Уж замуж невтерпёж: зачем женщина снова и снова идёт под венец с собственным мужем?

С Джорджем Хамфри девушку познакомили в 1996 году друзья. Спустя полгода отношений пара решила их узаконить. В планах была классическая церемония в родном Сан-Диего в Калифорнии. Но девушке так хотелось побыстрее получить новый статус, что они расписались ещё во время романтической поездки по Неваде, предшествовавшей свадьбе.

Получился такой диковатый безрассудный романтический порыв. Молодожёны вернулись домой. Но как объяснить поступок родным и друзьям? Ведь они ждали, готовились. Джордж и Лия решили не огорчать гостей и снова сочетались узами брака теперь уже дома, в штате Калифорния.