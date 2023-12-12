Россиянин не смог объяснить ФБР, как без авиабилета, визы и паспорта прилетел в США

Прилетевшего из Копенгагена в Лос-Анжелес Сергея Владимировича Очигаву (японская фамилия) задержали на пункте паспортного контроля в аэропорту ещё 4 ноября. Но силовые структуры, включая ФБР, до сих пор не могут объяснить, как мужчина смог попасть на международный рейс без документов. Он заявил, что не помнит, как в датской столице перед посадкой на самолёт проходил проверку.

"Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит.



Он не помнит, как сел в самолет в Копенгагене. Он также не объяснил, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал. На вопрос, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел охрану без билета", — рассказала агент ФБР Кэролайн Уоллинг.