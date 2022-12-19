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Презенты и предупреждения из северных краёв

Презенты и предупреждения из северных краёв

Автор:
19 декабря 2022 11:57
Сообщество : Наука
Метки: Загадка   ледник   мумия   наука   планета   послание   потепление   сохранность   тайна   
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На фоне глобального потепления постепенно начинают таять ледники. Обнажая секреты, которые безмолвный холод веками охранял от посторонних глаз.

И тенденция к потеплению – это не есть хорошо. Поскольку через пару десятков лет некоторые города могут уйти под воду. При таянии ледников могут проснуться древние вирусы, скованные холодом. И человечество столкнётся с очередной проблемой.

Но, конечно, есть и плюсы – это сенсационные находки, раскрывающие широкие перспективы для учёных и исследователей. Итак, какие наиболее интересные находки царство вечного холода позволило людям забрать, слегка разомкнув свои объятия?

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Мумия Этци – ледяная мумия древнего человека, обнаруженная в 1991 году в Альпах. Возраст находки составляет около 5300 лет. В ходе исследований учёные пришли к выводу, что Этци или, как его ещё называют, Тирольский ледяной человек, был прародителем населения Корсики либо Сардинии. У него даже обнаружились живые генетические потомки!

Вероятной причиной гибели стало ранение. Хорошую сохранность тела обеспечил как раз ледник, остановивший процессы разложения.

Ещё одна поразительная находка во льдах – мумия мамонтёнка Юка, найденная на побережье моря Лаптевых в 2010 году. На момент гибели детёнышу медлительных исполинов было где-то 7-8 лет. При этом малыш достигал 165 см в холке и весил больше 500 кг.

Уникальность находки заключается в том, что благодаря заморозке на туше сохранились мягкие ткани и шерсть. Вероятно, малыш пал от когтей хищников. А охотники, обнаружившие мамонта, забрали часть костей и мяса. Учёные не оставляют надежды возродить мамонтов благодаря технологии  клонирования.  

Открыли ледники и ещё одна тайну – позволили узнать, как одевались некоторые люди древности. Это стало известно благодаря находке 2011 года. В норвежском леднике Лендбреен обнаружилась туника, возраст которой составил порядка 1500 лет. Вещь изготовлена из шерсти. Аналогичные предметы гардероба древних уже находили в Швеции. Принадлежала туника, по всей видимости, стройному довольно высокому (1,75-1,80 см) человеку. Скорее всего, воину.

Но не только приветы из древности передают холодные места Земли. Есть и вполне себе современные сокровища. Как, к примеру, коробка с драгоценными  камнями, которую обнаружил на Монблане в 2012 году альпинист. Металлическая тара была заполнена мешочками, внутри которых находились сапфиры, изумруды и рубины на общую сумму порядка 400 тыс. долларов.

Мужчина отнёс находку в полицию и получил вознаграждение. А сокровища принадлежат кому-то из пассажиров, погибших во время крушения самолёта на Монблане. Таких катастроф было две: в 1950 и 1966 году. На вершине даже осталась воронка, где сохранились личные вещи жертв. Две катастрофы унесли в общей сложности жизни 165 человек. Поэтому не исключено, что коробка с драгоценными камнями – это не последняя неожиданная находка в леднике альпийского пика.

Глобальным потеплением и следующим за ним таянием ледников были обеспокоены и люди, жившие задолго до нас. Так, в 2012 году под грудой камней канадского острова Уорд-Хант обнаружили бутылку с запиской. В ней геолог из США Пол Уокер настоятельно просил измерить расстояние от места обнаружения бутылки до края ледника.

Выяснилось, что за прошедшие годы (послание было датировано 1959 годом) он значительно уменьшился. То есть уже тогда учёные понимали, что за угроза нависла над миром. К сожалению, Уокер скончался месяц спустя после написания этого послания. Но его письмо из прошлого дало пищу для размышлений современным учёным, а также доказало, что угроза есть, и она вполне реальна.

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Метки: Загадка   ледник   мумия   наука   планета   послание   потепление   сохранность   тайна   
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3  комментария
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23k
Влад 22 минуты назад
Что, опять потепление? Вот только было ковид его победил и снова всё тает? Ужас какой.
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7k
Pravednik84 4 минуты назад
Мне очень нравится паника вокруг таяния льдов - ну прежде всего не говорите об это жителям островов Анжу.
Во вторых восток Гренландии и впрямь подтаивает и там обнаруживают скандинавские поселения, То есть похоже что там когда то жили люди, а тогдашние люди не были склонны ставить научные станции в жопе мира.
https://earthengine.google.com/timelapse/https://earthengine.google.com/timelapse/
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2k
Dema 10 минут назад
"Мужчина отнёс находку в полицию и получил вознаграждение".Не в расейскую полицию.
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