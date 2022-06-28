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Альтернативные постеры к известнейшим фильмам

Альтернативные постеры к известнейшим фильмам

Автор:
28 июня 2022 18:50
Сообщество : Кино
Метки: Побег из Шоушенка   Шоу Трумана   интересно   искусство   картины   кино   мстители   постеры   фильмы   
1102
22

Согласитесь, было бы гораздо интереснее жить в мире, где постер каждого фильма — отдельное произведение искусства. Перед вами — подборка альтернативных постеров, которые, в целом, отображают суть.

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А какой постер показался вам наиболее удачным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Побег из Шоушенка   Шоу Трумана   интересно   искусство   картины   кино   мстители   постеры   фильмы   
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3  комментария
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12k
Виталий Касандров Полчаса назад
А какой постер показался вам наиболее удачным?
Никакой
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1k
Роман 9 минут назад
Редкостная хрень........
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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