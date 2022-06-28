Альтернативные постеры к известнейшим фильмам

1102
22
Согласитесь, было бы гораздо интереснее жить в мире, где постер каждого фильма — отдельное произведение искусства. Перед вами — подборка альтернативных постеров, которые, в целом, отображают суть.
×
×
А какой постер показался вам наиболее удачным?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Нейросеть дорисовала классические картины
- 15 любопытных деталей фильма "Мстители: Финал", после которых захочется его пересмотреть
- 5 классических картин и их историческая подоплёка
- Португальский художник предлагает новый взгляд на популярные фильмы
- 15 художественных отсылок к произведениям искусства в фильмах
Новости партнёров
Никакой