"Я знаю себе цену, просто сейчас по акции": люди с заниженной самооценкой откровенничают

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Герои этого поста чрезмерно критически относятся к себе и всем своим поступкам. Здесь нужна помощь психологов, а пока бедолаги разносят себя в соцсетях.
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