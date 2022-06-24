Ученые из MIT: саранча может заменить онколога человеку

К слову, эти насекомые, которые выступали в качестве "тестовой системы", умирали после получения результатов. Хотя, как говорят ученые MIT, они уже в процессе мертвы, так как электроды подсоединяются на живую к мозгам саранчи.

«Насекомое мертво с точки зрения функции его тела, мы просто поддерживаем его мозг живым», — заявляют ученые.