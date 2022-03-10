Забавные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото

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15 работ самого известного фотошоп-тролля

17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными

15 работ фотошопера, который делает так, как его просят подписчики

Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров

17 забавных работ от мастера фотошопа