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Россиянин не смог объяснить ФБР, как без авиабилета, визы и паспорта прилетел в США

Россиянин не смог объяснить ФБР, как без авиабилета, визы и паспорта прилетел в США

Автор:
12 декабря 2023 14:42
Сообщество : Путешествия
Метки: Дания   Загадка   США   безбилетный полёт   расследование   россиянин   
2652
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Мужчина говорит, что ничего не помнит и ничего не понимает.

Прилетевшего из Копенгагена в Лос-Анжелес Сергея Владимировича Очигаву (японская фамилия) задержали на пункте паспортного контроля в аэропорту ещё 4 ноября. Но силовые структуры, включая ФБР, до сих пор не могут объяснить, как мужчина смог попасть на международный рейс без документов. Он заявил, что не помнит, как в датской столице перед посадкой на самолёт проходил проверку.


"Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит.


Он не помнит, как сел в самолет в Копенгагене. Он также не объяснил, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал. На вопрос, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел охрану без билета", — рассказала агент ФБР Кэролайн Уоллинг.

Примечательно, что мужчина не числился пассажиром самолёта авиакомпании Scandinavian Airlines, он вообще не числился ни на одном международном рейсе. При себе у него были только израильское и российское удостоверения личности, а на телефоне у него нашли частичную фотографию российского паспорта, на которой указаны его имя, дата рождения и номер документа, но без снимка владельца.


Члены экипажа самолёта рассказали следователям, что не видели посадочного талона россиянина. Сначала он сел в кресло, которое не должны были занимать, а после замечания принялся бродить по салону, пересаживался с места на место и пытался заговорить с пассажирами, которые его игнорировали.


"Он просил по две порции в каждый сеанс приёма пищи и однажды попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа", — говорится в отчёте ФБР.

Суд в Лос-Анжелесе предъявил Очигаве обвинение в безбилетном полёте на самолёте. На время расследования дела его поместили под стражу. Следующее заседание суда назначено на 26 декабря.

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Метки: Дания   Загадка   США   безбилетный полёт   расследование   россиянин   
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20  комментариев
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14k
gavrosh 2 часа назад
Он в баню, с друзьями, случаем не ходил?)))
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1k
iKrek 20 минут назад
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iKrek Полчаса назад
Как же скучно я живу...
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786
Михаил 42 минуты назад
Нормально так бухнул...
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408
danieldewitte 52 минуты назад
Если честно, на месте америкосов я бы тоже ох..уел
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1k
LisA Час назад
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60k
Олег Час назад
Россиянин с японской фамилией включил хохла
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29k
Макарыч 2 часа назад
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12k
Григорий Бабкин 2 часа назад
"Новичок" действует по разному...
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375
Z Z 2 часа назад
И это просто экономист... На что тогда способны наши разведчики? Этот экономист, своим действием, сразу послал на... обвинения против Петрова и Боширова))).
Дырявые у них границы, как, в прочем, и они сами)))
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375
Z Z Едондер пуп Полчаса назад
Не пали контору)))
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375
Z Z Владимир Полчаса назад
Пока он отвлекал внимание - Петров и Боширова уже там)) ))
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