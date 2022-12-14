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Дар против воли: как болезнь одной женщины подарила надежду на жизнь миллионам

Дар против воли: как болезнь одной женщины подарила надежду на жизнь миллионам

Автор:
14 декабря 2022 15:30
Сообщество : RealFishki
Метки: HeLa   Генриетта Лакс   клетка   книга   линия   медицина   опухоль   рак   способность   ткань   
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Молодую женщину беспокоила слабость, апатия, общее состояние здоровья. Потом начались странные выделения.

1 февраля 1951 года Генриетта обратилась в госпиталь за помощью. Результаты анализов оказались неутешительными: онкология. После постановки диагноза – рак шейки матки чернокожая 31-летняя женщина прошла через операцию и лучевую терапию. Ей было ради кого жить: маму дома ждали пятеро детей. Но чуда не случилось: Генриетта Лакс скончалась.

И её смерть так и осталась бы никем не замеченной, если бы не случайность. Образец, взятый у женщины для биопсии, попал к доктору Джорджу Гаю, который заведовал лабораторией в том самом госпитале Хопкинса. В 50-х в сфере исследования деятельности клеток вне живого организма делались только первые робкие шаги. Опытные образцы быстро погибали. Но в случае с тканями умершей Лакс всё было по-другому: они размножались вдвое быстрее по сравнению с обычными, здоровыми.

HeLa (так назвали линию в честь Henrietta Lacks) были практически бессмертны. Ведь спустя некоторое количество делений у клеток практически прекратилось подавление роста.  

В настоящее время HeLa представляют собой линию почти что вечных клеток, применяемых во множестве научных исследований в области биологии и фармакологии. Они способны делиться бесконечное число раз, без ущерба десятилетия хранятся в замороженном виде, подлежат консервации. Универсальность позволяет использовать их практически для любого вида исследования.

Гай даже разослал их обычной почтой коллегам из разных городов. А в 1960 году HeLa вышли на орбиту в советском спутнике. И пережили полёт в космос.

Американский вирусолог Джонас Солк тестировал на этих клетках первую вакцину от полиомиелита. И в качестве доказательства эффективности и полной безопасности вколол вакцину не только себе, но и своей семье – жене и детям.

Для чего только не использовали раковые клетки мёртвой женщины: исследование серьёзных болезней, таких как онкология и СПИД, действие на организм радиации и ядов, формирование генетических карт и работа по искусственному оплодотворению. И это далеко не весь перечень.

Грустная ирония судьбы: давшая надежду миру женщина умерла именно в тот день, когда доктор Гай выступал по телевидению, демонстрируя перед камерами пробирку с клетками Генриетты.

Долгое время имя спасительницы держалось в строжайшем секрете. Женщина была чернокожей, а в период расовой сегрегации даже заикаться о том, что белый мир обязан негритянке, было нельзя.

Естественно, в 50-х ни о каком письменном согласии на использование материала речи не шло. Ни цента не получили и потомки Генриетты, тогда как институт в буквальном слове озолотился за счёт её материала.

Секрет обнародовали только в 70-х. И то вынужденно, поскольку HeLa продемонстрировали невероятную живучесть вкупе с агрессивностью. Они легко перемещались на грязных руках или с частицами пыли и встраивались в культуры других клеток. Вышел грандиозный скандал, и пришлось искать родственников, чтобы с помощью ДНК научиться отделять HeLa от вынужденного донора.

Считается, что по чистой случайности невероятная активность регуляторов клеточного роста и синтеза многих белков создала условия для уникальной скорости роста и устойчивость генома.

Любители тайн даже задвигают теорию, что HeLa – это новая уникальная – искусственная форма жизни на нашей планете.

При помощи дочери Генриетты писательница Ребекка Склут в 2010 году написала и выпустила книгу «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс». Спустя несколько лет её экранизировал Джон Вульф.

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Метки: HeLa   Генриетта Лакс   клетка   книга   линия   медицина   опухоль   рак   способность   ткань   
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3  комментария
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17k
scorpick 15 минут назад
Получается, у миллионов других больных раком такого больше так и не обнаружили? И все эти тонны выращенных бессмертных клеток потомки взятых у одной женщины. Я бы тоже стал приверженцем теории инопланетного вторжения
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Таки заслуга самой-то Генриетты в чём? В том, что анализы сдала?
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