Чем болеют картины эпохи Возрождения

Оказалось, что болеют не только живые организмы, но и неживые объекты. Ряд картин страдают странным недугом: ультрамариновой болезнью. Рассказываем, что это такое и почему это опасно для «вечных» полотен.
Ученые из амстердамского университета выяснили, что многим полотнам эпохи Возрождения свойственно терять цвет, из-за чего они тускнеют и теряют свой первоначальный облик. И виной этому – банальный ультрамариновый пигмент, который был очень популярен у художников эпохи Возрождения.
Чаще всего это касается, конечно, синего цвета. Пигмент расслаивается и становится неоднородным, а то и вовсе «усталым».
Впервые это заметили в Эрмитаже пару лет назад на примерах полотен Леонардо да Винчи – «Мадонны Литты» и «Мадонне Бенуа». Выяснить этот недуг помогло исследование интенсивным рентгеновским излучением.
Это важно потому, что в будущем это позволит предотвратить или хотя бы замедлить расслоение шедевров живописи.
"В случае с ультрамарином тусклый и плоский »внешний вид обусловлен деградацией в среде - синий цвет пигмента все еще присутствует, а сероватый вид деградированной ультрамариновой краски является частью оригинальной краски", - говорит исследователь Катриен Кеун из Амстердамского университета.
"Мы уже видели в лаборатории, что после нагревания эта активность снижается, поэтому можно ожидать, что картина будет менее подвержена ультрамариновой болезни, если пигмент сделан из нагретого лазурита. Это то, что мы хотим исследовать дальше".
Такой пигмент дает полудрагоценный камень ляпис-лазурь, его добывали на территории современного Афганистана. И могли ли художники тех лет подумать, что это самое вещество, стоящее целое состояние и дающий благородный и насыщенный цвет, будет так деградировать со временем? В будущем, правда, его научились производить синтетически – но лишь в 19-м веке. До этого приходилось «довольствоваться» ляпис-лазурью, которую начали добывать еще в 13-м веке.
Вообще, синий цвет ляписа-лазури обусловлен минералом лазурит. При этом, правда, там есть и «неприятные» примеси, которые могут быть серого, желтого и даже белого цветов. И, конечно, многих других.
Для того, чтобы их нейтрализовать, в прошлом использовали очень трудоемкую «добычу пастели», в которую входило измельчение камня ляпис-лазури в порошок. После этого туда добавляли пасту из смолы, пчелиного воска и масла, чтобы создать шар размером с кулак взрослого мужчины. А через пару недель нужно было обязательно промыть все это дело под водой месильными движениями, и в конечном итоге высвободить ультрамарин, оставив все лишнее в пасте. К слову, руками молодой девушки.
Именно таким методом воспользовались ученые Амстердамского университета, и получили тот самый пигмент. Они использовали даже руки той самой молодой девушки и нагревание камня до огромных температур. Выяснилось, что если не использовать жар, то извлечение ультрамарина становится еще более трудоемким, чем прежде.
"Так что это важный признак того, почему некоторые исторические рецепты говорят, что вам нужно нагреть лазурит. Это не так, как будто это нагревание приводит к более глубокой синей краске, но мы видим эффект на самом камне, а сам ультрамарин становится более глубоким синим после извлечения", - поясняют исследователи.
В принципе, существуют разные «рецепты» для приготовления лазурита. И если учесть, что он наблюдается не у всех картин, то дело, скорее всего в этом.
И эту болезнь обнаружили как раз в петербургском Эрмитаже. Так, например, у картины Леонардо да Винчи «Мадонны Литты», выполненной темперой, мафодий Богородицы ярко-небесный. А вот на полотне «Мадонны Бенуа», выполненной маслом, синий в складках под правой ножкой Христа выглядит «устало» и идет как бы пятнами.
Еще этим недугом страдает картина «Мадонна с Младенцем» Франческо Франчи 1500 года. Лазурит на полотне под воздействием света вызвал ускоренную деградацию масла. В итоге сейчас синий цвет выглядит плоским.
На картине Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» тюрбаны работников на заднем плане превратились из синих в серые.
При этих деградациях, с которыми, казалось бы, нужно срочно что-то делать, большинство исследователей предлагают повременить. А все потому, что явление изучено не до конца, и можно изрядно испортить произведения искусства.
Но уже достоверно известно, что препятствует обесцвечиванию как раз стабильность температуры в специальных рамах-футлярах, в каких, например, висят в Эрмитаже полотна да Винчи.
Источник:
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