Презенты и предупреждения из северных краёв

И тенденция к потеплению – это не есть хорошо. Поскольку через пару десятков лет некоторые города могут уйти под воду. При таянии ледников могут проснуться древние вирусы, скованные холодом. И человечество столкнётся с очередной проблемой.

Но, конечно, есть и плюсы – это сенсационные находки, раскрывающие широкие перспективы для учёных и исследователей. Итак, какие наиболее интересные находки царство вечного холода позволило людям забрать, слегка разомкнув свои объятия?