейн, Бангладеш 0 Источник:

Местная женщина сажает саженцы мангров - Санхадип Банерджи, Индия 0 Источник:

Средства к существованию - Раджеш Дхар, Индия 0 Источник:

Житель мангровых зарослей - Джо Дэниелс, Маврикий 0 Источник:

Атака гусениц - Кристоф Мейсон Паркер, Сейшельские острова 0 Источник: