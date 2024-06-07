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Испытания российской вакцины против всех видов рака успешно прошла испытания

Испытания российской вакцины против всех видов рака успешно прошла испытания

Автор:
07 июня 2024 19:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Вакцина   Учёные   вакцина от рака   врачи   лечение рака   медицина   рак   
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Грызуны с формой рака выжили с вакциной, а без - нет.

Глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в России прошли первые испытания вакцины против рака. По мнению учёных, вакцину можно назвать революционной. Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому. После этого одной группе мышей поставили вакцину, а другой нет. Когда у животных начал работать иммунитет, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми мышами. Грызуны, которые остались без вакцины, умерли все. Те грызуны, которые получили вакцину, живы. Гинцбург добавил, что испытания идут до сих пор.

«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике», — заметил он.

Вакцина будет вводиться уже заболевшим людям, причём она будет разрабатываться индивидуально для каждого человека. Этот препарат поможет натренировать иммунную систему человека отличать раковую клетку от здоровой. Клинические испытания на людях российской вакцины от рака могут стартовать в начале 2025 года, рассказал академик. При таких сроках уже через полтора-два года в стране будет препарат, который поможет бороться с рецидивами онкологических заболеваний и с метастазированием, уточняют «Известия».

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Метки: Вакцина   Учёные   вакцина от рака   врачи   лечение рака   медицина   рак   
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12  комментариев
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16k
Ёшкин кот Час назад
А это не тот Гинзбург, что рассказывал согражданам о Спутнике V?
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150k
parallax 16 минут назад
На моей памяти это уже как минимум десятая заява в СМИ о лекарстве от рака.
Но люди как умирали от этой болезни, так и умирают.
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 20 минут назад
Гинцбург, случайно, не является ли гражданином Израиля?
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3k
Едондер пуп 44 минуты назад
Фраза о лечении "всех видов рака" - безотказный индикатор мошенничества.
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5k
Горожанин 55 минут назад
Г"лава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в России прошли первые испытания вакцины против рака. По мнению учёных, вакцину можно назвать революционной".
-------------------
Учёные такого заявить не могут. Стадия исследования не та. А вот пиарщики и моральные уроды от ненауки - обычное дело.
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55k
Андрей Час назад
Как говорят учёные, что белых лабораторных мышей они могут вылечить от всего чего угодно.
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19k
ron Час назад
она будет разрабатываться индивидуально для каждого человека
===
представляю, сколько она будет стоить )
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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