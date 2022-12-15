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Стыд, унижение, разорение, или когда в твоей жизни появился психолог

Стыд, унижение, разорение, или когда в твоей жизни появился психолог

Автор:
15 декабря 2022 18:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   депрессия   психолог   психология   смех   
4049
16
Данный пост будет близок всем тем, кто хот раз сталкивался с современными психологами, которые превратили помощь людям в бизнес-модель. Смешно и грустно!
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Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   депрессия   психолог   психология   смех   
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8  комментариев
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25k
Сергей Алексеевич Час назад
Есть один знакомый психолог, самозанятый, зарабатывает примерно 200к рублей в месяц, хвастается что он постоянно вытаскивает из жопы богатых клиентов, которые перестают видеть смысл жизни, за что ему и платят, даже на отдыхе на морях за границей его телефон не перестаёт звонить и он вынужден отвечать даже в самые неудобные моменты чтобы не терять клиентов, но по факту оказывается что большинство его клиентов - сынки-наркоманы всяких депутатов и олигархов, а сам этот знакомый психолог имеет 8 детей от бывших разных жён/сожительниц и уклоняется от алиментов.
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12k
a_komolow 4 минуты назад
Кто первым халат надел, тот и доктор
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191
Димыч 12 минут назад
Все психологи, которых я знал, знаю, сами - с целым самосвалом комплексов, фобий и прочих чудес в сундучке. А в целом - очень хорошие люди.
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17k
Наталья 20 минут назад
))
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5k
Горожанин Час назад
- К психологу пойти или к врачу?
- Иди к психологу. Врач тебя заставит раздеться.
- А психолог?
- А у психолога ты сама разденешься с удовольствием.
- Да, придётся пойти к психологу.
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