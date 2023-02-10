Загадка аномальной зоны России, границы которой так и не смогли установить

Местные объяснили аномалии легендой. В соответствии с ней, в этих местах находилась могила очень могущественного чёрного колдуна, который при жизни натворил много зла. После его смерти селяне решили перестраховаться и унести тело далеко за пределы деревни, чтобы он не продолжил творить чёрные делишки и с того света. На месте погребения положили особый заговорённый камень и строго запретили шастать по лесу в тех местах. Со временем на месте пустыря образовалась топь, а могильный камень не ушёл под воду, а остался на поверхности.