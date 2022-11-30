Искренне о типичных буднях мужчин, в которых почему-то так много юмора и боли

Мужики, приготовьтесь! В героях данного поста вы 100% узнаете себя! Девушки, а у вас появился шанс залезть в мужские головы и вынести для себя большое количество полезной информации.

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1. Эти мемы лучше всего раскрывают всё то, что скрыто в мужских головах 0

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2. Мужики и уход за собой 0

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4. Мальчик, мужчина, дед 0

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6. Коротко о тридцатилетних мужчинах 0

7. Женские намёки и мужской мозг 0

8. Крутят они нами... как хотят 0

9. Женщины, откуда вы такие берётесь? 0 Источник:

10. Что, если... 0

11. Когда ты гуру маскировки 0 Источник:

12. И о питании 0 Источник:

13. Как женщины видят мужчин 0 Источник:

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15. Классический сценарий мужской депрессии 0 Источник:

15. Этот взгляд 0