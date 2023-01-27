FISHKINET
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Прикольные и забавные ролики
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klop
Водоплавающий мини для английских десантников
Автор:
Иван Кемеров
Трейлер фильма "Хищники" (2022)
Автор:
Kinoman
Героини мировой литературы, с которыми бы не хотелось общаться в реальности
Автор:
Галочка, которая умерла
«Термин сволочь слышу чаще, чем привет»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, как после критики России и СВО, в его жизни началась чёрная полоса
Автор:
August
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Сообщества
В Колорадо автомеханик разбил мощную Toyota Supra во время тест-драйва
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Аварии
Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке
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Секта капюшонниц с Азорских островов
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Факты
Король Карл III подал в суд на Илона Маска, который не платит аренду на помещения Twitter
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Треники&Вареники
Российская компания пообещала 5 млн рублей за первый уничтоженный иностранный танк
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Легковой прицеп сбежал от хозяина и сбил девушку
Автор:
Forestdude
Продавщица обманывает покупателей на рынке
Автор:
Krasava
В Англии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в соцсетях, чем в России
Автор:
August
Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой
Автор:
Alex Chebrikov
Неудачная попытка студентов пожать руку преподавателю
Автор:
Себастьян Перейра
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Смешная реакция пса на поцелуи хозяев
Автор:
mindflixx
Прирождённый артиллерист
Автор:
mindflixx
Неудачная попытка сделать подарок жене
Автор:
Forestdude
"Как это развидеть?": в сеть слили видео, как Волочкова и Джигурда клип записывали
Автор:
PokemonKa
Забавная реакция кошек на фотографию другого питомца
Автор:
Alex Chebrikov
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Дружелюбный пёс знакомится с пассажирами поезда
Автор:
Forestdude
Встреча охотника с любопытным животным
Автор:
Krasava
Горбатый кит проплыл мимо дайверов
Автор:
Krasava
В Ярославской области полицейские арестовали двух наркобаронов и обезьяну
Автор:
PokemonKa
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Несколько интересных фактов об опоссумах
Автор:
Forestdude
Кузнечиковый хомячок ловко расправился со скорпионом
Автор:
Dobriy drug
Экскурсия по тюрьме, в которой снимался знаменитый фильм «Побег из Шоушенка»
Автор:
Alex Chebrikov
Почему не стоит вскрывать батарейки
Автор:
Dobriy drug
Кукушки - главные засранцы среди птиц
Автор:
Mr.Adamson
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Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери
Автор:
Forestdude
Рукастый мужчина построил для сына танк
Автор:
Krasava
Как починить светодиодную лампочку за считанные секунды
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Кот шашлык
Садовая скамейка из старого дуба своими руками
Автор:
RedBull
Талантливый парень сделал небольшой гусеничный экскаватор
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Forestdude
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"Не пугай меня!": кот зевнул рядом с хомяком, напугав до чёртиков
Автор:
PokemonKa
В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку
Автор:
Дмитрий
Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане
Автор:
Burzum
Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности
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Fidel
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Англичанин: мужчина поставил "знатока" языков на место
Автор:
Forestdude
Гопник пристал к парню и пожалел об этом
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Forestdude
В центре Москвы жестко скрутили карманницу
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Burzum
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Антифишки
"Худшее правительство в мире": Билл Гейтс жёстко оценил киевский режим
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TapokSudby
«Постоянно хочется жрать!»: Дмитрий Медведев прокомментировал требование украинских властей поставить им ещё больше оружия
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August
У Байдена опять нашли секретные материалы
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Шведский "активист" сжег Коран перед зданием посольства Турции, турки молчать не стали
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FOX98
"Наркозависимого Зеленского поддерживают врачи, чтобы он не умер": продюсер групп "Нервы" и "Грибы" рассказал о пристрастиях президента Украины
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Подборка автоприколов на пятницу
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Poker Face
«Мистер Бин» продает свою Lancia Delta Integrale дешевле, чем вы думаете
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Volvo 244 DL 1980: Шведский танк
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Ранний "Запорожец" ЗАЗ-966: самый красивый из «ушастых»
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Лан не урчи
Пятничная подборка гифок на АвтоМототему
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Без лишних слов: ЛуАЗ показав своё преимущество перед дорогими внедорожниками
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На горнолыжной базе в Киргизии туристы чуть не сорвались с канатной дороги из-за "бога парковки"
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Schreibikus
Водители нашли способ договориться
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"Мерседесы слабые. Не заводятся!": Лукашенко пришёл на саммит ЕАЭС пешком
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В Москве автомобиль с номерами Минобороны сбил трех пешеходов, один погиб
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В Краснодаре дрифтер на BMW хотел красиво войти в поворот, но попал на дорогой ремонт
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