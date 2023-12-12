Россиянин не смог объяснить ФБР, как без авиабилета, визы и паспорта прилетел в США

Мужчина говорит, что ничего не помнит и ничего не понимает.
Прилетевшего из Копенгагена в Лос-Анжелес Сергея Владимировича Очигаву (японская фамилия) задержали на пункте паспортного контроля в аэропорту ещё 4 ноября. Но силовые структуры, включая ФБР, до сих пор не могут объяснить, как мужчина смог попасть на международный рейс без документов. Он заявил, что не помнит, как в датской столице перед посадкой на самолёт проходил проверку.
"Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит.
Он не помнит, как сел в самолет в Копенгагене. Он также не объяснил, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал. На вопрос, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел охрану без билета", — рассказала агент ФБР Кэролайн Уоллинг.
Примечательно, что мужчина не числился пассажиром самолёта авиакомпании Scandinavian Airlines, он вообще не числился ни на одном международном рейсе. При себе у него были только израильское и российское удостоверения личности, а на телефоне у него нашли частичную фотографию российского паспорта, на которой указаны его имя, дата рождения и номер документа, но без снимка владельца.
Члены экипажа самолёта рассказали следователям, что не видели посадочного талона россиянина. Сначала он сел в кресло, которое не должны были занимать, а после замечания принялся бродить по салону, пересаживался с места на место и пытался заговорить с пассажирами, которые его игнорировали.
"Он просил по две порции в каждый сеанс приёма пищи и однажды попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа", — говорится в отчёте ФБР.
Суд в Лос-Анжелесе предъявил Очигаве обвинение в безбилетном полёте на самолёте. На время расследования дела его поместили под стражу. Следующее заседание суда назначено на 26 декабря.
Источник:
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Дырявые у них границы, как, в прочем, и они сами)))