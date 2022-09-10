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Случаи, когда стены разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей

Случаи, когда стены разговаривали с жителями с помощью странных и забавных надписей

Автор:
10 сентября 2022 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   надпись   прикол   стена   фото   
552
19

Говорят, что у стен есть уши. А мы вам докажем, что стены могут не только слушать, но и говорить.

Да вы и сами не раз это видели. Улицы и стены разговаривают с жителями городов с помощью надписей и рисунков, которые кто-то на них оставляет. Иногда они несут очень философские мысли, которые в этом улично-настенном контексте звучат ещё более глубоко и метафорично.


Курите нежно

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Верь в мечту

И спонсор позитивного взгляда на жизнь сегодня — Почта России.


Глас Господень

Гаражная мудрость

Эта ироничная надпись очевидно высмеивает расхожую штампованную фразу о том, что «целоваться с курящей девушкой то же самое, что облизать пепельницу».


Голос улиц

Немного Маяковского

До слёз

Гений маркетинга

Котёнок по имени Гав

Настенные стихи

Такая вот оценка

«Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль», — говорила Офелия, героиня Ренаты Литвиновой в фильме Киры Муратовой «Три истории».


Проблема средней полосы

Крик души

Всё когда-то бывает в первый р.

Почему?

Действительно, когда?

Не забывайте

Благодарность

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   надпись   прикол   стена   фото   
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1  комментарий
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Олег 19 минут назад
без комментариев нифига не было-бы понятно...
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