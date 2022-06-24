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Ученые из MIT: саранча может заменить онколога человеку

Ученые из MIT: саранча может заменить онколога человеку

Автор:
24 июня 2022 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: диагностика   интересно   медицина   наука   онкология   рак   саранча   
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Все больше животных пытаются обучить для практических целей человечества.

Мы одомашнили столько представителей фауны, многие из которых уже изжили свои изначальные полезные функции и живут с нами только как шерстяные компаньоны.

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Но вот кого еще не успели одомашнить, более того, кого считают даже "вредителями" - саранчу ученые из MIT рассматривают как "живые" тестовые системы при выявлении онкологии у людей.

Для того чтобы выяснить насколько чувствителен "нюх" у насекомых, американские ученые вырастили несколько видов клеток рака, которые формируются в ротовой полости и взяли столько же видов здоровых клеток из ротовой полости.

В ходе исследований выяснилось, что мозг саранчи по иному реагирует на раковые клетки. Правда, у ученых возникли проблемы так, как устройства, которые считывают мозговую активность, могут только 40 нейронов. Из-за этого для обнаружения рака, нужно несколько особей саранчи.

К слову, эти насекомые, которые выступали в качестве "тестовой системы", умирали после получения результатов. Хотя, как говорят ученые MIT, они уже в процессе мертвы, так как электроды подсоединяются на живую к мозгам саранчи.

«Насекомое мертво с точки зрения функции его тела, мы просто поддерживаем его мозг живым», — заявляют ученые.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: диагностика   интересно   медицина   наука   онкология   рак   саранча   
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X Æ A-12 13 минут назад
Ни хрена не понял
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Александр Невский
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