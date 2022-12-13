Жителей английской деревни преследует таинственный гул

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Уже несколько лет жители Холмфилда, деревни в Йоркшире, страдают от таинственного гула. Звук напоминает жужжание стиральной машины или работающего на холостом ходу дизельного двигателя и доводит людей до белого каления. Источник раздражающего гула до сих пор не найден.
Феномен уже окрестили "Холмфилдским гулом". Кстати, слышат его не все. Но по словам тех, кто слышит, низкий гудящий звук влияет на их физическое и психическое здоровье: участились головные боли, бессонница, ушная боль, стрессовые и тревожные состояния. Кто-то утверждает, что уже находится на грани нервного срыва.
История регулярно попадает в заголовки английских новостных изданий. Сообщается, что местные власти провели расследование, а также наняли независимого консультанта, чтобы разобраться в происходящем, но их усилия пока ни к чему не привели.
История регулярно попадает в заголовки английских новостных изданий. Сообщается, что местные власти провели расследование, а также наняли независимого консультанта, чтобы разобраться в происходящем, но их усилия пока ни к чему не привели.
"Я люблю свой дом, но иногда просто ненавижу в нем находиться. Такое ощущение, что здесь больше нет места для счастья, — говорит одна из местных жительниц. — Я чувствую этот гул своими барабанными перепонками. Звук резонирует и ощущается как давление на них. И это происходит постоянно".
"Чувствуем себя измотанными, потому что ночью гул усиливается и не дает уснуть, — добавляет другая жительница Холмфилда. — Мы думали о переезде, но почему мы должны уезжать, если это не наша вина?"
"Чувствуем себя измотанными, потому что ночью гул усиливается и не дает уснуть, — добавляет другая жительница Холмфилда. — Мы думали о переезде, но почему мы должны уезжать, если это не наша вина?"
Люди утверждают, что таинственный звук мучает их с 2019 года. После неоднократных обращений в местный совет было объявлено, что есть три возможных источника, но в итоге власти признали, что причину гула найти так и не удалось. Хотя они действительно старались.
Деревня Холмфилд расположена на дне долины и окружена промышленными объектами. Однако в ходе расследования никаких доказательств, что шум исходит от предприятий, не нашлось.
Деревня Холмфилд расположена на дне долины и окружена промышленными объектами. Однако в ходе расследования никаких доказательств, что шум исходит от предприятий, не нашлось.
Эксперт по акустике Питер Роджерс сказал журналистам "Би-би-си", что звук — очень сложная тема, и Холмфилдский гул действительно может быть вызван какой-то производственной деятельностью, которую могут слышать только некоторые люди, или даже чем-то таким обыденным, как вода, текущая по водопроводу, трансформатор или телеграфный столб.
"Проблема заключается в том, что попытаться найти источник такого звука — это как искать иголку в стоге сена, — добавил Роджерс. — В звуковой ландшафт, в котором люди живут постоянно, днем и ночью приходят и уходят всевозможные звуки, и нужно эффективно отключить их все, чтобы начать работу по поиску конкретного".
Судя по всему, Холмфилдский гул никуда в ближайшее время не денется. А жителям деревни придется решать, продолжать его слушать 24 часа в сутки или переехать в другое место.
"Проблема заключается в том, что попытаться найти источник такого звука — это как искать иголку в стоге сена, — добавил Роджерс. — В звуковой ландшафт, в котором люди живут постоянно, днем и ночью приходят и уходят всевозможные звуки, и нужно эффективно отключить их все, чтобы начать работу по поиску конкретного".
Судя по всему, Холмфилдский гул никуда в ближайшее время не денется. А жителям деревни придется решать, продолжать его слушать 24 часа в сутки или переехать в другое место.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великобритания Загадка Странная история звук и такое бывает истории из жизни низкие частоты ну и ну тайна
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