Быть уличным фотографом - значит наполнять жизнь сюрпризами. Удивительные совпадения, нечаянные встречи, маленькие трагедии и радости - все это кличный фотограф замечает внимательным взглядом, чтобы запечатлеть самые яркие моменты на свою камеру и предъявить публике. То есть - вам.

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