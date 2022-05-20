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С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе

С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе

Автор:
20 мая 2022 17:02
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   выгорание   прикол   психология   работа   смех   твиттер   эмоциональное выгорание   
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Понятие "Эмоциональное выгорание" было введено в психологию в далеком 1974 году, но именно сейчас оно стало невероятно популярным. Пользователи соцсетей поделились своим опытам и чувствами по этому поводу.
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Источник:

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Метки: twitter   Юмор   выгорание   прикол   психология   работа   смех   твиттер   эмоциональное выгорание   
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1  комментарий
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tonic_guru 2 минуты назад
Это так, теперь по новомодному, лень называют?
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Richard

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