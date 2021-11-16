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Третий человек в истории полностью вылечился от ВИЧ-инфекции

Третий человек в истории полностью вылечился от ВИЧ-инфекции (5 фото)

Автор:
16 ноября 2021 17:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вич   иммунитет   инфекция   клетка   медицина   пациент   
1647
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Причем без врачей и лекарств — только благодаря собственному иммунитету.

Это жительница Аргентины, ВИЧ она подхватила в 2013 году. Все это время вирус себя никак не проявлял: не было ни лихорадки, ни сыпи, ни одного симптома заболевания. Поэтому женщина не принимала никаких лекарств — это по официальной версии. Но так как она из небольшого городка Эсперанса, что находится в аргентинских долбенях, скорее всего, у нее просто не было денег.

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А нет денег — нет лечения. Такая вот печальная правда жизни.

Но кровь она сдавала регулярно. И вот то, что вирус себя годами не проявляет — в конце концов заинтересовало и медиков, и исследователей.

С 2017 года у нее начали регулярно секвенировать ДНК клеток крови. Все ок, дошло до того, что она стала планировать беременность. Во время вынашивания, у нее взяли 500 мил. клеток плаценты — в них не было вируса. И в марте 2020 года она родила здоровую дочь.

В чем причина?

Девушка относится к типу «элитных контролеров»: 0,5% населения Земли, которые не страдают от ВИЧ. Даже если заражены, то болезнь проходит сама собой, без всякого медикаментозного вмешательства. Первым официально зарегистрированным «контролером» стала Лорин Вилленбург из Сан-Франциско.

Почему у них получается побороть вирус?

ВИЧ проникает в клетки иммунитета, встраивается в них и «ломает» программу — они начинают копировать уже зараженные клетки и распространять вирус. А у «контролеров» клетки иммунитета сразу реагируют и избавляются от зараженных участков. ВИЧ у них проходит полностью или сохраняется в неактивном виде: минимальное количество клеток, без вреда для здоровья. Инфекция не развивается и ею нельзя заразить окружающих.

Такой иммунитет можно использовать при лечении ВИЧ-инфекции. В принципе, это уже делают: в 2007 году, ВИЧ-инфицированному пациенту (его имя — Тимоти Рей Браун) пересадили клетки костного мозга «контролера» и болезнь прошла.

Но вот незадача: недавно Тимоти умер от лейкемии. Связано ли это с процедурой — пока не ясно.

Пока это все на стадии исследования. Предстоят еще годы экспериментов, проб и ошибок. Но в итоге, пациентов с иммунитетом к ВИЧ-инфекции будут определять все чаще и чаще, а значит материала будет еще больше. И тогда уже можно будет создать массовое и не сильно дорогое лекарство.

И «чума» 20-21 веков наконец-то будет побеждена.

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Метки: вич   иммунитет   инфекция   клетка   медицина   пациент   
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11k
Типа граф Час назад
Фарм компании - хитрецы , им не надо , чтобы что то лечили , они лучше будут зарабатывать больше бабла на подавлении симптомов болезни , а не на лечении .
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6k
Александр Минуту назад
А если без шуток, то в точности анализов сделанных в еб*нях одной из банановых республик можно и усомниться. Может и не болела никогда и вот чудесно выздоровела. Где они там ДНК секвенируют? В кокосе на веревке раскручивают?
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6k
Александр 3 минуты назад
Контроллеры ничем не болеют.
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27k
Notan Blaine 17 минут назад
Вроде какой-то фильм начинался с того, что начали лечить ВИЧ, а закончилось кровавым побоищем.
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8k
Кенвуд 22 минуты назад
Вау, кроме ковида еще есть заболевания!
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1k
Максим Полчаса назад
какой вич? нету его ! как нету и рака и сердечных заболеваний есть только КОВИД
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2k
BornFree25 38 минут назад
Так эти ещё в 12 сезоне лечение нашли
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7k
portmen77 Час назад
Ситуация с ВИЧ на мой взгляд довольно странная.
У двоюродной сестры моей жены диагноз ВИЧ был поставлен в 18 лет. Она не наркоманка и где она его "взяла" история умалчивает. За это время она дважды побывала замужем и родила 4 детей! Ни у мужей ни у детей диагноза нет! Хотя они о нём знали и регулярно проверялись. И вот два года назад диагноз "сняли" кровь дала чистый результат! Чудо!
Вообще с этим "вирусом" ситуация странная. Все о нём знают и даже многие болеют. Но вот никто его реально не видел! Просто вирус невидимка!
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