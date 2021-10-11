Лучшие книги про врачей и медицину: художественные и не только

Федор Углов – легендарный советский и российский хирург, прославившийся на весь мир. Он выполнял сложнейшие операции, которые в свое время казались невозможными. Изобрел искусственный клапан сердца и уникальные техники проведения операций. Спас тысячи жизней и внес огромный вклад в медицину. «Сердце хирурга» – его первая книга, ставшая известной во всем мире. Это автобиография, посвященная профессиональной стороне жизни Углова. В ней – весь путь гениального хирурга, начиная с решения посвятить себя медицине в детстве и заканчивая историями борьбы за безнадежных пациентов. Автор рассказал не только о технической стороне профессии, но и о моральных и физических трудностях, о сложных решениях, о риске и сочувствии. Это книга о людях и их судьбах, написанная человеком с большим сердцем. Она никого не оставит равнодушным.

«Записки юного врача», Михаил Булгаков