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Нейросеть показала как выглядела бы жизнь роботов

Нейросеть показала как выглядела бы жизнь роботов

Автор:
05 мая 2022 22:10
Сообщество : Искусство
Метки: ИИ   Изображения   интересно   искусство   картины   нейросеть   роботы   технологии   
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В этом блоге уже не раз писали о том, как нейросети врываются в мир современного искусства. Пока это всего лишь инструмент в руках творческих людей, которые воплощают в жизнь свои идеи.

Принцип работы нейросети DALL-E 2 заключается в визуализации текстового описания. При помощи нейросети можно воспроизвести картины разных жанров и эпох.

Интернет-пользователи пытались воспроизвести реплики самых известных картин знаменитых художников прошлого, но это сопоставимо с раскрасками по цифрам, которые продаются в разделе развлечения и рукоделия.

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Куда интереснее воплощение в жизнь фантазий на тему жизни роботов. Этакая кибер-реальность, где вместо людей планету будут населять роботы. Именно на эту тему пользователи создали целую выставку, состоящую из тысяч картин.

При этом, картины вызывают некий когнитивный диссонанс, так как на большинстве из них не изображены мрачные серые и монотонные локации.

Наоборот, роботы изображены на природе, они занимаются творчеством: играют на музыкальных инструментах, рисуют картины и читают. Помимо творческих образов роботов, есть фантазии на тему космические тела и роботы.

Такие программы дали возможность людям с богатой фантазией и отсутствием художественных навыков выплеснуть это в цифровые картины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ИИ   Изображения   интересно   искусство   картины   нейросеть   роботы   технологии   
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2  комментария
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5k
Горожанин 5 часов назад
"Нейросеть показала как выглядела бы жизнь роботов"

Махровая бредятина из серии фрикинга, когда якобы раньше с помощью человеческого свиста можно было по телефону бесплатно связаться с любым абонентом мира.
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Arti 4 часа назад
Робот и цветы?, Бред.
Поверил бы в робот и автоматы и бомбы устраивали бы баталии и бесконечные войны
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