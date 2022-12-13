Капсула времени: квартира, которую не открывали 70 лет и не знали о ее существовании

Покинула Париж молодая еще девушка всего в 23 года, прямо в 1939 году, совсем незадолго до немецкой оккупации. Она просто заперла квартиру на ключ, и больше туда никогда не возвращалась. Как, собственно, и в столицу.

В итоге наследники нашли специалистов, которым предстояло открыть настоящую капсулу времени, где, казалось бы, никто прежде не бывал – когда они проворачивали в замке ключ, казалось, что они вот-вот погрузятся в далекий 1939 год.