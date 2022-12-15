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Скрижали Джорджии: мудрый путь к разумному мироустройству или точка раздора?

Скрижали Джорджии: мудрый путь к разумному мироустройству или точка раздора?

Автор:
15 декабря 2022 13:09
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   США   Скрижали Джорджии   атмосфера   достопримечательность   замысел   место   посыл   тайна   штат   
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Недавно численность населения планеты превысила 8 миллиардов человек. То есть в тысячи раз превысила отметку, рекомендованную этой… Конструкцией, сооружением, объектом или мемориалом, символизирующим мудрость мира.

Речь о скрижалях Джорджии в одноимённом американском  штате – загадочном сооружении с необычной геометрией в виде шести тяжелейших пятиметровых каменных пластин. Они расположены вертикально, а последняя покрывает их сверху. В ней предусмотрено крохотное оконце, в которое вне зависимости от времени года можно увидеть Полярную звезду.

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Фактически мемориал выполняет функции календаря, компаса, часов и содержит рекомендации для потомков. Эдакое почти что вечное наследие. Кстати, имеется в нём и капсула времени, но данных касаемо момента её вскрытия нет.

Рядом с конструкцией установлена табличка с историей создания и задачами скрижалей. На каждой плите выбиты наставления на восьми современных языках. Это английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский. Есть ещё уточнения на древних, уже мёртвых. Что важно, каждое послание не является дословным переводом, а составлено с учётом особенностей менталитета каждого народа.

  1. Пусть численность земного населения никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой.
  2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.
  3. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество.
  4. Проявляйте терпимость в вопросах веры, чувств, традиций и им подобных.
  5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.
  6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд только общенародные проблемы.
  7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.
  8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.
  9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.
  10. Не будьте рабом для земли, природе тоже оставьте место!

Кто составил эту весьма специфическую памятку – неизвестно. Автор (или авторы) не раскрыли свою личность. Заказчиком в 1979 году выступил некий Р. С. Христиан. Но имя это вымышленное, и кто под ним обратился в крупную камнеобрабатывающую компанию – неизвестно. Открытие состоялось 22 марта 1980 года.

Конспирологи и любители теорий заговора считают это место сакральным. Верующие полагают, что это дьявольское сооружение. Есть и те, кто приписывает создание скрижалей тайным обществам типа масонов и приверженцев язычества.

Так что версий масса, а ответов с момента установки плит больше не стало. Впрочем, туристам, любящим подобные места с налётом мистики, причина не особенно важна. Главное, что есть интересное атмосферное место, где можно побродить, вдохновиться основательностью и сделать фото.

Но нашлись и несогласные: в 2008 году скрижали пытались уничтожить. В том месте, где указаны данные о рождаемости. Неизвестные сочли их призывом к истреблению населения. На устранение последствий вандализма потребовалось более 5 лет.

Но на этом история не закончилась: 6 июля этого года около 4 утра неизвестные взорвали одну из плит. Очевидцы заметили серебристый автомобиль, на высокой скорости покидавший место происшествия. В целях безопасности остатки конструкции были снесены с помощью экскаватора.

А как вы считаете, кому понадобилось тратить баснословные деньги для трансляции миру эти сведений? А кому очень надо было уничтожить загадочные плиты?

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Метки: Загадка   США   Скрижали Джорджии   атмосфера   достопримечательность   замысел   место   посыл   тайна   штат   
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1  комментарий
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DVPET Полчаса назад
Если бы мне было плевать на потраченную на "это" сумму денег, я тоже бы замутил что-то подобное.
Только в списках не стал бы так тупить как тут - в обтекаемые фразы "пусть будет хорошо и справедливо" я не стал бы вставлять ничего с конкретными цифрами. Меньше конкретики - больше тумана, в котором обыватели будут находить "великий смысл"...
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