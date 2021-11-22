Чем болеют картины эпохи Возрождения

Это важно потому, что в будущем это позволит предотвратить или хотя бы замедлить расслоение шедевров живописи.

"В случае с ультрамарином тусклый и плоский »внешний вид обусловлен деградацией в среде - синий цвет пигмента все еще присутствует, а сероватый вид деградированной ультрамариновой краски является частью оригинальной краски", - говорит исследователь Катриен Кеун из Амстердамского университета.