Уж замуж невтерпёж: зачем женщина снова и снова идёт под венец с собственным мужем?

Мечта о белом платье, многочисленных гостях и романтике – удел большинства девушек. Если не всех. Но после церемонии начинаются будни, и о дне свадьбы супруги вспоминают разве что только на годовщину. И то не всегда.
А медсестра из США Лия Трейгер решила разорвать этот порочный круг. И вышла замуж за собственного супруга… уже 24 раза! И женщина не собирается останавливаться на достигнутом.
С Джорджем Хамфри девушку познакомили в 1996 году друзья. Спустя полгода отношений пара решила их узаконить. В планах была классическая церемония в родном Сан-Диего в Калифорнии. Но девушке так хотелось побыстрее получить новый статус, что они расписались ещё во время романтической поездки по Неваде, предшествовавшей свадьбе.
Получился такой диковатый безрассудный романтический порыв. Молодожёны вернулись домой. Но как объяснить поступок родным и друзьям? Ведь они ждали, готовились. Джордж и Лия решили не огорчать гостей и снова сочетались узами брака теперь уже дома, в штате Калифорния.
И любуясь двумя свидетельствами, женщина неожиданно предложила мужу: а давай каждый год жениться в разных штатах? Тем более что их целых 50.
Пара так загорелась идеей, что потратила уже массу времени и кучу денег на поездки на годовщину в другой штат, чтобы заключить там брак. Правда, к концу второго десятка супруги немного заскучали и решили разнообразить идею тематическими мероприятиями.
По словам Лии, самой трогательной стала их вторая свадьба дома в кругу самых близких. Самой запоминающейся – вечеринка в Айове, где они выбрали образы ретро-выпускников.
Неожиданными и даже сумасшедшими стали обмены клятвами на пляже Флориды, во льдах Аляски, на мрачном погосте Джорджии и в зачарованном парке в Висконсине. В последнем случае их кольца держал маленький козлёнок.
Фактически сумасбродная идея превратилась в оригинальную традицию. И в случае с этой парой им в любом случае придётся соблюсти правило «долго и счастливо» ещё 26 раз и охватить оставшиеся штаты.
Как вы считаете, это трогательная семейная традиция или несусветная глупость, на которую не стоит тратить время и деньги?
Источник:
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