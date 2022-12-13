Жителей английской деревни преследует таинственный гул

Эксперт по акустике Питер Роджерс сказал журналистам "Би-би-си", что звук — очень сложная тема, и Холмфилдский гул действительно может быть вызван какой-то производственной деятельностью, которую могут слышать только некоторые люди, или даже чем-то таким обыденным, как вода, текущая по водопроводу, трансформатор или телеграфный столб. "Проблема заключается в том, что попытаться найти источник такого звука — это как искать иголку в стоге сена, — добавил Роджерс. — В звуковой ландшафт, в котором люди живут постоянно, днем и ночью приходят и уходят всевозможные звуки, и нужно эффективно отключить их все, чтобы начать работу по поиску конкретного". Судя по всему, Холмфилдский гул никуда в ближайшее время не денется. А жителям деревни придется решать, продолжать его слушать 24 часа в сутки или переехать в другое место.

2022-12-13T15:43:42+03:00