Дар против воли: как болезнь одной женщины подарила надежду на жизнь миллионам

Гай даже разослал их обычной почтой коллегам из разных городов. А в 1960 году HeLa вышли на орбиту в советском спутнике. И пережили полёт в космос.

Американский вирусолог Джонас Солк тестировал на этих клетках первую вакцину от полиомиелита. И в качестве доказательства эффективности и полной безопасности вколол вакцину не только себе, но и своей семье – жене и детям.

Для чего только не использовали раковые клетки мёртвой женщины: исследование серьёзных болезней, таких как онкология и СПИД, действие на организм радиации и ядов, формирование генетических карт и работа по искусственному оплодотворению. И это далеко не весь перечень.

Грустная ирония судьбы: давшая надежду миру женщина умерла именно в тот день, когда доктор Гай выступал по телевидению, демонстрируя перед камерами пробирку с клетками Генриетты.