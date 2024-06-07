Испытания российской вакцины против всех видов рака успешно прошла испытания

Глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в России прошли первые испытания вакцины против рака. По мнению учёных, вакцину можно назвать революционной. Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому. После этого одной группе мышей поставили вакцину, а другой нет. Когда у животных начал работать иммунитет, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми мышами. Грызуны, которые остались без вакцины, умерли все. Те грызуны, которые получили вакцину, живы. Гинцбург добавил, что испытания идут до сих пор.

«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике», — заметил он.