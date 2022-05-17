5 классических картин и их историческая подоплёка

274
17
Искусство может быть очень разным, на любой вкус. Вот пять примеров классических картин из разных стран, эпох и жанров, но их объединяет одно — они безусловно хороши и за ними безусловно стоит интересная история.
1. Тосканское "фаллическое дерево": средневековое колдовство и пропаганда
L'Albero della Fecondita означает "Дерево плодородия", и на первый взгляд кажется, что это изображение одного из бесчисленных плодовых деревьев, усеивающих зелёные холмы Тосканы.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что ветви этого дерева усыпаны не яблоками или апельсинами, а фаллосами.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что ветви этого дерева усыпаны не яблоками или апельсинами, а фаллосами.
×
×
Фреска расположена в удивительно сладкозвучном месте под названием Фонти-дель-Аббонданца. Это общественный фонтан (fonti) изобилия (abbondanza) и зернохранилище, служившее основным источником воды для тосканского города Масса-Мариттима. И под одной из его арок находится эта картина.
Судя по изображению, мистическое фаллическое дерево было неким местом, где собирались все жители города, как коллеги в офисе собираются вокруг кулера с водой. Ну, технически фонтан - это кулер с водой и есть. И надо понимать, что фреска эта нарисована не для развлечения, а несёт определённый смысл. По одной из теорий, это дерево - просто-напросто символ плодородия и удачи. Но это скучно...
Есть другая теория, согласно которой это самое древнее изображение колдовского ритуале в Европе. Что-то вроде того, что было позднее подробно описано в латинском "Руководстве для охотников за ведьмами" под названием Malleus Maleficarum, что звучит чертовски круто и не разочаровывает в переводе: "Молот ведьм". Это то самое руководство, что помогло добросовестным христианам 15-го века обнаружить и разоблачить колдуний с целью избавиться от них.
Судя по изображению, мистическое фаллическое дерево было неким местом, где собирались все жители города, как коллеги в офисе собираются вокруг кулера с водой. Ну, технически фонтан - это кулер с водой и есть. И надо понимать, что фреска эта нарисована не для развлечения, а несёт определённый смысл. По одной из теорий, это дерево - просто-напросто символ плодородия и удачи. Но это скучно...
Есть другая теория, согласно которой это самое древнее изображение колдовского ритуале в Европе. Что-то вроде того, что было позднее подробно описано в латинском "Руководстве для охотников за ведьмами" под названием Malleus Maleficarum, что звучит чертовски круто и не разочаровывает в переводе: "Молот ведьм". Это то самое руководство, что помогло добросовестным христианам 15-го века обнаружить и разоблачить колдуний с целью избавиться от них.
По этой теории женщины, стоящие под деревом и сражающиеся за свежий фаллос, совершают дьявольское колдовство: крадут мужской орган и держат его в птичьем гнезде, где он обретает разум и размножается. Вот как-то так, представьте себе.
Не менее изящная теория утверждает, что эта картина - политическая пропаганда. Примерно в то же время, когда она была создана, гвельфы и гибеллины были политическими противниками, связанными с Папой или императором Священной Римской империи соответственно. Возможно, фреску создали гибеллины, а затем, когда к власти пришли чопорные гвельфы, союзники Папы, они добавили одну важную особенность: орла.
Орел, представляющий гибеллинов, означает, что противоборствующая фракция полна злобных насильников, которые принесут в город колдовство, а также сексуальные, духовные и социальные разрушения. Политика за последнее почти тысячелетие эволюционировала гораздо меньше, чем искусство.
2. "Ночная терраса кафе" Ван Гога может символизировать Тайную вечерю
Винсент Ван Гог переехал в солнечный, продуваемый ветрами Арль в феврале 1888 года, чтобы сбежать от душного сумасшествия и претенциозности большого Парижа. Он надеялся основать коммуну художников на весёлом юге Франции. К сожалению, к нему никто не присоединился, за исключением (на пару месяцев) Гогена, который заскочил туда по дороге на Таити.
Ван Гог провел всего около года в этом ярком прованском городе, но создал здесь многие из своих самых известных картин, несмотря на, а возможно, и благодаря своей диете, состоящей из кофе и абсента.
