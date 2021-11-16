Третий человек в истории полностью вылечился от ВИЧ-инфекции

А нет денег — нет лечения. Такая вот печальная правда жизни.

Но кровь она сдавала регулярно. И вот то, что вирус себя годами не проявляет — в конце концов заинтересовало и медиков, и исследователей.

С 2017 года у нее начали регулярно секвенировать ДНК клеток крови. Все ок, дошло до того, что она стала планировать беременность. Во время вынашивания, у нее взяли 500 мил. клеток плаценты — в них не было вируса. И в марте 2020 года она родила здоровую дочь.

В чем причина?

Девушка относится к типу «элитных контролеров»: 0,5% населения Земли, которые не страдают от ВИЧ. Даже если заражены, то болезнь проходит сама собой, без всякого медикаментозного вмешательства. Первым официально зарегистрированным «контролером» стала Лорин Вилленбург из Сан-Франциско.

Почему у них получается побороть вирус?