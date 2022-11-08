Жюри раздало призы любителям фотографировать мангровые леса

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На ежегодном конкурсе Mangrove Photography Awards фотографы со всего мира демонстрируют красоту и раскрывают тайные миры мангровых зарослей. Это прекрасная возможность привлечь внимание к мангровым лесам планеты и оценить ценность, которую они приносят нашим экосистемам.
Победитель в категории "Подводный мир мангровых зарослей". Синий краб, автор - Мартин Броен, Мексика
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Победитель в категории "Мангровые леса и люди". Охотники за медом, автор - Мухаммад Мостафигур Рахман, Бангладеш
Победитель в категории "Пейзажи мангровых лесов". Танцующие деревья валакири, автор - Лоик Дюпюи, Индонезия
Победитель в категории "Подводный мир мангровых зарослей". На краю, автор - Джиллиан Э. Моррис, Багамы
Победитель в категории "Мангровые леса и охрана природы". Мангровые заросли против пластика - Шрикант Маннепури, Индия
Победитель в категории "Мангровые заросли и дикая природа". Птицы - Присцилла Фороне, Бразилия
Победитель в категории "Пейзажи мангровых лесов". Мечты в мангровых зарослях - Мелоди Робертс, США
Победитель в категории "Истории мангров". Проект восстановления мангровых лесов на Бонайре - Лоренцо Миттига, Нидерландские Антильские острова
Победитель в категории "Мангровые леса и охрана природы". Новая норма - Кей Миямото, Индонезия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Mangrove Photography Awards красота мангровые леса мангры фото фотографии фотографы фотоконкурс
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