Одна из самых популярных картин - "Ночная терраса кафе". Это была первая ночная вещь Ван Гога, написанная в сентябре 1888 года. Собственно, поскольку он нарисовал её с натуры и очень правдоподобно, исследователи датировали конфигурацию звёзд 16 или 17 сентября.
Ван Гог провел всего около года в этом ярком прованском городе, но создал здесь многие из своих самых известных картин, несмотря на, а возможно, и благодаря своей диете, состоящей из кофе и абсента.
Одна из самых популярных картин - "Ночная терраса кафе". Это была первая ночная вещь Ван Гога, написанная в сентябре 1888 года. Собственно, поскольку он нарисовал её с натуры и очень правдоподобно, исследователи датировали конфигурацию звёзд 16 или 17 сентября.
Некоторые говорят, что это символическая Тайная вечеря, в которой 12 апостолов преломляют хлеб и французское вино, в которое, вероятно, плюнул метрдотель. Одна фигура скрывается в тени, это изменник Иуда. Центральная фигура - Иисус в мантии, свет над ним служит ореолом, а окно позади образует крест.
Другие детали также могут указывать на библейский характер картины, например добавление вечнозеленых ветвей справа, символа (заимствованного у язычников) вечной жизни.
Другие детали также могут указывать на библейский характер картины, например добавление вечнозеленых ветвей справа, символа (заимствованного у язычников) вечной жизни.
Также примерно в конце сентября 1988 года Винсент написал своему брату Тео, что чувствует "огромную потребность в, скажем так, в религии". И число 12 возникло еще тогда, когда он покупал 12 стульев для своих неявившихся приятелей-рисовальщиков (апостолов?).
Эта цитата "острая потребность в… религии" взята из письма, в котором дальше идёт вот что: "…поэтому я выхожу ночью на улицу, чтобы нарисовать звёзды, и мне всегда снится такая картина, с группой живых фигур приятелей". Ван Гог жаждал общения, особенно на этом опасном этапе его жизни — его психотические или эпилептические приступы и госпитализация случились всего через несколько месяцев, а до его смерти оставалось меньше пары лет.
Так что, может быть, это не столько о Христе, сколько о том, что он хочет, чтобы рядом с ним были друзья, чтобы не чувствовать такое одиночество?
Знаменитая закусочная всё ещё существует и теперь называется Le Café Van Gogh, притон для туристов с рейтингом 2,8 в обзорах Google.
Эта цитата "острая потребность в… религии" взята из письма, в котором дальше идёт вот что: "…поэтому я выхожу ночью на улицу, чтобы нарисовать звёзды, и мне всегда снится такая картина, с группой живых фигур приятелей". Ван Гог жаждал общения, особенно на этом опасном этапе его жизни — его психотические или эпилептические приступы и госпитализация случились всего через несколько месяцев, а до его смерти оставалось меньше пары лет.
Так что, может быть, это не столько о Христе, сколько о том, что он хочет, чтобы рядом с ним были друзья, чтобы не чувствовать такое одиночество?
Знаменитая закусочная всё ещё существует и теперь называется Le Café Van Gogh, притон для туристов с рейтингом 2,8 в обзорах Google.
3. Ответ запорожских казаков султану Османской империи Мехмеду IV — эпический старинный дисс (как на рэп-баттле)
Термин "запорожские казаки" относится к кучке угрюмых, крепких, воинственных бывших крестьян из Украины. "Запорожцы" означает, что жили они за порогами Днепра. А "казак" происходит от тюркского "свободный человек" и звание это относилось к крепостным, которые уходили в степи. Лучше, чем работать на ферме по 22 часа в сутки только для того, чтобы голодать, как это было в Европе в Средние века.
Эти сукины дети сформировали внушительную военную и политическую структуру примерно с середины 16-го до конца 18-го века с автономной территорией в 80 000 квадратных км. Здесь они взяли на себя роль вспыльчивого пса и грызлись со всеми соседями, в том числе с татарами, Речью Посполитой, Крымом и Россией.
Казаки также вдохновляли художников на создание потрясающих произведений искусства. Самая известная картина - это, конечно, "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Илья Репин создавал её более 11 лет. Она стала самой дорогой русской картиной, когда Александр III купил ее за 35 000 рублей.
