Случаи, когда стены разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей

Говорят, что у стен есть уши. А мы вам докажем, что стены могут не только слушать, но и говорить.
Да вы и сами не раз это видели. Улицы и стены разговаривают с жителями городов с помощью надписей и рисунков, которые кто-то на них оставляет. Иногда они несут очень философские мысли, которые в этом улично-настенном контексте звучат ещё более глубоко и метафорично.
Курите нежно
Верь в мечту
И спонсор позитивного взгляда на жизнь сегодня — Почта России.
Глас Господень
Гаражная мудрость
Эта ироничная надпись очевидно высмеивает расхожую штампованную фразу о том, что «целоваться с курящей девушкой то же самое, что облизать пепельницу».
Голос улиц
Немного Маяковского
До слёз
Гений маркетинга
Котёнок по имени Гав
Настенные стихи
Такая вот оценка
«Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль», — говорила Офелия, героиня Ренаты Литвиновой в фильме Киры Муратовой «Три истории».
Проблема средней полосы
Крик души
Всё когда-то бывает в первый р.
Почему?
Действительно, когда?
Не забывайте
Благодарность
Источник:
АНТИФИШКИ
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