5 классических картин и их историческая подоплёка

Также примерно в конце сентября 1988 года Винсент написал своему брату Тео, что чувствует "огромную потребность в, скажем так, в религии". И число 12 возникло еще тогда, когда он покупал 12 стульев для своих неявившихся приятелей-рисовальщиков (апостолов?).



Эта цитата "острая потребность в… религии" взята из письма, в котором дальше идёт вот что: "…поэтому я выхожу ночью на улицу, чтобы нарисовать звёзды, и мне всегда снится такая картина, с группой живых фигур приятелей". Ван Гог жаждал общения, особенно на этом опасном этапе его жизни — его психотические или эпилептические приступы и госпитализация случились всего через несколько месяцев, а до его смерти оставалось меньше пары лет.



Так что, может быть, это не столько о Христе, сколько о том, что он хочет, чтобы рядом с ним были друзья, чтобы не чувствовать такое одиночество?



Знаменитая закусочная всё ещё существует и теперь называется Le Café Van Gogh, притон для туристов с рейтингом 2,8 в обзорах Google.