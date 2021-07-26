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10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии

10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии (12 фото)

Автор:
26 июля 2021 10:29
Сообщество : Искусство
Метки: Жан-Мишель Баския   богато   дорого   живопись   интересно   искусство   картины   художник   
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Жан-Мишель Баския прожил всего 27 лет, но успел прославиться как один из самых модных и неординарных художников современности. Он был мастером стрит-арта, затем стал лидером неоэкспрессионизма. Сегодня многие его картины оцениваются в миллионы долларов. Правда, те, кто не является тонкими ценителями, считают их несколько, гм, переоцененными. А вы как думаете?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жан-Мишель Баския   богато   дорого   живопись   интересно   искусство   картины   художник   
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5  комментариев
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9k
Касьян Пуздой Час назад
психиатры по таким картинкам ставят диагноз - шизофрения.
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1k
Сергей 16 минут назад
Страшно аж жуть.
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17k
Егор 57 минут назад
Вот Вам, пусть глаза отдохнут:
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Обдолбятся, насмотрятся этого дерьма а потом @#ут друг друга в жопу...
Верните железный занавес, я буду любоваться Шишкиным, Айвазовским, Левитаном...
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8k
krivsan Час назад
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