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Лучшие книги про врачей и медицину: художественные и не только

Лучшие книги про врачей и медицину: художественные и не только (11 фото)

Автор:
11 октября 2021 10:01
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: врачи   книга   книги   книги про врачей   книги про медицину   медицина   что почитать   
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Столкнувшись с пандемией, мы стали чаще задумываться о том, как важна работа докторов. Они спасают самое ценное, что у нас есть, – здоровье и жизнь. Они делают тяжелую, опасную, иногда неблагодарную работу, часто подвергая себя риску.


В нашей подборке – лучшие книги про работников медицины: художественные, научно-популярные и автобиографические. Это истории о профессионализме, самоотверженности, долге и человечности. Они напоминают о ценности жизни, помогают найти призвание и рассказывают о непростом труде медицинских работников.  


«Сердце хирурга», Федор Углов

 

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Федор Углов – легендарный советский и российский хирург, прославившийся на весь мир. Он выполнял сложнейшие операции, которые в свое время казались невозможными. Изобрел искусственный клапан сердца и уникальные техники проведения операций. Спас тысячи жизней и внес огромный вклад в медицину.  «Сердце хирурга» – его первая книга, ставшая известной во всем мире. Это автобиография, посвященная профессиональной стороне жизни Углова. В ней – весь путь гениального хирурга, начиная с решения посвятить себя медицине в детстве и заканчивая историями борьбы за безнадежных пациентов. Автор рассказал не только о технической стороне профессии, но и о моральных и физических трудностях, о сложных решениях, о риске и сочувствии. Это книга о людях и их судьбах, написанная человеком с большим сердцем. Она никого не оставит равнодушным.  


«Записки юного врача», Михаил Булгаков

 

 

Михаил Булгаков закончил медицинский институт и более десяти лет работал врачом. После Первой мировой войны он получил место земского врача в селе Никольском, и реальные случаи из его сельской практики легли в основу знаменитых «Записок юного врача». Рассказы из этого сборника были написаны в 1925-1926 годах. Главный герой цикла – молодой и неопытный врач, получивший свой первый участок в деревне. На службе он сталкивается со сложными случаями, которые раньше знал только по книгам: ампутации, трудные роды, эпидемия сифилиса. Ему приходится проверять свои знания на практике без поддержки, принимать сложные решения. Булгаков великолепно описал эмоции начинающего врача: сомнения, страхи, чувство вины, раздражение на невежественных крестьян. «Записки юного врача» – атмосферная и увлекательная книга. Каждая история в ней волнует и держит в напряжении.  


«Записки врача», Викентий Вересаев

 

Викентий Вересаев – русский писатель начала XX века, врач по профессии. Он получил известность и признание в 1901 году, после создания автобиографической повести «Записки врача». Эта книга стала классикой литературы на медицинскую тему. В «Записках врача» есть элементы автобиографии и художественного произведения, но в первую очередь это сочетание эссе и научно-популярного жанра. Автор делится полезными и интересными фактами из истории медицины, рассказывает о тестировании лекарств на животных и людях, объясняет особенности диагностики. В книге много рассуждений о врачебной этике, медицинском образовании, доступности лечения. «Записки» ценны не только с точки зрения истории медицины. Книге больше ста лет, но многие вопросы в ней по-прежнему актуальны.   


«Казус Кукоцкого», Людмила Улицкая

 

 

Русская писательница Людмила Улицкая стала первой женщиной, получившей литературную премию «Русский Букер» – как раз за художественный роман «Казус Кукоцкого».  Это семейная сага, посвященная жизни профессора Кукоцкого и его семьи. Действие романа начинается в 20-х годах XX века и продолжается несколько десятилетий. Главный герой – потомственный врач-гинеколог Павел Кукоцкий, обладающий мистическим даром диагноста. Он принимает тяжелые роды, спасает многих женщин и детей, борется за легализацию абортов. Книга написана образным и эмоциональным языком. Улицкая великолепно описывает внутренний мир персонажей, ее герои – живые люди со сложными, противоречивыми характерами. Интересно по ходу чтения наблюдать за тем, как меняется их отношение к жизни, к себе и к близким людям.  


«Будет больно», Адам Кей

 

 

Адам Кей – британский писатель и сценарист, бывший врач. Проработав шесть лет акушером-гинекологом, он изложил свой опыт в книге «Будет больно». Получилась увлекательная история, по которой в Великобритании уже начали снимать сериал. Книга написана в форме дневника, состоящего из кратких, метких и остроумных заметок. Захватывает с первой страницы: рабочие будни врача, бюрократические сложности, медицинские подробности описаны на удивление динамично и живо. И главное – с большой долей тонкого юмора. Параллельно автор рассказывает о себе, первых шагах в медицине, британской системе здравоохранения и даже дает профессиональные советы женщинам на основании своего опыта. Это одна из самых честных, жизненных и ироничных книг о медицине.  


