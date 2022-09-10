Случаи, когда стены разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей

Да вы и сами не раз это видели. Улицы и стены разговаривают с жителями городов с помощью надписей и рисунков, которые кто-то на них оставляет. Иногда они несут очень философские мысли, которые в этом улично-настенном контексте звучат ещё более глубоко и метафорично.

Курите нежно