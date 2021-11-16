Третий человек в истории полностью вылечился от ВИЧ-инфекции

Причем без врачей и лекарств — только благодаря собственному иммунитету.
Это жительница Аргентины, ВИЧ она подхватила в 2013 году. Все это время вирус себя никак не проявлял: не было ни лихорадки, ни сыпи, ни одного симптома заболевания. Поэтому женщина не принимала никаких лекарств — это по официальной версии. Но так как она из небольшого городка Эсперанса, что находится в аргентинских долбенях, скорее всего, у нее просто не было денег.
А нет денег — нет лечения. Такая вот печальная правда жизни.
Но кровь она сдавала регулярно. И вот то, что вирус себя годами не проявляет — в конце концов заинтересовало и медиков, и исследователей.
С 2017 года у нее начали регулярно секвенировать ДНК клеток крови. Все ок, дошло до того, что она стала планировать беременность. Во время вынашивания, у нее взяли 500 мил. клеток плаценты — в них не было вируса. И в марте 2020 года она родила здоровую дочь.
В чем причина?
Девушка относится к типу «элитных контролеров»: 0,5% населения Земли, которые не страдают от ВИЧ. Даже если заражены, то болезнь проходит сама собой, без всякого медикаментозного вмешательства. Первым официально зарегистрированным «контролером» стала Лорин Вилленбург из Сан-Франциско.
Почему у них получается побороть вирус?
ВИЧ проникает в клетки иммунитета, встраивается в них и «ломает» программу — они начинают копировать уже зараженные клетки и распространять вирус. А у «контролеров» клетки иммунитета сразу реагируют и избавляются от зараженных участков. ВИЧ у них проходит полностью или сохраняется в неактивном виде: минимальное количество клеток, без вреда для здоровья. Инфекция не развивается и ею нельзя заразить окружающих.
Такой иммунитет можно использовать при лечении ВИЧ-инфекции. В принципе, это уже делают: в 2007 году, ВИЧ-инфицированному пациенту (его имя — Тимоти Рей Браун) пересадили клетки костного мозга «контролера» и болезнь прошла.
Но вот незадача: недавно Тимоти умер от лейкемии. Связано ли это с процедурой — пока не ясно.
Пока это все на стадии исследования. Предстоят еще годы экспериментов, проб и ошибок. Но в итоге, пациентов с иммунитетом к ВИЧ-инфекции будут определять все чаще и чаще, а значит материала будет еще больше. И тогда уже можно будет создать массовое и не сильно дорогое лекарство.
И «чума» 20-21 веков наконец-то будет побеждена.
Источник:
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У двоюродной сестры моей жены диагноз ВИЧ был поставлен в 18 лет. Она не наркоманка и где она его "взяла" история умалчивает. За это время она дважды побывала замужем и родила 4 детей! Ни у мужей ни у детей диагноза нет! Хотя они о нём знали и регулярно проверялись. И вот два года назад диагноз "сняли" кровь дала чистый результат! Чудо!
Вообще с этим "вирусом" ситуация странная. Все о нём знают и даже многие болеют. Но вот никто его реально не видел! Просто вирус невидимка!
Азидопроизводные тимидина были синтезированы в 1981 году по опубликованным ранее методикам.
В связи с открытием в 1983 году вируса иммунодефицита человека в начале 1984 года в лабораториях Веллкама были запущены исследования по поиску препаратов для лечения вызываемого ВИЧ заболевания. И о чудо – АЗТ подошёл.
Делали лекарство от рака – не сработало. Ну не выбрасывать же добро и через 20 лет его снова вытащили, в аккурат за два года до открытия ВИЧ.