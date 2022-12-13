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Капсула времени: квартира, которую не открывали 70 лет и не знали о ее существовании

Капсула времени: квартира, которую не открывали 70 лет и не знали о ее существовании

Автор:
13 декабря 2022 22:15
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   интерьер   искусство   капсула времени   картины   красота   старина   
2019
6

Порой каждому хочется оказаться на сто лет в прошлом. Ну, пусть не на сто – хотя бы на 80, чтобы просто из любопытства посмотреть, как жили и чем дышали люди. И такая возможность появилась у весьма состоятельных французов, наследников Мадам де Флориан.

Эта француженка умерла, когда ей был 91 год. Мадам была состоятельной дамой, а жила она на юге Европы. И когда ее наследники уже после смерти перебирали документы, внезапно выяснилось, что они почти что сорвали куш – хотя их бабушка им ничего не рассказывала, однако всю жизнь, как оказалось, она платила квартплату за огромные апартаменты в Париже. При этом они даже не подозревали, что она хотя бы раз бывала в столице страны.

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Покинула Париж молодая еще девушка всего в 23 года, прямо в 1939 году, совсем незадолго до немецкой оккупации. Она просто заперла квартиру на ключ, и больше туда никогда не возвращалась. Как, собственно, и в столицу.

В итоге наследники нашли специалистов, которым предстояло открыть настоящую капсулу времени, где, казалось бы, никто прежде не бывал – когда они проворачивали в замке ключ, казалось, что они вот-вот погрузятся в далекий 1939 год.

Все в квартире было окутано пылью и паутиной, но казалось, будто время там замерло – все было настолько в идеальном состоянии, как будто девушка, покинувшая апартаменты, вот-вот вернется домой. Даже туалетный столик как будто говорил, что вечером хозяйка будет снимать украшения и вновь смотреть в зеркало. Тут были даже игрушечный Микки-Маус и свинка Порки. Впрочем, картины все же были сняты со стен – видимо, девушка хотела их забрать с собой, но что-то ей помешало.

В частности, там был портрет бабушки женщины – известной актрисы Марты де Флориан, который написал итальянец Джованни Болдини. И эта женщина сводила с ума многих своих современников – в том числе премьера страны.

К слову, о том, что портрет существует, особо никто и не знал. Впрочем, в квартире сохранились любовные письма итальянца, да и его подпись была красноречива. В итоге, забегая вперед, полотно продали на аукционе за 2,4 млн евро, и картина оказалась самой дорогой из всех, что принадлежат кисти Болдини.

Квартира и сейчас закрыта от широкой публики. Впрочем, если у вас есть 10 млн евро, вы можете купить апартаменты – находятся они на берегу Сены, однако требуют ремонта.

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Метки: интересно   интерьер   искусство   капсула времени   картины   красота   старина   
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8  комментариев
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4k
Феликс Дзержинский 39 минут назад
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93
Bublic 77 5 минут назад
Эту квартиру 13 лет назад открыли в 2009 году, а некоторым так понравилось, что до сих пор на Фишках в год по несколько раз открывают
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21k
BiZ 11 минут назад
водопровод бы не прожил столько. пиьдеж.
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11k
Джон Уик 18 минут назад
Трудно поверить что такая квартира простояла безымянной столько лет.
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9k
Павел Полчаса назад
Как и не было оккупации Парижа. В этом всё "сопротивление"
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1k
niva_alex 39 минут назад
Квартиру эту, раз лет в пять открывают.
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20k
Alf Час назад
Вот наследникам - то повезло, только одну картину продали за 2,4 млн евро, а ещё остальное...
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