Эти сукины дети сформировали внушительную военную и политическую структуру примерно с середины 16-го до конца 18-го века с автономной территорией в 80 000 квадратных км. Здесь они взяли на себя роль вспыльчивого пса и грызлись со всеми соседями, в том числе с татарами, Речью Посполитой, Крымом и Россией.
Казаки также вдохновляли художников на создание потрясающих произведений искусства. Самая известная картина - это, конечно, "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Илья Репин создавал её более 11 лет. Она стала самой дорогой русской картиной, когда Александр III купил ее за 35 000 рублей.
Речь идёт о султане Мехмеде IV. После того, как запорожские казаки немного потрепали силы султана, Мехмед IV отправил им грубо сформулированное послание с требованием сдаться, а на войне так не бывает. Ответ запорожцев был одним из самых громких протестов в истории, реальных или воображаемых, с использованием целого набора архаичных оскорблений.
4. Бичитр демонстрирует искусство Великих Моголов и бросает тень на западных королей
Индийский художник 17-го века Бичитр был лучшим из придворных художников Великих Моголов, служил официальным увековечивателем двух выдающихся императоров, Джахангира и его сына-преемника престола, Шаха Джахана, прославившегося Тадж-Махалом.
Бичитр изучал европейское искусство. Вот почему он включил в свою работу реалистичные детали, такие как тени и, казалось бы, неуместные путти, эти диабетические маленькие итальянские ангелы с жуткими собачьими мордами. Картина выполнена в стиле "Могольской миниатюры". По сравнению с грандиозными европейскими полотнами с избитыми Иисусами и испачканными фекалиями святыми, смоделированными по образцу уличных мальчишек (до которых мы скоро доберемся), композиции Бичитра — это реклама Juicy Fruit. Цветочные рамки и тонкая каллиграфия в сочетании с серебряными и золотыми металлическими красками приятно радуют глаз.
На картине Джахангир сидит на песочных часах и выходит за пределы земного, смертного времени. Чуваки слева идут в порядке пропагандистской иерархии. Наверху - суфийский шейх, страстный святой суфийского исламского мистического вероисповедания. Меньше, чем его святость, османский султан, а еще меньше — король Яков I, изображенный с довольно бессильным выражением лица. Его поза вялая, а выражение лица такое же покорное, как у брахицефального роскошного кота, смирившегося со смертью, когда ужин опаздывает на целую минуту.
Бичитр изучал европейское искусство. Вот почему он включил в свою работу реалистичные детали, такие как тени и, казалось бы, неуместные путти, эти диабетические маленькие итальянские ангелы с жуткими собачьими мордами. Картина выполнена в стиле "Могольской миниатюры". По сравнению с грандиозными европейскими полотнами с избитыми Иисусами и испачканными фекалиями святыми, смоделированными по образцу уличных мальчишек (до которых мы скоро доберемся), композиции Бичитра — это реклама Juicy Fruit. Цветочные рамки и тонкая каллиграфия в сочетании с серебряными и золотыми металлическими красками приятно радуют глаз.
На картине Джахангир сидит на песочных часах и выходит за пределы земного, смертного времени. Чуваки слева идут в порядке пропагандистской иерархии. Наверху - суфийский шейх, страстный святой суфийского исламского мистического вероисповедания. Меньше, чем его святость, османский султан, а еще меньше — король Яков I, изображенный с довольно бессильным выражением лица. Его поза вялая, а выражение лица такое же покорное, как у брахицефального роскошного кота, смирившегося со смертью, когда ужин опаздывает на целую минуту.
Бичитр также был экспертом в изображении рук, недооцененной части подхалимской портретной живописи. Даже самые психически неуравновешенные из старых мастеров иногда лажали в этой части. Но не Бичитр! Его руки были идеальны.
5. "Семь деяний милосердия" Караваджо — контрреформационная охота за пасхальными яйцами
Микеланджело Меризи да Караваджо незаслуженно является Микеланджело с гораздо меньшей известностью. Он назван в честь города Караваджо, где родился и провёл своё детство.
Этот итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, является основателем реализма в живописи и одним из крупнейших мастеров барокко. Он одним из первых применил манеру письма "кьяроскуро" — резкое противопоставление света и тени, а также "тенеброcсо".
