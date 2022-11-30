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Быть уличным фотографом - значит наполнять жизнь сюрпризами. Удивительные совпадения, нечаянные встречи, маленькие трагедии и радости - все это кличный фотограф замечает внимательным взглядом, чтобы запечатлеть самые яркие моменты на свою камеру и предъявить публике. То есть - вам.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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