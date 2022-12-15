Стыд, унижение, разорение, или когда в твоей жизни появился психолог

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Данный пост будет близок всем тем, кто хот раз сталкивался с современными психологами, которые превратили помощь людям в бизнес-модель. Смешно и грустно!
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- Иди к психологу. Врач тебя заставит раздеться.
- А психолог?
- А у психолога ты сама разденешься с удовольствием.
- Да, придётся пойти к психологу.