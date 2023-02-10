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Загадка аномальной зоны России, границы которой так и не смогли установить

Загадка аномальной зоны России, границы которой так и не смогли установить

Автор:
10 февраля 2023 13:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Загадка   Подмосковье   Россия   аномалия   граница   легенда   объяснение   тайна   территория   урочище Шушмор   
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Странных мест в нашей стране, где происходит всякая чертовщина, хоть отбавляй. Но это примечательно тем, что его точные границы до сих пор так и не удалось установить.

Урочище Шушмор – аномальная зона на границе Шатурского района Подмосковья и Гусь-Хрустального района Владимирской области с зафиксированными геомагнитными аномалиями и необычными случаями свечения атмосферы.

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Случаи исчезновения здесь людей зафиксированы с 1885 года. Поиски оказывались безрезультатными. И если пропажу состоятельных граждан, у которых были с собой ценности, ещё можно списать на грабёж, то куда девались обычные крестьяне и даже нищие – неизвестно. Тенденция сохранялась вплоть до 20-х, а потом дорогу перенесли в другое место, и люди перестали  пропадать.

Уже в 50-х исчезла группа исследователей-энтузиастов. Когда военные решили оборудовать в этих местах испытательный полигон, местные твердили, что лучше отказаться от опасной затеи: ничего путного из этого не выйдет. Понятно, что предупреждениям никто не внял. И зря: во время работы под землю начал уходить бульдозер. А ведь ничто не предвещало, поскольку геодезисты и специалисты других направлений исследовали территорию вдоль и поперёк. Место было идеальным. Но площадку пришлось сдвинуть на 6 километров от первоначально выбранной точки.

Местные объяснили аномалии легендой. В соответствии с ней, в этих местах находилась могила очень могущественного чёрного колдуна, который при жизни натворил много зла. После его смерти селяне решили перестраховаться и унести тело далеко за пределы деревни, чтобы он не продолжил творить чёрные делишки и с того света. На месте погребения положили особый заговорённый камень и строго запретили шастать по лесу в тех местах. Со временем на месте пустыря образовалась топь, а могильный камень не ушёл под воду, а остался на поверхности.

Вторая версия более прозаичная и объясняет аномалии языческим капищем, где проводились ритуалы и жертвоприношения, в том числе человеческие.

Исследователи – специалисты и энтузиасты неоднократно изучали аномальную зону. Деревья и другая растительность урочища странная – деформированная, изогнутая, нестандартной формы. Среди животных часто встречаются мутанты. Место облюбовали змеи: леса буквально кишат ими.

По ощущениям многих людей, по мере углубления в лес по направлению к болоту нарастает чувство какого-то иррационального необъяснимого ужаса. Точные границы аномальной зоны установить так и не удалось: на картах Шушмор обозначено как квадрат с примерной площадью 15 км. Неразгаданные загадки таинственного места продолжают привлекать к себе внимание не только профессионалов, но и любителей мистических историй и тех, кто просто хочет пощекотать себе нервы.

Возможно в будущем, когда появятся новые научные методики и аппаратура, можно будет пролить свет на загадки урочища. Но пока оно безмолвствует и хранит свои многовековые секреты.

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Метки: Загадка   Подмосковье   Россия   аномалия   граница   легенда   объяснение   тайна   территория   урочище Шушмор   
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9  комментариев
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2k
Егор 55 минут назад
Вот только не надо 3.14ZDetь про аномальные зоны. Копом с конца 70-х занимаюсь, обычно один и конечно по глухим местам. Ночую в палатке. Хоть бы одна padla аномальная до меня домахалсь за это время - хрен там, либо этой чертовщины нет , либо я ей абсолютно не интересен. Хотя ночевать и рядом с кладбищами старыми приходилось и в заброшеных деревнях и даже в карстовых пещерах палатку ставил...
Ах да, забыл добавить разгадку своего "секрета" устойчивости к паранормальщине ( это важно! ) - я перед выездами и на них не "употребляю", категорично!
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1k
Мист 11 минут назад
Вторая версия более прозаичная и объясняет аномалии языческим капищем, где проводились ритуалы и жертвоприношения, в том числе человеческие.

Да буде тебе известно неуч, что у славян в жертву людей не приносили...
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2k
Lexx Полчаса назад
Со змеями всё понятно, они предпочитают тихие места, где редко кто шлындает.
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29k
koleos72 45 минут назад
Ичо?! Да вы в подвал любой хрущёбы спуститесь! Будет вам и чувство нереального, и сувство страха, и чувство позвонить бабе Яге из ЖеКэУ!
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300
ruslan d 46 минут назад
Наука далеко не все может объяснить , и это хорошо
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27k
Ваня Час назад
ы-ы-ы-ы...

Ссылка www.youtube.com
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22k
Слепой Пью Час назад
Ну, колдун! Ну, падла такая!
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3k
Григорий 2 часа назад
суеверия средневековые для необразованных людей?! там просто нечего добывать вот никто и не исследовал, херли в тех болотах делать?!
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