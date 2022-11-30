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А вот еще случай был

А вот еще случай был

Автор:
30 ноября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эмоции   люди и звери   увлекательно   улицы города   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
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Быть уличным фотографом - значит наполнять жизнь сюрпризами. Удивительные совпадения, нечаянные встречи, маленькие трагедии и радости - все это кличный фотограф замечает внимательным взглядом, чтобы запечатлеть самые яркие моменты на свою камеру и предъявить публике. То есть - вам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эмоции   люди и звери   увлекательно   улицы города   фото   фотографии   фотографы   фотомир   
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7  комментариев
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9k
Игорь Час назад
а гомосеков обязательно надо было вставлять?
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7k
ГГалка 11 минут назад
большая часть фото постановочная и отредактированная. именно это я и собиралась написать пока не долистала почти до конца.. ВЕСЬ ПОСТ ИЗ-ЗА ЭТОГО ФОТО В ФОНТАНЕ ГАВНО. мерзкое. простите за капс и некрасивое слово. но иначе никак. эй, куда сообщить о нарушении закона о пропаганде лгбторосни?
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3k
vfrcbvec 16 минут назад
Жалобу отправил.
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3k
vfrcbvec 18 минут назад
Ни че автор, скоро такие как ты хорошие денюжки заплатите за гомосяцкие фото сука, как вы реально достали.
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50k
dima423 20 минут назад
Комментарий к фото
бл ну нахера это тут... фу прям чуть не проблевался(( предупреждать же надо что в посте говно чтоб люди не вляпались случайно
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7k
vitenok Полчаса назад
Вы то-же на гомосеках сказали мысленно - б..я, мерзость?
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28k
Григорий 48 минут назад
Василеостровская в Питере
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