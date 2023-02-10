Загадка аномальной зоны России, границы которой так и не смогли установить

Странных мест в нашей стране, где происходит всякая чертовщина, хоть отбавляй. Но это примечательно тем, что его точные границы до сих пор так и не удалось установить.
Урочище Шушмор – аномальная зона на границе Шатурского района Подмосковья и Гусь-Хрустального района Владимирской области с зафиксированными геомагнитными аномалиями и необычными случаями свечения атмосферы.
Случаи исчезновения здесь людей зафиксированы с 1885 года. Поиски оказывались безрезультатными. И если пропажу состоятельных граждан, у которых были с собой ценности, ещё можно списать на грабёж, то куда девались обычные крестьяне и даже нищие – неизвестно. Тенденция сохранялась вплоть до 20-х, а потом дорогу перенесли в другое место, и люди перестали пропадать.
Уже в 50-х исчезла группа исследователей-энтузиастов. Когда военные решили оборудовать в этих местах испытательный полигон, местные твердили, что лучше отказаться от опасной затеи: ничего путного из этого не выйдет. Понятно, что предупреждениям никто не внял. И зря: во время работы под землю начал уходить бульдозер. А ведь ничто не предвещало, поскольку геодезисты и специалисты других направлений исследовали территорию вдоль и поперёк. Место было идеальным. Но площадку пришлось сдвинуть на 6 километров от первоначально выбранной точки.
Местные объяснили аномалии легендой. В соответствии с ней, в этих местах находилась могила очень могущественного чёрного колдуна, который при жизни натворил много зла. После его смерти селяне решили перестраховаться и унести тело далеко за пределы деревни, чтобы он не продолжил творить чёрные делишки и с того света. На месте погребения положили особый заговорённый камень и строго запретили шастать по лесу в тех местах. Со временем на месте пустыря образовалась топь, а могильный камень не ушёл под воду, а остался на поверхности.
Вторая версия более прозаичная и объясняет аномалии языческим капищем, где проводились ритуалы и жертвоприношения, в том числе человеческие.
Исследователи – специалисты и энтузиасты неоднократно изучали аномальную зону. Деревья и другая растительность урочища странная – деформированная, изогнутая, нестандартной формы. Среди животных часто встречаются мутанты. Место облюбовали змеи: леса буквально кишат ими.
По ощущениям многих людей, по мере углубления в лес по направлению к болоту нарастает чувство какого-то иррационального необъяснимого ужаса. Точные границы аномальной зоны установить так и не удалось: на картах Шушмор обозначено как квадрат с примерной площадью 15 км. Неразгаданные загадки таинственного места продолжают привлекать к себе внимание не только профессионалов, но и любителей мистических историй и тех, кто просто хочет пощекотать себе нервы.
Возможно в будущем, когда появятся новые научные методики и аппаратура, можно будет пролить свет на загадки урочища. Но пока оно безмолвствует и хранит свои многовековые секреты.
Источник:
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Ах да, забыл добавить разгадку своего "секрета" устойчивости к паранормальщине ( это важно! ) - я перед выездами и на них не "употребляю", категорично!
Да буде тебе известно неуч, что у славян в жертву людей не приносили...