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Жителей английской деревни преследует таинственный гул

Жителей английской деревни преследует таинственный гул

Автор:
13 декабря 2022 15:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   Загадка   Странная история   звук   и такое бывает   истории из жизни   низкие частоты   ну и ну   тайна   
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Уже несколько лет жители Холмфилда, деревни в Йоркшире, страдают от таинственного гула. Звук напоминает жужжание стиральной машины или работающего на холостом ходу дизельного двигателя и доводит людей до белого каления. Источник раздражающего гула до сих пор не найден.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Загадка   Странная история   звук   и такое бывает   истории из жизни   низкие частоты   ну и ну   тайна   
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6  комментариев
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8k
Борис Карабанов 18 минут назад
Ну-ка, дети, скажите, кто виноват в бедствиях жителей Холмфилда? Ну, все вместе, хором, громко!
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1k
Росомаха 2 минуты назад
Херово искали!
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8k
au3 10 минут назад
Направленный микрофон еще не изобрели?
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6k
Roman 19 минут назад
Электричество не пробовали отрубать по очереди? В подъезде быстро позволяет найти источник музыки.
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6k
Roman 21 минуту назад
"Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит".
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29k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Меньше надо пить.
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