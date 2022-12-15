Скрижали Джорджии: мудрый путь к разумному мироустройству или точка раздора?

Конспирологи и любители теорий заговора считают это место сакральным. Верующие полагают, что это дьявольское сооружение. Есть и те, кто приписывает создание скрижалей тайным обществам типа масонов и приверженцев язычества.

Так что версий масса, а ответов с момента установки плит больше не стало. Впрочем, туристам, любящим подобные места с налётом мистики, причина не особенно важна. Главное, что есть интересное атмосферное место, где можно побродить, вдохновиться основательностью и сделать фото.

Но нашлись и несогласные: в 2008 году скрижали пытались уничтожить. В том месте, где указаны данные о рождаемости. Неизвестные сочли их призывом к истреблению населения. На устранение последствий вандализма потребовалось более 5 лет.