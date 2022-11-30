FISHKINET
Сообщество Юмор 16013 постов • 3210 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Искренне о типичных буднях мужчин, в которых почему-то так много юмора и боли

Искренне о типичных буднях мужчин, в которых почему-то так много юмора и боли

Автор:
30 ноября 2022 17:59
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   будни   мужчины   отношения   парни   психология   смех   
2923
18
Мужики, приготовьтесь! В героях данного поста вы 100% узнаете себя! Девушки, а у вас появился шанс залезть в мужские головы и вынести для себя большое количество полезной информации.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   будни   мужчины   отношения   парни   психология   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
пропеллер 14 минут назад
а вы не путайте просто посмотреть и заплатить за то что посмотрел это разное)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
236
Александр Поляков 2 минуты назад
очень давно я в чужом городе перед собеседованием при устройстве на работу сначала зашел в супермаркет и в туалете побрился одноразовым станком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
alertol 6 минут назад
Комментарий к фото
Я на работе на кухне мыл голову средством для мытья посуды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87454



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы
30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы
Набирающие популярность в сообществах
Единый стиль поликлиник Москвы. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Единый стиль поликлиник Москвы. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Крохотуля
Крохотуля
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новый комбо-обед

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#забавно#подборка#в мире#Еда#авто аварии#новости#Россия
#Юмор#история#факты#картинки#кино#дтп#Приколы#фильм#Разное#полиция
#интересно#интересное#автомобили#автомир#люди#аварии#Прошлое#Музыка#Реакция#актеры
Huawei разработал умные часы со встроенными наушниками (2 фото + видео) Huawei разработал умные часы со встроенными наушниками (2 фото + видео) Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением Не перевелись еще романтики: наглядно о людях с эмоционально-возвышенным мироощущением Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества

На что жалуетесь?

Вернуться