"Отец барокко" вел образ жизни нечестивца-виртуоза. Он заканчивал картину за пару недель или меньше, а потом месяцами ходил по улицам Рима со своим мечом, посещал таверны, дрался и веселился с куртизанками. Однажды он напал на официанта, принесшего ему недоваренные артишоки. Хотя, честно говоря, итальянцы не терпят дурачества с артишоками. Потом он убил парня, хотя опять же в защиту Караваджо, он всего лишь пытался его кастрировать. Поэтому он бежал в Неаполь и стал выдающимся художником этого исторического города, каким он был раньше в Риме.
В Неаполе в 1606–1607 годах он написал картину "Семь деяний милосердия" для алтаря Пио Монте делла Мизерикордия.
Этот итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, является основателем реализма в живописи и одним из крупнейших мастеров барокко. Он одним из первых применил манеру письма "кьяроскуро" — резкое противопоставление света и тени, а также "тенеброcсо".
"Отец барокко" вел образ жизни нечестивца-виртуоза. Он заканчивал картину за пару недель или меньше, а потом месяцами ходил по улицам Рима со своим мечом, посещал таверны, дрался и веселился с куртизанками. Однажды он напал на официанта, принесшего ему недоваренные артишоки. Хотя, честно говоря, итальянцы не терпят дурачества с артишоками. Потом он убил парня, хотя опять же в защиту Караваджо, он всего лишь пытался его кастрировать. Поэтому он бежал в Неаполь и стал выдающимся художником этого исторического города, каким он был раньше в Риме.
В Неаполе в 1606–1607 годах он написал картину "Семь деяний милосердия" для алтаря Пио Монте делла Мизерикордия.
На картине изображены Богоматерь, Младенец и семь деяний милосердия, которые, по-видимому, являются хорошими поступками, которые христиане совершают из безусловной любви к своим собратьям. А также чтобы избежать вечного поджаривания в адском огне.
В соответствии с Евангелием католическая церковь перечисляет шесть деяний милосердия:
накормить голодного, напоить жаждущего, дать приют страннику, одеть нагого, посетить больного, посетить заключённого в темницу. К ним добавляется седьмое деяние из Ветхого Завета: похоронить мёртвого.
Обычно все деяния изображались на отдельных картинах, но Караваджо создал сложную композицию, разместив всё на одной картине. И это настоящая охота за пасхальными яйцами! Справа женщина кормит грудью заключённого в темницу. Рядом два могильщика выносят вперёд ногами мертвеца, освещая дорогу факелом.Чуть левее юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причём один из них наг, а другой болен, видны костыли. У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника. За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти. Сверху Богоматерь с Младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями.
И в этом красота Караваджо. Кстати, не обнаружено ни одного его рисунка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.
В соответствии с Евангелием католическая церковь перечисляет шесть деяний милосердия:
накормить голодного, напоить жаждущего, дать приют страннику, одеть нагого, посетить больного, посетить заключённого в темницу. К ним добавляется седьмое деяние из Ветхого Завета: похоронить мёртвого.
Обычно все деяния изображались на отдельных картинах, но Караваджо создал сложную композицию, разместив всё на одной картине. И это настоящая охота за пасхальными яйцами! Справа женщина кормит грудью заключённого в темницу. Рядом два могильщика выносят вперёд ногами мертвеца, освещая дорогу факелом.Чуть левее юноша разрезает шпагой свой плащ надвое, чтобы отдать его двум нищим, причём один из них наг, а другой болен, видны костыли. У левого края хозяин гостиницы приглашает к себе странника. За ними библейский Самсон утоляет жажду из ослиной челюсти. Сверху Богоматерь с Младенцем и два ангела наблюдают за происходящими событиями.
И в этом красота Караваджо. Кстати, не обнаружено ни одного его рисунка или эскиза, художник свои сложные композиции сразу реализовывал на холсте.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах
- Люди, которые потратили кучу денег - и все зря
- 5 писателей, которые исчезли или скончались странным образом
- Чем закончился последний Великий голод в Западной Европе
- Пара обнаружила в своей кровати собаку с улицы
Новости партнёров