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"Я знаю себе цену, просто сейчас по акции": люди с заниженной самооценкой откровенничают

"Я знаю себе цену, просто сейчас по акции": люди с заниженной самооценкой откровенничают (16 фото)

Автор:
31 января 2022 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   заниженная самооценка   прикол   психология   самооценка   смех   твиттер   
2605
16
Герои этого поста чрезмерно критически относятся к себе и всем своим поступкам. Здесь нужна помощь психологов, а пока бедолаги разносят себя в соцсетях.
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Метки: Юмор   заниженная самооценка   прикол   психология   самооценка   смех   твиттер   
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9k
Maddy8 46 минут назад
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EricDimon 2 минуты назад
Самое смешное , о том что ты самый лучший выясняется только на похоронах , но как говорится ты этого не слышишь . А по жизни ты лох , лузер , выскочка , только о себе думаешь , как таких земля носит .
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YaNa 15 минут назад
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82
eutace 37 минут назад
на самом деле у всех у них завышенная самооценка ))
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42k
dima423 48 минут назад
Комментарий к фото
Ну я такой... че то даже не задумывался что можно по другому)
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Hunson Abadeer 49 минут назад
сборище нытиков и неудачников какое то
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