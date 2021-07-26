10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии

За свою короткую жизнь Жан-Мишель Баския успел побывать мастером граффити, музыкантом и художником-неоэкспрессионистом. Он был не по годам развитым ребенком и к четырем годам уже умел читать и писать. К одиннадцати годам он свободно говорил на английском, французском и испанском языках. К пятнадцати годам он сбежал из дома, прожив неделю в парке Вашингтон-сквер, после чего был задержан полицией и отправлен домой к отцу. Он бросил школу в десятом классе, после чего отец выгнал его из дома. В этот период он жил с друзьями и зарабатывал на жизнь продажей футболок и самодельных открыток.

В 1970-х годах Баския начал рисовать на зданиях в Нижнем Манхэттене, используя псевдоним САМО. Граффити принесли ему известность. Он появился на телевидении в 1979 году в программе TV Party, и в том же году сформировал рок-группу Gray, которая выступала по всему Нью-Йорку. В это время он также снялся в клипе Блонди "Rapture".

К 1982 году он регулярно выставлял свои работы. Он знал всю американскую богему: у него были краткие отношения с Мадонной, непродолжительное общение с музыкантом Дэвидом Боуи и долгое сотрудничество с художником Энди Уорхолом. Он работал над своими картинами в костюмах от Armani, в которых он появлялся на публике, забрызганный краской. В 1986 году он появился на обложке журнала New York Times.

Увы, в результате успеха Баския пристрастился к наркотикам, а после смерти его друга Энди Уорхола в 1987 году его зависимость усилилась. Он стал затворником и умер от передозировки в 1988 году. Посмертно было проведено множество выставок его работ., которые сегодня продаются за огромные деньги Ниже вы увидите самые дорогие из них.