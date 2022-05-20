С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе

1395
16
Понятие "Эмоциональное выгорание" было введено в психологию в далеком 1974 году, но именно сейчас оно стало невероятно популярным. Пользователи соцсетей поделились своим опытам и чувствами по этому поводу.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить
- В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей
- Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься
- "Я знаю себе цену, просто сейчас по акции": люди с заниженной самооценкой откровенничают
- Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
Новости партнёров