«Хрупкие жизни», Стивен Уэстаби

 

 

Стивен Уэстаби – британский кардиохирург с 35-летним стажем. В 2017 году он написал книгу «Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху». Ему отлично удалось соединить интригующие, почти детективные сюжеты с медицинской достоверностью, не прибегая к художественным приукрашиваниям.  «Хрупкие жизни» можно сравнить с увлекательным медицинским сериалом, в котором каждая серия посвящена одному пациенту со сложной проблемой. В книге хорошо прописаны характеры, чувства и страхи людей. Сухие истории болезни, медицинские термины и описания сложнейших операций на сердце добавляют повествованию напряженности. Кардиохирург борется за каждую жизнь: ищет нестандартные решения, пользуется широкими связями, противостоит бюрократии больниц и искренне переживает за пациентов и их родственников. Радостные эпизоды сменяются печальными, и каждый случай вызывает сильные эмоции, оставляет глубокий след. Впечатление от книги усиливает тот факт, что все эти истории реальны.   


«Только неотложные случаи», Аманда Макклелланд

 

 

Аманда Макклелланд – медсестра Красного Креста, участвовавшая во многих гуманитарных миссиях по всему миру. В книге «Только неотложные случаи» она описала свой богатый опыт медицинской и санитарной помощи населению бедных стран: Уганды, Конго, Эфиопии, Судана. Книга очень информативна. В ней подробно рассказывается о деятельности гуманитарных организаций, сопряженной с тяжелыми условиями, опасностями, риском для здоровья. Макклелланд описывает трудную жизнь людей из беднейших стран мира и показывает, что меняет реальная помощь. Эта честная и шокирующая книга заставляет о многом задуматься. Она мотивирует помогать другим людям, быть полезным для общества.  


«Пробуждения», Оливер Сакс

 

 

Оливер Сакс – талантливый американский невролог, автор целого ряда книг в жанре клинических рассказов, в том числе знаменитых сборников «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе». Одна из его первых литературных работ – мемуары «Пробуждения» об эпидемии летаргического энцефалита в начале XX века и лечении ее последствий в 60-х годах. Описанная история реальна: Сакс действительно работал с безнадежными больными «сонной болезнью» в 1969-70-х годах. После применения экспериментального препарата L-Dopa пациенты внезапно вышли из ступора и вернулись к жизни. Книга описывает трагические истории жизни 20 людей, перенесших летаргический энцефалит, и работу преданного, сочувствующего, неутомимого врача. Этот полухудожественный, полумедицинский текст с тяжелым сюжетом оказывает на читателей удивительный психотерапевтический эффект и запоминается надолго.  


«Нью-йоркский обход», Александр Стесин

 

 

Александр Стесин – известный современный русский поэт и писатель, эмигрировавший в США. По образованию он врач, работает онкологом. Его новая книга «Нью-йоркский обход» – о врачах и пациентах обыкновенных американских больниц. «Нью-йоркский обход» не похож на классический сборник клинических случаев. Автор называет свою книгу травелогом – путевыми заметками с медицинскими нюансами. Путешествие по нью-йоркским клиникам напоминает кругосветное путешествие: в Бронксе лечатся латиноамериканцы, в Квинсе – корейцы, а на Манхэттене – индийцы. У каждого пациента своя культура, своя религия, свое мировоззрение. Медицинская тематика – только фон, а главное в этой книге – истории людей и размышления о жизни и смерти. Это приятное и медитативное чтение. За «Нью-йоркский обход» Стесин получил премию «НОС-2019».  


«Пока едет “Скорая”. Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь», Андрей Звонков

 

 

Российский врач скорой помощи Андрей Звонков – автор самой нестандартной и полезной книги в нашей подборке.  С одной стороны, «Пока едет “Скорая”» – это медицинское пособие по оказанию неотложной помощи до приезда врачей. Что делать, если человек поперхнулся? Какие лекарства нужно срочно дать при отеке легких? Что в первую очередь сообщать диспетчеру скорой помощи? В ней есть ответы на множество подобных вопросов. С другой стороны, книга написана в форме художественной повести с симпатичными персонажами, захватывающим сюжетом и даже любовной историей. Такая необычная подача привлекает внимание и помогает лучше запомнить важную информацию. 

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Метки: врачи   книга   книги   книги про врачей   книги про медицину   медицина   что почитать   
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Игорь 13 минут назад
Федор Углов "Человек среди людей" - читал в 80-х и потом перечитывал. Интересна даже не столько медицинская сторона вопроса, сколько именно человеческие судьбы и человеческая (часто скорее откровенно скотская) сущность. Тогда я был сильно молодой, но уже задумывался о том - что не все люди на самом деле человеки.
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