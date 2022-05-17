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5 классических картин и их историческая подоплёка

5 классических картин и их историческая подоплёка

Автор:
17 мая 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   интересно   искусство   история   картины   объяснение   подоплёка   познавательно   смысл   теория   
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Искусство может быть очень разным, на любой вкус. Вот пять примеров классических картин из разных стран, эпох и жанров, но их объединяет одно — они безусловно хороши и за ними безусловно стоит интересная история.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: живопись   интересно   искусство   история   картины   объяснение   подоплёка   познавательно   смысл   теория   
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